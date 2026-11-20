큰사진보기 ▲계성학교의 옛 모습 ⓒ 계성고등학교 관련사진보기

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큰사진보기 ▲계성학교 6.25 참전비 ⓒ 김명희 관련사진보기

"계성고 6·25전쟁 (학도병) 참전 기념비 : (국가보훈부 지정 현충시설) 1950년 6·25전쟁으로 나라가 위기에 처했을 때, 계성학교의 학생들은 책을 덮고 총을 들었습니다. 현역으로 참전한 계성학교 학도병들의 애국심과 희생정신을 기리기 위해 이 비를 세웠습니다. 우리는 그들의 이름을 이 기념비에 새겨, 조국을 위해 바친 희생을 길이 기억하고자 합니다."

"앞에 섰는 것 비슬산이요 뒤에는 팔공산 둘렀다

푸른 언덕에 계성학교는 반공(半空)에 우뚝이 솟았네

계성 계성 만세라 우리 계성 만만세

햇빛과 같은 너의 광채를 세상에 비춰라

영원무궁 비춰라 우리의 자랑인 계성아"

대구 서구 새방로 171(상리동) 와룡산 기슭의 계성고등학교는 1906년 10월 15일 개교한 아담스 선교사의 그 '계성학교'가 아니다. 대구시 유형문화유산인 세 건축물들, 즉 아담스관·1913년 9월 세워진 맥퍼슨관·1931년 11월 개관한 핸더슨관은 이곳이 아니라 중구 달성로 35(대신동)에 있다. 중학교는 서문시장 바로옆에 남겨 두고 고등학교만 이곳으로 이전한 때는 2016년 3월 1일이다.지난 18일 계성학교를 방문했다. 계성학교는 1919년 3월 1일과도 깊은 인연이 있다. 서울에서 3·1운동이 일어난다는 소식을 들은 대구 기독교계 지도자들은 3월 8일 서문시장에서 궐기하기로 결의했다. 그렇게 정한 것은 서문시장이 대구만세운동 주도 학교인 계성에서 가까워 태극기와 독립선언서 등을 옮겨가기 좋고, 3월 8일이 장날이라 군중 운집 효과도 기대할 수 있기 때문이었다.계성학교 교감 김영서, 교사 백남채·최경학·최상원 등은 만세 시위 준비에 착수했다. 3월 7일 밤 김삼도·이승욱·허성도·김수길·김재범·이이석 등의 학생들은 아담스관 지하실에서 독립선언문을 등사했고, 박태현·박성용 등의 학생들은 집에서 태극기를 만들었다.3월 8일 제1차 대구만세시위에 계성학교는 전교생 46명 전원이 참가했다. 이날 체포되지 않은 계성학교 학생과 교사들은 3월 10일 염매시장에서 제2차 시위를 일으켰다. 두 번 궐기로 대구에서 76명이 구속되었는데, 그 중 44명이 계성학교 재학생(35명)·졸업생(1명)과 전·현직 교사(8명)였다.전교생 46명 중 35명이 구속되었으니 학교가 온전할 리 없었다. 다른 학교들은 대체로 두세 달 지나 정상을 회복했지만 계성학교는 1년이나 경과한 1920년 4월에야 겨우 개학할 수 있었다. 이처럼 계성학교는 대구3·1운동의 진원지이자 도화선 역할을 감당했고, 항상 일제의 감시 대상으로 주목당해 온갖 불이익을 감수했다.계성학교 상리동 교정에는 대신동 옛 교정에 없는 것이 셋 있다. 교가를 만든 박태준 흉상, 학교의 내실과 외형을 크게 키운 신태식 흉상, 그리고 '계성고 6·25전쟁 (학도병) 참전 기념비'가 그들이다. 다른 학교에는 없을 것으로 여겨지는 6·25전쟁 참전 기념비가 특히 눈길을 끈다. 안내판을 읽어본다.기념비의 제목에 '(학도병)'이 들어 있는 것은 학도병이 아닌 참전자도 있다는 뜻이다. 교사들이다. 1950년 당시 계성학교 교사는 모두 46명이었는데 그 중 34%인 16명이 자원 참전했다. 일제강점기 때 대구 지역 만세운동의 주역이었던 학교 전통이 6·25전쟁을 통해 다시 살아난 결과였다.·25학생들도 학적부에 등록된 전교생 869명 중 38%인 331명이 학도병으로 전쟁에 뛰어들었다. 대구 앞산 낙동강승전기념관 뜰 '학도의용군 6·25 참전 기념비'의 내용에 따르면 계성학교의 331명은 대구 지역 학교 중 가장 많은 학도병 참전 인원이다.계성고등학교가 펴낸 <계성학교는 어떤 학교입니까?>는 "계성학교 학도병 참전 비율이 높았던 것은 계성학교의 특별 교육이 큰 역할을 했기 때문"이라며 "당시 신태식 교장은 국가가 위기에 처했을 때 하나가 되어 헌신, 봉사해야 한다는 이념을 바탕으로 대구에서 가장 먼저 학도호국단을 조직하고 군사훈련을 미리 실시했다."라고 소개한다.상리동 계성학교 답사에서 마지막으로 둘러본 것은 '교가비'였다. 모두 3절이지만 1절만 소개해 본다."햇빛과 같은 너의 광채를 세상에 비춰라, 영원무궁 비춰라"라는 대목이 참으로 인상적이다. 학교에서 배운 것을 사회를 위해 유용하게 쓰자는 가르침이다. 대구3·1운동 주도와 6·25학도병 참전을 돌이켜볼 때 계성학교 교가는 조금도 과장이 아닌 듯 여겨졌다.