큰사진보기 ▲북한 조선중앙통신은 김정은 국무위원장이 17일 함경남도 리원군 이어 18일 락원군 지역을 시찰했다고 19일 보도했다. 김 위원장은 지역 시찰에서 바닷가양식기지와 주택살림집,경공업 공장들과 병원,종합봉사소,온실분장 등의 건설 진척상황을 점검했다. 2026.11.19 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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김정은 북한 국무위원장이 함경남도의 지방산업시설 건설 현장과 해군대학을 잇달아 방문해 지방경제 발전과 해군력 강화를 강조했다. 특히 해군대학에서는 강력한 해군 건설을 '제1의 전략적 임무'로 내세우면서 현대전에 대응할 수 있는 전문 지휘관 양성을 주문했다.북한 노동당 기관지 <로동신문>은 19일 김 위원장이 지난 17~18일 함경남도 리원군(이원군)과 락원군(낙원군)의 지방발전정책 관련 건설 현장을 현지 지도했다고 보도했다. 김 위원장은 18일 함흥에 있는 김정숙명칭 해군대학도 방문했다.신문에 따르면 김 위원장은 17일 리원군의 바닷가 양식사업소와 어촌 주택단지를 둘러봤다. 북한은 이곳 양식사업소의 공정률이 98%에 이르렀으며, 직원들을 위한 주택 100여 가구도 건설했다고 밝혔다.김 위원장은 리원군이 신포시와 락원군의 양식사업소 운영 경험을 활용해 100정보(약 99만㎡) 규모의 양식장을 조성했다는 보고를 받고 만족을 표시했다.그는 북한의 바다가 수질과 수심, 수온 등에서 양식업에 유리한 조건을 갖추고 있다면서 해안 지역의 시·군들이 바다 자원을 활용해 지역경제를 성장시키고 주민 생활수준을 높여야 한다고 강조했다.또 전국적으로 주택과 산업시설 건설이 확대되는 만큼 생태환경 보호에도 각별한 관심을 기울여야 한다고 지시했다. 특히 태풍과 해일로부터 양식장을 보호하기 위한 대책과 생산·경영관리의 현대화 필요성도 언급했다.김 위원장은 이튿날인 18일 락원군으로 이동해 지방공업공장과 병원, 종합봉사소 등의 건설 상황을 점검했다. 북한은 이들 시설의 건축공사가 마무리 단계에 접어들었다고 밝혔다.김 위원장은 지방공업공장의 규모를 지역 실정에 맞게 조정하고, 종합봉사소도 지역별 특성을 살려 운영해야 한다고 주문했다. 아울러 건설에 동원된 군인들이 주민들을 위해 철도 종업원 주택까지 건설한 점을 높이 평가했다.그는 전국에서 추진 중인 지방발전정책 사업이 국가의 균형발전과 지방 주민들의 생활수준 향상을 위한 것이라면서 군이 이 사업을 맡은 것은 큰 영예라고 강조했다.김 위원장은 락원군의 온실농장도 방문해 수경재배시설과 채소 판매소 등을 둘러보고, 함경남도가 자체 기술로 생산과 경영관리의 자동화를 추진한 점을 평가했다.북한이 추진하는 '지방발전 20×10 정책'은 매년 20개 시·군에 지방공업공장을 건설해 10년 안에 전국의 지방경제 기반을 확충하겠다는 계획이다. 북한은 최근 공장뿐 아니라 병원과 종합봉사소 등으로 사업 범위를 확대하고 있다.김 위원장은 같은 날 김정숙명칭 해군대학을 방문해 해군 지휘관 양성과 교육체계 현대화도 강조했다. 이 자리에는 박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장이 동행했다.김 위원장은 "변화된 환경과 날로 증강되는 도전은 강력한 해군건설을 제1의 전략적 임무로 내세울 것을 요구하고 있다"고 밝혔다.이어 북한 해군이 첨단 기술을 활용하는 군종으로 변화하고 있다면서 현대전에 능숙하게 대응할 수 있는 해군 전투체계 전문가와 지휘관을 더 많이 양성해야 한다고 강조했다.특히 "해상주권수호의 중요성이 더욱 부각되고 있다"면서 해군대학을 현대적인 군사교육 중심으로 발전시키고 학생들을 실전 능력을 갖춘 지휘관으로 키워야 한다고 지시했다.김 위원장은 대학 내 군사종합연구실과 종합훈련실 등을 둘러보고 교육과 훈련 실태를 점검했다고 <로동신문>은 전했다.