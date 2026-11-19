큰사진보기 ▲18일(현지시각) 제120대 의회 하원의장 후보로 지명된 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표가 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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미국 민주당 하킴 제프리스 하원 원내대표가 차기 연방 하원의장 후보로 공식 선출됐다.하원 민주당 현역 의원과 당선인은 18일(현지시간) 비공개 투표 결과 찬성 251표, 반대 11표, 기권 2표로 제프리스 대표를 하원의장 후보로 지명했다.그는 내년 1월 3월 새 회기 개회와 함께 열리는 하원 본회의 과반인 218표를 얻으면 새 의장이 된다. 민주당이 이번 중간선거 압승으로 하원 다수당이 되면서 제프리스 대표는 미국 역사상 첫 흑인 하원의장으로 사실상 확정됐다.AP통신은 "노예 신분이었던 아프리카계 미국인들이 건설한 미 연방 의사당에서 그가 의장직에 오르면 역사적인 이정표가 될 것"이라며 "제프리스 대표는 민권 시대의 획기적인 성과들이 트럼프 행정부에 의해 다시금 도전받고 있는 시기에 의사봉을 잡게 된다"라고 평가했다.하원의장은 연방 하원의 의사 진행과 입법 절차를 총괄한다. 미국 권력 서열 3위이며, 대통령 유고에 따른 대통령직 승계 서열은 부통령에 이어 2위다.뉴욕 브루클린 출신인 제프리스는 빙햄턴대에서 정치학을 전공하고 조지타운대에서 공공정책 석사학위를 받은 뒤 뉴욕대 로스쿨을 졸업했다.대형 로펌과 미디어 업계에서 변호사로 일하던 그는 뉴욕주 하원의원으로 정치에 입문한 뒤 2012년 처음으로 연방 하원의원에 당선됐다. 빠르게 당내 입지를 넓힌 제프리스는 2022년 민주당 하원을 이끌었던 낸시 펠로시 전 하원의장의 뒤를 이어 원내대표로 선출되며 미 역사상 첫 흑인 원내 사령탑에 올랐다.제프리스 대표는 중간선거 승리 후 트럼프 행정부의 정책과 트럼프 일가의 부당이득 취득 의혹 등에 대한 전방위적 조사를 예고했다.또한 도널드 트럼프 대통령이 초강경파 스티븐 밀러를 신임 백악관 비서실장으로 임명하자 "무책임한 결정이다. 그와 협력할 기회는 분명히 없을 것"이라고 백악관과 정면으로 힘겨루기에 나서겠다는 의지를 보였다.<뉴욕타임스>는 "제프리스 대표가 이날 얻은 압도적인 찬성표는 규모가 크고 이념적으로 다양한 민주당 의원단 내에서 그에 대한 지지가 얼마나 폭넓은지를 보여준다"라고 전했다.그럼에도 당내 이견이 완전히 해소된 것은 아니다. 강성 진보 성향의 신임 의원 7명은 공동 성명을 내고 "제프리스 대표가 전 국민 의료보험인 메디케어 포 올(Medicare for All) 도입과 가자지구 학살 종식, 정치자금 개혁 등 주요 정책 현안에 대한 확답을 줘야 한다"라며 반대표를 던졌다고 밝혔다.다만 제프리스가 의장직에 오르더라도 국정 주도권을 쥐는 것은 아니다. 트럼프 대통령에겐 강력한 거부권이 있고, 상원 공화당 의원들과도 협의해야 한다. 예산과 주요 법률을 둘러싼 갈등이 심화하면 민주당에도 부담이 된다.제프리스 대표로서는 트럼프 행정부를 견제하면서도, 분열된 민주당을 이끌고 실질적인 입법 대안을 만들어내야 하는 큰 임무를 안게 됐다.