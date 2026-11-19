큰사진보기 ▲태안해경인 지난 18일 밤부터 19일 새벽까지 사고 해역에는 풍랑주의보가 발효된 가운데 2\~4m의 높은 파도가 일고 강한 바람과 함께 비와 우박까지 내리는 등 최악의 기상 상황이 이어졌다. 이 같은 악천후 속에서도 해경 경비함정 16척과 유관기관 선박 3척 등 총 19척이 투입돼 야간 집중수색을 벌였다. ⓒ 태안해경 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲태안해경이 지난 18일 밤부터 19일 새벽까지 사고 해역에는 풍랑주의보가 발효된 가운데 2\~4m의 높은 파도가 일고 강한 바람과 함께 비와 우박까지 내리는 등 최악의 기상 상황이 이어졌다. 이 같은 악천후 속에서도 해경 경비함정 16척과 유관기관 선박 3척 등 총 19척이 투입돼 야간 집중수색을 벌였다. ⓒ 태안해경 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

칠흑 같은 서해 밤바다. 최고 4m에 달하는 거센 파도가 경비함정을 뒤흔들고 강풍에 비와 우박까지 쏟아졌다. 몸을 가누기조차 힘든 악천후였지만 실종 어선에 탑승한 선원 7명을 찾기 위한 해양경찰의 수색은 밤새 이어졌다.18일 새벽 충남 태안군 서격렬비도 인근 해상에서 연락이 두절된 7.93톤급 해광호의 실종자 수색이 이틀째 이어지고 있는 가운데, 태안해양경찰서(서장 하태영)는 수색 장비 등을 대폭 확대하고 해상과 공중, 육상을 아우르는 입체적인 수색작업에 총력을 기울이고 있다.태안해경에 따르면 지난 18일 밤부터 19일 새벽까지 사고 해역에는 풍랑주의보가 발효된 가운데 2~4m의 높은 파도가 일고 강한 바람과 함께 비와 우박까지 내리는 등 최악의 기상 상황이 이어졌다.이 같은 악천후 속에서도 해경 경비함정 16척과 유관기관 선박 3척 등 총 19척이 투입돼 야간 집중수색을 벌였다.거센 파도에 함정이 크게 흔들리면서 승조원들이 몸을 가누기조차 어려운 상황이었지만, 해경은 실종 선박과 승선원들의 흔적을 찾기 위해 밤바다를 살피며 수색을 이어갔다.특히 실종자 가족들이 신진도에서 애타게 구조 소식을 기다리고 있는 만큼 단서 하나라도 놓치지 않겠다는 각오로 수색작업에 임하고 있다.19일 날이 밝은 이후에도 태안해경의 수색작업은 이어지고 있다. 이날 수색에는 해경 함정 39척과 유관기관 선박 6척 등 총 45척의 함선이 동원됐다. 항공기도 8대가 투입돼 해상과 공중에서 실종 어선의 행방을 찾고 있다.이는 전날 투입된 함선 26척보다 19척이 늘어난 규모다. 해경은 해수 유동 예측분석 시스템 등을 활용해 해류와 조류의 이동 방향을 분석하고 수색구역을 설정하고 있다. 특히 실종 어선의 최종 위치가 확인된 지점을 중심으로 해상과 항공은 물론 육상에서도 수색을 진행하는 등 가능한 모든 방법을 동원하고 있다.앞서 해경은 사고 해역을 통과한 선박들을 대상으로 탐문조사를 벌이고 중국 수색당국에도 공조를 요청하는 등 수색 범위를 확대해 왔다.그러나 현재까지 실종 어선과 승선원들의 행방은 확인되지 않고 있어 가족들의 기다림이 길어지고 있다.실종 어선 해광호는 태안 안흥외항 선적 7.93톤급 연안통발 어선으로, 지난 16일 오전 7시 16분 안흥외항을 출항한 것으로 파악됐다.선박에는 한국인 선장과 선원 3명, 인도네시아 국적 외국인 선원 4명 등 모두 7명이 승선했다.해경은 18일 새벽 해당 어선의 위치 신호가 소실된 사실을 확인하고 대규모 수색에 착수했다. 특히 사고 해역은 서해 먼바다에 위치해 있고 풍랑주의보가 발효되는 등 기상 여건이 좋지 않아 수색에 상당한 어려움이 따르고 있다.이런 가운데 실종 선박의 선장 가족과 지역 주민들은 신진도에 마련된 재난현장통합지원본부 등에서 구조 소식을 기다리고 있다.하태영 태안해양경찰서장은 "승선원들이 가족의 품으로 무사히 돌아가기를 바라는 마음은 직원들 모두 한결같다"며 "애타게 소식을 기다리는 가족들의 마음을 헤아려 승선원들을 찾을 때까지 수색에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편 해경은 실종 어선의 마지막 위치와 해류 이동 방향 등을 종합적으로 분석하면서 수색구역을 조정하고 있으며, 관계기관과 협력해 실종 승선원 7명을 찾기 위한 수색작업을 계속하고 있다.