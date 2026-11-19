큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 참석, 기념촬영을 마치고 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등과 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일(현지시각) 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 중국 선전에서 전례 없는 3자 정상회담을 한다.트럼프 대통령은 3자 회담과 별도로 푸틴 대통령과 양자 회동도 할 예정이어서 우크라이나 전쟁과 중동 위기 등 글로벌 핵심 현안의 중대 분수령이 될지 주목된다.18일 <로이터통신>, < AP통신 >과 CNN 방송 등 주요 외신에 따르면 미·중·러 정상은 19일 선전에서 3자 회담을 열고 우크라이나 전쟁, 미국의 이란 전쟁, 무역, 인공지능(AI), 핵 군축 등 포괄적인 의제를 논의한다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이번 3자 회담에 약 1시간이 배정됐다고 밝혔으며, 푸틴 대통령은 국영 타스통신에 회담에서 "상당한 잠재적 이익"을 기대한다고 말했다.트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 양자 회담도 함께 추진된다. 성사될 경우 지난해 8월 알래스카 회담 이후 첫 대면이다. 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 양자 회동이 APEC 전체 회의 종료 후 일부 대표단이 배석한 가운데 열릴 것이라고 전했다. 다만 러시아 측은 이번 양자 회동에서 본격적인 협상은 이뤄지지 않을 것이라고 선을 그었다.회담의 최대 관심사는 우크라이나 전쟁 종식 여부다. 트럼프 대통령은 아시아 순방길에 오르며 푸틴 대통령이 전쟁에서 "조금 물러서고 있다"며 종전 합의가 "매우 가까워졌다"고 낙관했다. 반면 <뉴욕타임스>(NYT)는 서방 정보당국을 인용해 푸틴 대통령이 진지한 협상에 나설 준비가 되어 있지 않으며 최소한 올겨울이 끝날 때까지 전쟁을 이어가려 한다고 보도해 시각차를 드러냈다. 실제로 러시아와 우크라이나는 최근 드론 대규모 격추와 크림대교 파손 등 공방 수위를 높이고 있다.강대국들이 약소국을 배제한 채 세력권을 나눈 1945년 '얄타회담'이 재연될 수 있다는 우려도 커지고 있다. 안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 미국과 중국이 러시아를 압박해 전쟁을 끝내야 한다며 "푸틴에게 '영향권 시대로의 복귀'라는 잘못된 인상을 줘서는 안 된다"고 촉구했다.유럽 주요국과 우크라이나는 '패싱'을 막기 위해 같은 날 독일 베를린에서 우크라이나 지원 연합체인 '의지의 연합' 회의를 연다. 프리드리히 메르츠 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 앤디 버넘 영국 총리 등이 참석하는 이 자리에는 트럼프 대통령 측 스티브 위트코프 특사와 사위 재러드 쿠슈너도 합류해 선전 회담 내용을 공유할 예정이다.트럼프 대통령이 18일 선전에 도착하자 시 주석은 공항으로 직접 나가 영접했다. <로이터통신>은 시 주석이 외국 정상을 공항에서 맞은 것은 집권 이후 처음이라며, 지난 9월 자신의 방미 당시 트럼프 대통령이 공항 영접을 한 데 대한 화답 차원이라고 전했다. 시 주석은 "호의에 호의로 답하는 전통이 있다"며 양국 간 '전략적 안정' 증진을 기대했고, 트럼프 대통령도 화답했다. 이어진 APEC 환영 만찬과 기념촬영에서는 푸틴 대통령이 먼저 트럼프 대통령에게 다가가 악수하며 인사를 나눴으나 의미 있는 대화는 오가지 않았다.한편, 무역과 안보를 둘러싼 각국의 신경전도 뚜렷했다. 시 주석은 개막 연설에서 미국의 첨단 AI 반도체 수출 추가 제한 조치를 의식한 듯 보호무역주의에 맞서 다자무역 체제를 수호하겠다고 강조했고, 푸틴 대통령은 서방의 대러 제재가 역효과를 냈다고 주장했다.중·일 갈등의 여파로 사나에 다카이치 일본 총리는 공항 환영 의식 없이 은퇴한 외교관의 영접만 받으며 냉랭한 분위기 속에 입국했다고 CNN 방송이 전했다. 트럼프 대통령은 방중 전 필리핀에서 국방 협력 강화를 약속하고 원전 분야에서 "뭔가 큰 것"을 할 가능성을 언급했으며, 중국에서 김정은 북한 국무위원장과 만날 가능성도 거론했으나 성사 여부는 확인되지 않았다.