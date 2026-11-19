오마이뉴스가 주목한 오늘의 뉴스 브리핑.

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 업스테이지의 인공지능 서비스 '솔라챗'은 수능 시험 시간(08:40~17:45)까지 이미지 업로드를 중지한다고 밝혔다. <오마이뉴스> 테스트 결과 오전 8시 35분까지 기능하던 이미지 업로드, 수학 문제 풀이는 8시 40분이 지나자 작동하지 않았다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

[09:50]

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 출제위원장인 오기영 한경국립대 교수(왼쪽 세번째)가 정부세종청사 교육부에서 영역별 난이도 등 출제 방향에 대해 브리핑하고 있다. 2026.11.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[09:15]

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"올해 수능은 고교 교육과정을 충실히 이수한 학생이면 충분히 해결할 수 있는 수준의 문항으로 출제했다."

큰사진보기 ▲법학적성시험(LEET) 만점자로 알려진 이진우씨가 19일 오전 유튜브 채널 'IDA 입시연구소'에서 진행하는 2027학년도 수능 국어 실시간 공개 검증에 나타나지 않고 있다. 오전 8시 20분경, 13만 명의 시민들이 이씨의 실시간 공개 검증을 보기 위해 대기 중이다. ⓒ IDA 입시연구소 관련사진보기

[08:46]

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 실시된 19일 오전 서울특별시 광진구 광남고등학교에서 시험 감독관이 수험생과 수험표를 확인하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 오전 서울 영등포고등학교에서 감독관이 시험 시작에 앞서 수험생에게 필기구 등 시험 물품을 나눠주고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험이 실시된 19일 서울 용산구 용산고등학교에서 한 감독관이 금속탐지기를 들고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험이 실시된 19일 서울 용산구 용산고등학교에서 한 감독관이 수험생의 옷에 달린 단추에 노란 스티커를 붙이고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 오전 서울 영등포고등학교에서 감독관이 시험 시작에 앞서 스마트 폰 등 수험생들의 물품을 수거하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

"지금 이 순간(8시 40분)까지 (이진우씨가) 오시지 않았다라는 건? 이것을 또 넘기게 되면 또 하나의 의혹이 생길 수 있는 것이기 때문에 이진우씨가 오지 않는다 라고 저희들은 판단하고 실질적인 공개 검증을 마치도록 하겠습니다."

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 11월 19일 오전 7시 20분께, 수능고사장인 서울 덕성여자고등학교에서 수험생들이 교문을 지나고 있다. 한 어머니가 자녀를 응원하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

[08:40]

"안 그래도 감독관들이 (AI 전자 기기를 적발하기 위해) 매 시간 검사를 한대서 살짝 긴장되긴 하는데, 그래도 저는 떳떳하니 긴장을 안 해보려 한다."

"(정부의 불시 위급재난문자 추가 발송에 대해서는) 부정행위가 바로 적발될 수 있을 테니 좋긴 하다. 그런데 문자 소리가 울리면 약간 멘털적으로 좀 영향이 있지 않을까."

"수험생인 고3 딸에게 라운드 맨투맨을 사서 입게 했다. 열정적으로 공부했던 상위권 학생들이 (이번 AI 부정행위 이슈로) 그간 자신들이 했던 노력을 무가치하게 느낄까봐 마음이 아팠다."

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 오전 8시 30분 정부가 수능 부정행위 방지 목적으로 위급재난문자를 보냈다. ⓒ 김지현 관련사진보기

[08:30]

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 11월 19일 오전 7시 20분께, 수능고사장인 서울 덕성여자고등학교로 수험생들이 들어가는 가운데, 한 어머니가 딸의 머리에 입을 맞추며 응원하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

