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출근길 뉴스를 들으며 08년생 수험생들의 이른바 '고난의 수능'이라는 말을 듣자, 문득 2002년 한일월드컵 4강 신화의 함성 속에서 태어난 02년생들이 생각났다. 하지만 화려한 시대적 역사가 이루어진 시기에 태어난 이들의 수능은 그야말로 처참했다. 이제는 어엿한 성인이 된 이들이지만, 이들을 생각하면 어쩐지 측은함과 안타까운 마음이 먼저 앞선다. 이들은 코로나19 팬데믹이라는, 치료제도 없던 질병 속 전대미문의 상황에서 수능을 치렀던 세대이기 때문이다.지금은 AI 부정행위 논란과 세무 자격시험 부정 응시 커밍아웃으로 새로운 환경과 제약 속에서 수능을 치르는 분위기지만, 당시 수험생들에게는 마스크가 또 하나의 시험 장애물이었다. 마스크를 쓴 채 안경에 차오르는 김 서림을 견뎌야 했고, 감염에 대한 불안 속에서 최대한 촘촘한 방역 마스크인 KF 시리즈로 호흡기를 가린 채 시험에 집중해야 했다.지금의 상황과는 정반대의 분위기였지만 한 가지 공통점은 있었다. 새롭게 도입된 여러 예방 장치와 예상하지 못한 제약들이 수험생들로 하여금 오롯이 시험에만 집중하지 못하게 만들었다는 점이다.필자의 아들도 2002년생으로 당시 수능을 치렀다. 학부모로서 조금이라도 도움을 주고 싶은 마음에 마스크 착용으로 올라오는 안경 김 서림을 막아주는 제품을 여러 가지 구입해 직접 테스트해 보고 가장 좋은 제품을 선정해 아들에게 주었다. 아내는 아이가 조금이라도 따뜻하고 맛있게 식사할 수 있도록 새로운 보온 도시락을 마련했다. 시험 며칠 전부터 여러 반찬을 만들어 아이에게 먹여보며 가장 적합한 식단을 찾으려 애썼다. 거기까지가 부모로서 할 수 있는 최선이었다.하지만 시험을 마치고 돌아온 아이의 풀이 죽은 모습은 지금도 잊히지 않는다. 이야기를 들어보니 혹시 모를 코로나19 감염을 막기 위해 시험장에는 사방이 투명한 칸막이로 둘러싸인 공간이 마련돼 있었다고 한다. 주변에서 누군가 기침이라도 하면 감염에 대한 불안감 때문에 시험에 집중하기 어려웠다는 것이다.가장 속상한 건 아들일 텐데, 아쉬움에 부모라는 이름으로 화를 낸 것은 두고두고 후회가 되는 부분이다. 그때의 화는 아이를 향한 것이 아니라, 이런 답답한 상황과 속수무책인 질병 대처에 대한 원망이었을 텐데 말이다.물론 실력 발휘를 제대로 하지 못한 아들이 환경을 탓하는 것은 아니냐고 생각할 수도 있다. 하지만 당시 상황을 지금의 기준으로 가볍게 판단해서는 안 된다. 코로나19는 처음 경험하는 감염병이었고, 감염에 대한 두려움은 우리나라만의 문제가 아니라 전 세계를 공포에 빠뜨린 현실이었다.그렇게 수능이 끝난 후 며칠이 지났을까. 아이가 시험을 치른 전주의 한 고사장에서 시험 감독을 맡았던 교사가 코로나19 확진 판정을 받았다는 뉴스가 전해진 것이다. 전주MBC 등 당시 언론 보도에 따르면, 해당 감독관은 수능 예비소집일 밤부터 오한과 발열 등 의심 증상이 있었음에도 수능 당일 감독 업무를 정상 수행했고, 결국 시험 다음 날 오전 확진 판정을 받았다.아이와 같은 고사장에서 시험을 치른 수험생 수십 명은 물론이고 동료 감독관들까지 시험 직후 급히 코로나19 진단 검사를 받아야만 했다. 결국 우리는 검사를 받고 음성 판정이 나오기까지, 그리고 혹시 모를 잠복기를 노심초사 걱정하는 동안 일상을 사실상 멈춰야 했다. 수능을 치른 아이의 하루가 끝났다고 생각했는데, 가족 모두에게 또 다른 두려움과 걱정이 시작된 셈이었다.그렇게 오늘은 다시 수능일이다. 조금 전에는 위급재난문자와 함께 휴대전화의 긴급 알림음까지 울렸다. 순간 여러 감정이 교차했다. 아마 지금의 08년생 수험생들 부모 마음도 그때의 나와 다르지 않을 거다. 부모로서 할 수 있는 한계에 부딪혀 아이들을 오로지 시험에만 몰두하고 집중하게 하고 싶지만, 여러 변수들로 그렇게 해주지 못하는 자괴감 말이다.그날의 어수선했던 시험장 분위기, 마스크와 칸막이 속에서 어떻게든 자신의 실력을 발휘하려 애썼을 02년생 아이들의 모습이 떠올랐다. 그리고 오늘, 또 다른 환경과 제약 속에서 시험을 치르는 08년생 수험생들이 겹쳐 보인다. 그만큼 세상은 달라졌지만 각 시대별로 수험생들에게 주어진 무게는 여전히 가볍지 않다.돌이켜보면 수능은 단순히 점수를 얻기 위한 시험만은 아니었던 것 같다. 그해의 사회적 상황과 시대의 불안까지 고스란히 감당해야 했던 청춘들의 기록이자 자화상이기도 하다. 재밌는 건 나 역시 학력고사가 마무리되고 새롭게 마련된 수능을 본 1세대라는 점이다.학력고사라는 오래된 틀을 깨고 등장한 수능은 우리 세대에게 엄청난 충격이자 새로운 도전이었다. 달달 외우기만 해서는 풀 수 없는 문제들 앞에서 우리는 탄식했고, 때로는 좌절했다. 그렇게 시작된 시험이 무려 30년이 넘는 세월 동안 대한민국 청춘들의 십 대를 지배할 줄은 몰랐다.그런데 이제는 AI를 이용한 부정행위가 오래된 시험제도의 허점을 파고들면서, 정직하게 시험을 치른 수험생들이 오히려 피해를 입을 수 있는 현실과 마주하게 됐다.이를 미리 막지 못한 기성세대의 한 사람으로서 먼저 미안하다는 말을 전하고 싶다. 또한 수능 1세대로서, 오늘 수능을 치르는 후배들에게 한마디 건네고 싶다.수능은 인생의 전부가 아니라고. 이 시험은 그저 고급 경양식당의 코스 요리 중 세상과 마주하는 첫 번째 에피타이저일 뿐이니, 걱정일랑 붙들어 매고 식전 음식부터 그저 맛있게 즐기라고 말이다.더불어 고사장 밖에서 애태우고 있을 부모들에게도 바라는 마음이 있다. 필자처럼 서툰 감정 표현으로 두고두고 후회를 남기는 일 없이, 오늘만큼은 그저 수고한 아이들을 따뜻하게 안아주는 하루가 되기를 진심으로 기원한다.