큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 19일 오전 서울 종로구 덕성여고 앞에서 시험장에 들어가기 전 한 수험생이 부모님을 껴안아주고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 19일 오전 서울 종로구 덕성여고 앞에서 시험장에 들어가기 전 어머니가 딸 이마에 입을 맞추고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 19일 오전 서울 종로구 덕성여고에서 한 수험생이 교실로 들어가기 전 교문밖 부모님을 향해 손을 흔들고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 19일 오전 서울 종로구 덕성여고에 수험생들이 도착하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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인공지능(AI) 전자기기를 활용한 사상 초유의 부정행위 우려가 불거진 2027학년도 대학수학능력시험(수능). 시험 당일인 19일 오전 찾은 서울 종로구 덕성여자고등학교 앞은 수험생들과 학부모들로 북적였다. 엄마, 아빠는 자녀들을 꼭 껴안으며 "긴장하지 말라"고 등을 토닥였고 수험생들은 "사랑해"라며 배시시 웃어 보였다.수험생 대부분은 소형 카메라 의심을 피하기 위해 단추 달린 옷 대신 지퍼가 달린 겉옷을 입고 걸음을 옮겼다. 안경을 쓴 학생들도 AI 안경으로 오인당할 우려가 있는 뿔테 안경 대신 얇은 테 안경을 쓴 모습이었다.얇은 은테 안경을 쓰고 지퍼가 달린 검은 패딩을 입은 고등학교 3학년 수험생 최아무개씨는 이날 <오마이뉴스>에 "안 그래도 감독관들이 (AI 전자기기를 적발하기 위해) 매 시간 검사를 한대서 살짝 긴장되긴 하는데, 그래도 저는 떳떳하니 긴장을 안 해보려 한다"라고 전했다.최씨는 정부가 불시에 위급재난문자를 발송하기로 한 일에 대해선 "부정행위가 바로 적발될 수 있을 테니 좋긴 하다"라면서도 "문자 소리가 울리면 약간 멘털적으로 좀 영향이 있지 않을까"라고 했다.이번 수능에 응시하는 고3 자녀를 둔 어머니 김아무개(49)씨는 "딸에게 라운드 맨투맨을 사서 입게 했다"고 말했다. 이어 "열정적으로 공부했던 상위권 학생들이 (이번 AI 부정행위 이슈로) 그간 자신들이 했던 노력을 무가치하게 느낄까 봐 마음이 아팠다"고 전했다.김씨는 그러면서 "정부가 위급재난문자를 불시에 발송하는 건 지금 상태에서 할 수 있는 최선이라고 본다"며 "그건 정당한 일"이라고 말했다.마찬가지로 고3 딸을 둔 전아무개(48)씨도 "(검사에서 의심을 사는 등) 괜히 번거로운 일을 만들지 않도록 옷과 안경을 규정에 맞게 챙겨줬다"고 했다.전씨는 "딸이 위급재난문자 불시 방송을 제일 불안해 했다. 시험 시작 전에는 알고 울리는 거니까 괜찮은데, 중간에 불시에 올리면 주변의 어수선함 때문에 집중력이 흐트러질까 걱정을 하더라"라고 했다.그러면서 "딸에게 '어차피 알림이 울려도 네 가방에서는 안 울릴 거니 혹시 그런 일이 있어도 그냥 신경 쓰지 말고 할 거 해라'라고 얘기해 줄 수밖에 없었다"라고 전했다.