독자 인공지능 파운데이션 모델 선정 업체인 업스테이지와 요새 개인 맞춤형 AI 서비스로 인기를 끌고 있는 피클(Pickle)이 '수능 시험 시간인 19일 오전 8시 40분부터 오후 5시 45분까지 이미지 입력을 제한한다'고 밝혔습니다.두 업체 모두 '공정한 수능'을 위해서라고 그 이유를 밝혔습니다.위 이미지는 <오마이뉴스>가 업스테이지의 '솔라챗'에서 테스트해본 결과입니다.김문희 한국교육과정평가원장의 이번 수능 출제방향 설명입니다. '사교육 배제, 공교육 중심, 난도는 평이하게'입니다.올해 수능에서 최대 쟁점인 '인공지능(AI) 부정행위'와 관련해서 김문희 원장은 "수험생들이 수험장에 가져갈 수 있는 물품을 최소화하고, 혹시 모를 부정행위에 대비해 복도 감독관을 확대해 수능을 지키겠다는 의지는 확고하다"라며 "사후에라도 일이 벌어진 정황이 있다면 철저하게 대처할 계획"이라고 설명했습니다."수능에서 공정은 최대 가치 중에 하나이고, 온 국민이 거는 기대가 크다." 김 원장의 말이 수능이 끝날 때까지 잘 지켜질 수 있을지 주목해야겠습니다.법학적성시험 만점자인 이진우씨가 수능 1교시 국어 문제를 실시간으로 풀어 자신의 실력을 증명해보이겠다고 한 것 기억하실 겁니다.그러나 이진우씨는 8시 40분 기준으로 생중계 공개 검증 장소에 등장하지 않았습니다.생중계를 주관하는 IDA입시연구소 관계자는 공개 검증 종료의 이유를 이렇게 설명했습니다. 이때 해당 유튜브 채널 동시접속자는 40만 명을 기록했습니다.19일 오전 7시 30분께 서울 종로구 덕성여자고등학교 앞은 수험생들과 학부모들로 북적입니다. 엄마, 아빠가 꼭 껴안으며 "긴장하지 말라"고 등을 토닥이자 수험생들은 "사랑해"라며 배시시 웃어보입니다.수험생 대부분은 소형 카메라 의심을 피하기 위해 단추달린 옷 대신 지퍼가 달린 겉옷을 입었습니다. 안경을 쓴 학생들도 AI 안경과 디자인이 비슷한 뿔테 안경 대신 얇은 테 안경을 썼습니다. 고등학교 3학년 수험생 최아무개씨의 말입니다.학부모의 말도 들었습니다. 김아무개(49)씨입니다.정부의 위급재난문자 불시 발송에 대해선 "지금 상태에서 할 수 있는 최선이라고 본다. 그건 정당한 일이다."수능 1교시를 10분 앞둔 오늘(19일) 오전 8시 30분, 정부는 전 국민에게 위급재난문자를 보냈습니다. 시험장 안에서 감독관에게 제출하지 않은 휴대전화를 찾아내기 위해서입니다.올해 수능을 앞두고 인공지능(AI)과 스마트기기를 이용한 부정행위 우려가 커지자 이재명 정부가 내놓은 대책입니다. 수험생은 시험장에 가져온 휴대전화의 전원을 끄고 1교시 시작 전 감독관에게 제출해야 합니다. 행정안전부에 따르면 위급재난문자는 수신을 거부할 수 없고, 전원이 켜진 휴대전화에서는 경보음이 최대 음량(최소 40데시벨)으로 10.5초간 울립니다. 정부는 시험 도중에도 예고 없이 추가 문자를 보낼 계획입니다.시험장 풍경도 달라집니다. 수험생은 옷에 달린 단추마다 스티커를 붙이고 가방은 시험실 밖에 둡니다. 개인이 가져와 쓸 수 있는 필기구는 흑색 연필뿐입니다. 컴퓨터용 사인펜과 수정테이프, 지우개, 샤프심은 시험장에서 지급합니다.우리나라가 재난문자를 전국에 보낼 수 있는 체계를 갖춘 건 2005년 5월입니다. 2016년 1월 국민안전처는 재난문자를 위급재난·긴급재난·안전안내 3단계로 구분했는데요. 그때부터 이번 수능 전까지 발송된 위급재난문자 16건은 모두 특정 지역을 대상으로 했습니다. 행정안전부 관계자는 <오마이뉴스>에 이번 발송이 "전국민을 대상으로 한 위급재난문자로는 첫 번째 사례"라고 설명했습니다.<오마이뉴스>는 오늘 수능을 집중보도합니다. 서울역 대합실에서 울리는 경보음부터 시험을 마치고 교문을 나서는 수험생들의 이야기까지 따라갑니다. AI 부정행위 관련 새 소식과 교육 당국의 발표, 소셜미디어 반응도 전합니다.법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우씨의 생중계도 취재합니다. 이씨는 자신에게 제기된 AI 부정행위 의혹을 부인하며 오늘 오전 수능 국어 문제를 직접 풀어 보이겠다고 예고했지만 8시 30분 현재 모습을 드러내지 않고 있습니다.위 사진은 오늘 7시 20분께 서울 덕성여자고등학교 앞 풍경입니다. 고사장에 들어가기 전 딸의 이마에 입을 맞추는 엄마부터 자녀를 꼭 안아주는 아버지의 모습을 만나볼 수 있었습니다.55만 수험생이 준비한 만큼 제 실력을 발휘하길 바라며, '오늘의 일보'를 시작합니다.