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이란이 18일(현지시간) 쿠웨이트 내 미군 공군기지와 바레인을 잇달아 공격했다. 전날 미국이 이란 케슘섬의 미사일 기지를 타격한 데 따른 보복으로 풀이된다. 이란이 쿠웨이트를 공격한 것은 지난 9월 이후 처음이다.이란군은 이날 이른 아침 쿠웨이트 알살렘 공군기지의 미군 드론·미사일 시설을 겨냥했다고 밝혔다. 이란 국영TV는 이란군 드론이 "테러 집단 미군의 패트리엇 방공 시스템과 드론·미사일 발사 플랫폼"을 타격했다고 전했다. 쿠웨이트는 방공망으로 적대적 드론 공격을 막아냈다며 "주권과 영토, 핵심 시설을 지키기 위해 필요한 모든 조치를 취할 권리가 있다"고 밝혔다.바레인도 이란의 공중 공격을 요격했다고 발표했다. 최근 일주일 새 세 번째다. 미 해군 5함대 사령부가 있는 바레인은 이란이 "체계적인 적대적 접근"을 하고 있다고 비판했다.앞서 17일 미군 전투기는 호르무즈 해협에 있는 케슘섬의 이란 혁명수비대(IRGC) 미사일 발사 기지를 타격했다. 미군 당국자는 성명에서 "미국 인력과 자산을 겨냥한 IRGC의 공격에 대응한 조치"라며 "중부사령부는 고도로 경계하며 역내 미국인을 보호할 태세를 완벽히 갖추고 있다"고 밝혔다.AP통신에 따르면, 이 타격은 같은 날 앞서 이란이 바레인 내 미군 레이더 시설을 공격한 데 대한 대응이었다. 이란 매체는 이란 당국자를 인용해 미국의 공격으로 기반시설 피해는 없었다고 전했다.이란은 지난 14일(금)과 16일(일)에도 바레인의 미군 조기경보 레이더 시설과 헬기 기지 레이더 시스템을 각각 공격했다. 이란은 미국이 자국 통신탑과 드론 감시 장비를 타격했다는 보도에 대한 보복이라고 주장했고, 미국은 이들 공격이 모두 요격됐다고 밝혔다.미 중부사령부(CENTCOM)는 공식 X(옛 트위터) 계정에서 이란의 공격으로 미군이 다쳐 의료 후송됐다는 온라인상의 주장은 "거짓"이라고 반박했다. 중부사령부는 "이번 주 이란의 공격 시도로 다친 미군은 없으며 모든 장병이 안전하다"며 "IRGC 연계 계정들이 절박한 나머지 허위 정보를 정기적으로 유포하고 있다"고 주장했다.아미르 하타미 이란 육군 총사령관은 18일 국영 매체가 공개한 영상에서 "적이 실수를 되풀이한다면 지리적 제한 없이 더 강력하고 혹독하게 대응할 준비와 계획이 돼 있다"고 경고했다고 로이터통신이 전했다.국제전략연구소(IISS)의 하산 알하산 중동정책 선임연구원은 로이터통신에 따르면 이란이 "신중한 확전"을 하고 있다고 진단했다. 그는 "미국이 군사작전을 확대해 이란 해안 군사 기반시설뿐 아니라 내륙 깊숙한 곳까지 목표를 넓힌다면 추가 확전 가능성을 배제할 수 없다"고 말했다.이번 전쟁은 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 이란 공격으로 시작됐다. 양측은 외교적 해법을 모색하며 9월 이후 보복 공격을 대체로 자제해 왔다. 그러나 미국이 여름부터 이란 항구를 봉쇄한 가운데 최근 이란이 역내 미군 목표물과 동맹국에 대한 공격 수위를 높이고 있다. 중재국 카타르의 마지드 알안사리 외교부 대변인은 17일 카타르와 이란 당국자들이 만나 "현장에서 제시된 제안들 사이의 간극을 좁히기 위한" 협의를 했다고 밝혔다.중동 전역에서 긴장은 이어지고 있다. 사우디아라비아 주도 연합군은 18일 예멘 후티 반군이 수도 리야드를 향해 발사한 순항미사일을 요격했다고 밝혔다. 후티 측의 공식 확인은 없었다. 17일에는 아랍에미리트(UAE) 국영 ADNOC 물류서비스 소속 선박이 호르무즈 해협에서 공격받아 승무원 1명이 실종되고 11명이 다쳤다. 사우디 외교부는 이란의 이번 공격을 규탄하며 "모든 공격 행위 중단과 국제법 존중, 외교적 노력을 통한 위기 해결"을 촉구했다.이런 가운데 이란이 미국 본토를 노린 공격을 계획하고 있다는 보도도 나왔다. CNN은 미 당국자 7명을 인용해 이란이 트럼프 행정부 고위 당국자들을 겨냥해 워싱턴DC에서 '더티밤'(방사성 물질을 넣은 폭탄)이나 화학무기를 쓰는 방안을 준비하고 있다고 보도했다. 소식통들은 현재로선 임박한 공격이라기보다 선택지를 확보하려는 움직임으로 보인다고 전했다. 다만 장소와 표적이 포함될 정도로 구체적이어서 미 정부가 비상 대책 마련에 나섰다고 한다.도널드 트럼프 미국 대통령은 17일 마닐라에서 이 보도에 대한 질문을 받고 "살펴보고 있다"고 답했다고 로이터통신이 전했다. CNN에 따르면 트럼프 대통령은 이란이 워싱턴을 공격할 경우 "어떤 나라도 치러본 적 없는 대가를 치르게 될 것"이라며 이 문제를 "심각하게" 받아들이고 있다고 말했다. 백악관은 "현재로서는 본토에 대한 신빙성 있는 위협은 없다"고 밝혔고, 로이터통신에 따르면 마코 루비오 국무장관도 18일 워싱턴에 임박한 위협은 없다고 본다고 말했다.CNN에 따르면 이란 유엔대표부 대변인은 성명에서 화학무기 사용은 "어떤 상황에서도 전적으로 정당하지 않다"며 관련 주장을 "허위이자 조작된 주장"이라고 부인했다. 다만 더티밤 계획에 대해서는 명시적으로 언급하지 않았다. 로이터통신에 따르면 이란은 더티밤 관련 보도에 대해 "근거 없다"고 반박했다.