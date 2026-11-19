큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬 후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 약식회담을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 참석, 기념촬영을 마치고 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등과 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 차 중국 선전을 방문 중인 이재명 대통령이 18일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 한·러 관계와 한반도 문제에 대해 대화를 나눴다.청와대에 따르면, 이 대통령은 이날 저녁 시진핑 중국 국가주석 내외 주최로 열린 만찬에서 푸틴 대통령과 만나 10분 정도 대화를 나눴다.이에 대해 청와대 고위관계자는 "한·러 관계가 여러 여건상 쉽지 않지만, 그렇더라도 문제가 없는 영역에서 협력의 여지를 찾아 관계를 잘 관리해 나가자는 데 대체적인 의견의 일치가 있었다"고 설명했다.한국이 러시아의 우크라이나 침공 이후 국제사회의 대러 제제에 동참하고 있고 러시아는 북한과의 군사 협력을 강화하고 있는 상황이지만 양국이 서로 협력할 수 있는 분야에 대해서는 소통을 열어두자는 취지다. 참고로 이 대통령은 지난 10월 국무회의 당시 북극항로 개척과 관련해 "가장 큰 과제는 러시아와의 협력 아니겠나"라며 신중한 외교 관리를 주문한 바 있다.이 관계자는 또한 "(양 정상의) 대화 과정에서 한반도 문제가 언급됐고, 그 맥락에서 남북 이슈와 북한 핵 문제도 다뤄졌다"라며 "한반도 정세 악화를 방지하고 긴장을 완화할 필요가 있다는 데 의견의 일치가 있었다"고도 했다.다만 세부적인 내용까지 다뤄진 건 아닌 것으로 보인다. 이 관계자는 "시간이 짧았고, 사전에 의제를 조율해서 체계적으로 접근하는 논의가 아니어서 모든 문제가 정교하고 정치하게 다뤄진 건 아니다"라며 "포괄적으로 북한과 남북관계, 북·미 관계에 대해서 러 측의 입장을 듣고 헤아릴 수 있었다"고 설명했다.한편, 청와대는 이번 APEC 정상회의를 계기로 북미정상 간 대화가 성사될 가능성에 대해선 "미지의 영역"이라고 했다. 청와대 고위관계자는 관련 질문에 "아직까지 새로운 상황은 없다"며 "확실한 건 아무것도 없는 상황"이라고 했다.시진핑 주석이 한중 정상회담 당시 이 대통령에게 최근 북중관계 동향 등을 설명하고 북미대화 가능성을 언급했지만 원론적인 수준이었다는 것. 특히 이 대통령이 지난 17일 페르디난드 마르코스 대통령 주최로 열린 만찬과 이날(18일) 열린 만찬에서 모두 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 대화했지만 북미대화 관련 특별한 언급은 없었다고 했다.이와 관련해 이 관계자는 "시 주석은 김정은 북한 국무위원장의 단둥 방문에 대해 간단히 설명하긴 했지만, 북미대화 가능성에 대해서는 구체적인 정보를 갖고 얘기한다기보다는 미국에서 나오는 얘기를 인용하는 정도에서 대화가 이뤄졌다"고 밝혔다.트럼프 대통령과는 G20 정상회의 등 외교 일정에 대한 얘기를 주로 나눴다고 했다. 이 관계자는 "북미대화에 대해서는 미국 정부 관계자들과 거의 실시간으로 많은 접촉과 대화를 하고 있다"며 "그로부터 파악하고 있는 분위기가 일정하게 있다"고 설명했다.청와대는 이날 예정된 미·중·러 3자 정상회담에서 한반도 문제가 다뤄질 수도 있지만 일각에서 우려하는 '한국 패싱' 또는 '제2의 얄타회담'은 되지 않을 것이라고 봤다.이 대통령이 APEC 정상회의를 계기로 미·중·러 3국 정상 모두를 각각 만나 한반도 문제에 대한 한국 입장을 개진한 바 있고 "미국, 미국, 러시아의 생각이 다 똑같지는 않아서 그 세 나라가 가령 과거에 얄타에 모였던 강대국과 같은 입장에 있는 건 아니다"란 설명이다.