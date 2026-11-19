큰사진보기 ▲권영해 독립지사(왼쪽)와 대구 계성고등학교에서 열린 건국훈장 기증식 장면(유족들) ⓒ 김명희 관련사진보기

"권영해 선생님은 계성학교 1회와 평양신학교 10회 졸업생으로서 1917년(32세)부터 1945년(60세)까지 칠곡·선산·대구 등지 교회에서 목사로 시무하셨습니다. 1919년 3월 12일과 14일 구미 인동 지역에서 주민 300여 명을 독려하여 독립만세운동을 이끄셨습니다. 그 일로 11개월 11일 동안 악랄한 고문과 참담한 투옥 생활을 겪으셨습니다. 출소 이후에도 일본왕 섬기기 강요에 맞서 끝까지 신사참배를 거부함으로써 기독인다운 항일투쟁을 계속하셨습니다."

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큰사진보기 ▲권영해 지사 등의 독립만세운동 유적 (경북 구미 인동) '만세 바위' ⓒ 김명희 관련사진보기

권영해 독립지사의 건국훈장 애족장이 모교 역사관에 기증되었다. 11월 18일 오전 10시 30분 대구 계성고등학교 덕영실에서 열린 기증식에는 유족 21명, 권영해 지사의 계성 후배들 등 학교 관계자 30여 명, 학생회 임원 54명, 박노황 3·1운동 보국운동연합 편집장 등 내빈 20여 명이 참석했다.기증식은 김철홍 계성고 교무기획부장의 개회선언, 국민의례, 정봉성 교목의 기도로 시작되었다. 그 뒤 권영해 독립지사와 건국훈장에 대한 소개가 있었다. 소개는 정만진 전 대구시 교육위원이 맡았다.권영해 지사는 1885년 8월 12일 경상북도 의성군 의성면 비봉리에서 태어나 어릴 때는 7년 동안 향리의 서당에서 한학을 공부했다. 1900년(15세)쯤 어머니 구선례 여사의 인도로 비봉동교회에 입교했다. 1907년(22세) 새로운 시대 흐름에 부응하기 위해 대구 계성학교로 늦깎이 유학을 했고, 1911년(26세) 계성학교 제1회 졸업생이 되었다.1914년(29세) 이래 칠곡 지역에서 기독교 조사로 시무했고, 칠곡 읍내교회·황학교회·숭조교회·천평교회·복성교회·진평교회·선산 상림교회 등을 담임했다. 이때 평양신학교에 입학해 1917년 6월 제10회 졸업생이 되었다.1917년(32세) 6월 21일 열린 제2회 경북노회에서 목사 안수를 받았고, 그 이후 칠곡 지역의 목사로 청빙 받아 1918년 6월 18일부터 칠곡 진평교회·옥계동교회·선산 상림교회 등 3개 교회에서 시무하였다.일제 치하 최대의 항일 민족항쟁 3·1운동이 일어난 1919년(34세) 당시 칠곡군 인동면 진평교회 목사로 재직하고 있었다. 이 무렵은 삼천리 방방곡곡에는 만세운동 궐기를 독려하기 위해 애국지사들이 마을마을 골짜기골짜기를 순회하고 있던 시기였다.인동에는 계성학교 5학년 이영식(대구대학교 설립자)이 학교 아담스관 지하실에서 제작된 독립선언서 20매를 들고 찾아와 "민족자결주의에 입각해 온 나라에서 독립만세시위가 일어나고 있으니 고향에서도 그에 부응해 궐기해야 마땅합니다!"라고 소식을 전했다.이에 즉각 찬동한 권 지사는 인근 인동교회 이상백 목사, 1927년 10월 18일 장진홍 지사 조선은행 대구지점 의거 때 피체를 피해 자결 순국하는 이내성 등과 독립선언서 필사와 태극기 제작 등 만세시위 준비에 들어갔다. 이윽고 3월 12일 300여 명이나 되는 지역민들이 마을뒷산 '만세 바위' 일대에서 "대한목립만세"를 소리높여 외쳤다. 주동인물 8명이 그 자리에서 붙잡혀 고문에 시달리기 시작했다.제1차 시위는 일제 군경의 무자비한 무력 행사에 진압당했지만 지역 민중들의 항일 저항의식은 더욱 높아졌다. 3월 14일 2백 명의 동민이 다시 뒷산에 올라 독립만세를 부르며 시위를 벌여 우리 민족이 살아있음을 생생하게 알렸다. 권영해 지사는 11개월 11일 동안 악랄한 고문을 당하면서 옥살이를 겪었다.권 지사는 출옥 뒤에도 신사참배 거부로 항일투쟁을 계속했다. 1920년 6월부터 칠곡교회, 달성군 침산교회, 1928년 진평교회, 1930년 3월 포항교회, 1938년 신녕읍교회 등을 담임하면서 기독교정신·평화사상·민족독립 기상을 전파하는 데 온힘을 기울였다.1930년 제28회 경북노회 부회장, 1938년 제3회 경동노회 회장, 1937년 경동노회 교역자 회장 등도 역임하였다. 1945년 12월 60세의 나이로 모든 교직을 사임하였다. 정부에서는 고인의 공훈을 기려 1990년 건국훈장 애족장을 추서하였다.소개가 끝난 뒤 권형우 유족이 건국훈장 애족장을 박현동 계성고등학교 교장에게 기증했고, 박현동 교장은 헌정패, 권영해 지사의 졸업증서, 기증 확인서를 유족 측에 전달했다. 박현동 교장은 인사말을 통해 "유족분들께서는 충분히 공경 받을 자격이 있습니다!"라며 권영해 지사 유족 모두를 단상 앞으로 초대했고, 참석자들은 박수로 감사 인사를 표했다.마지막으로 권오상 대구 서구청장과 정진성 계성학교 총동창회장의 기념사가 있었다. 단체 사진 촬영 후 권형민 유족은 "오늘 기증식을 계기로 다른 동문 독립지사님 유족들께서 모교에 여러 분야의 다양한 훈장들을 기증하는 일이 이어졌으면 합니다. 집에 보관하는 것도 좋지만 학교에 전시하면 교육적으로 그리고 역사적으로 더욱 의미가 있지 않을까 생각합니다"라고 소감을 밝혔다.