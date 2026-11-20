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큰사진보기 ▲엄마 품에 안긴 갓난아기. 시간이 너무 오래 걸려 고생을 많이 했지만 자연 분만할 수 있었다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

큰사진보기 ▲아기가 산도를 통해 나올 때 병원균에 감염되었을 가능성이 있어서 집중 치료를 받기 위해 3일 동안 입원해야 했다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 한국 국적을 가진 딸아이의 출산을 위해 애써주신 캐나다의 'Royal Columbian Hospital' 의료진들께 감사의 인사를 드립니다. 특히 산모를 마치 딸처럼 대해주신 미드와이프의 지극한 정성에도 감동했습니다. 딸아이가 건강하게 출산할 수 있도록 끝까지 지원해주신 도움 잊지 않고 기억하겠습니다.

산후조리원이 없는 낯선 타국, 내가 잘해 낼 수 있을지 한가득 걱정을 안고 왔다. 딸아이 출산을 돕기 위해 이곳으로 날아온 지도 한참 지났다. 그저 예정일에 맞춰 아기가 무사히 나올 수만 있다면 좋겠다.새벽녘이었다. 진통이 시작됐다는 딸아이의 목소리가 여전히 씩씩하게 들렸다. 불편한 기색도 전혀 보이지 않길래 손사래를 치며 말렸다. "아기 낳기가 그렇게 쉬운 줄 알아? 아기가 나오려면 아직 먼 것 같은데." 진통 간격이 빨라지면서 걷기 힘들 정도가 되어야 분만 타이밍이라고 일러주었다. 사위 토니는 안절부절못하며 빨리 병원에 가자고 현관 앞으로 나섰다.하는 수 없이 우리는 곧바로 로열 컬럼비아 종합병원으로 향했다. 이른 아침이라 병원은 한산했다. 여러 가지 검사를 했는데 예상대로 집에 가서 더 기다리라는 진단이 나왔다. 허탕 치고 되돌아오는 길에 친정엄마가 해 주셨던 말씀을 딸아이한테 그대로 들려주었다. "옛날에 할머니가 그러셨어. 하늘이 노랗게 보일 때가 되어야 아기가 나오는 거라고."다음 날 새벽에 딸아이가 다시 벽을 짚으며 거실로 엉거주춤 나왔다. 이번에는 진짜 진통이 왔다면서 얼굴을 찡그렸다. 속을 들여다볼 수도 없고, 하늘이 무슨 색으로 보이냐고 묻기만 했다. "엄마, 하늘은 여전히 파랗게 보여." 때가 아니라고 만류하고 싶었으나 초조한 건 나도 마찬가지라 다시 우르르 병원으로 몰려갔다.병원에 도착하여 의료진 여럿과 대면했다. 환자와 가족을 대하는 밝은 표정과 친절한 말투에 나도 모르게 마음이 놓였다. 산모의 부모까지도 분만실에 들어가도록 배려해 주어 딸아이의 곁을 지킬 수 있었다. 까다로운 통제 없이 보호자들이 자유로이 분만실을 드나드는 풍경이 왠지 낯설었다. 신생아들이 수시로 태어나는 곳이라 은근히 걱정도 되었다. 갓 낳은 아기를 보러 병원에 가려면 백일해 주사는 기본으로 맞아야 하는 한국과 좋은 비교가 되었다.간호사는 산모에게 환자복으로 갈아입힌 후 진료대에 눕혔다. 우리는 분만실에 앉아서 손발이 척척 맞는 간호사 두 명의 철저한 출산 준비 모습을 지켜봤다. 아기 침대 옆에는 체중계가 있었고, 만약의 사태에 대비하려고 작은 산소통까지 갖다 놓았다. 국적을 막론하고 한 생명의 탄생을 위해 이토록 지극히 정성을 쏟아준다고 생각하니 가슴이 뭉클했다. 분만실의 분위기 또한 부드러웠다. 간호사들이 웃는 표정으로 산모와 가족에게 연신 말을 건네니 불안한 마음도 반은 덜어지는 듯했다.출산을 앞둔 딸아이는 의사냐 미드와이프(조산사)냐를 고민했었다. 처음부터 제왕절개를 권하는 의사와 자연 분만을 고수하는 미드와이프 중 최종 선택은 미드와이프였다. 미드와이프는 병원에 상주하는 게 아니라 산모의 분만이 있을 때만 와서 진료를 보는 방식이었다. 이번에 딸아이의 분만을 책임질 미드와이프는 나이가 많은 이란 여성이었다. 그녀는 아이를 받아낸 경험이 많다는 걸 자랑으로 여겼다.기다리던 미드와이프가 연락을 받고 활기찬 걸음으로 들어왔다. 그녀는 우리 부부한테 주먹을 불끈 들어 자신감을 보여주었다. 이제 출산할 때가 됐으니 대기실로 나가 연락을 기다리라는 말과 함께. 사위는 딸아이 곁에 그대로 남고, 우리는 딸아이의 손을 꼭 잡아준 뒤 밖으로 나왔다.분만실로 죽 이어진 복도 끝에서 문만 열면 대기실이 있는 구조였다. 그 문 앞에 서서 제발 순산하기를 빌며 기다렸다. 진통이 시작됐으니 금방 소식이 올 줄 알았는데 감감무소식이었다. 시간이 흐를수록 별의별 생각이 다 들었지만 자신만만한 미드와이프의 미소를 떠올리면 진정할 수 있었다.유리문 틈새로 상황을 엿보니 딸아이가 있는 방으로 의료진들이 분주히 들락날락했다. 뭔가 심상치 않은 분위기가 감지됐다. 급기야 복도에서 서성대던 하얀 가운을 입은 남자 의사가 방으로 황급히 들어갔다. 우리 부부는 얼른 분만실 바로 앞까지 달려갔다. 차마 문은 열지 못하고 서 있는데 의료진 두 명이 다시 방으로 들어갔다. 위급해서 제왕절개로 돌리려는 게 아닐까 염려했으나 산모와 아기가 무사하다면 어떤 방식인들 상관있으랴.잠시 후 굳게 닫혔던 분만실 문이 열리면서 웃음소리와 박수가 터져 나왔다. 안으로 들어가자마자 미드와이프는 우리에게 '승리했다'라는 표정으로 하이 파이브를 청했다. 나는 연신 허리를 숙여 감사한 마음을 표시했다. 나중에 사위에게 들어보니, 아기 머리가 쉽사리 나오지 않아 의사는 제왕절개하자 했고, 미드와이프는 끝까지 자연분만을 고집하며 실랑이했다고 한다. 그 긴박한 순간에 아기가 세상 밖으로 쑥 빠져나왔으니 모두가 환호를 지를 수밖에.딸아이가 열 달을 품어 안은 붉은 얼굴을 한 손주와 첫 대면을 하는데 가슴이 두근거렸다. '아기야, 세상 밖으로 나오는 길이 얼마나 무섭고 힘들었니? 이렇게 만나게 되어 반가워.' 세상에서 가장 예쁘고도 신비한 생명체가 있다면 바로 갓난아기가 아닐까. 뜨거운 것이 목울대 너머로 울컥 몰려왔다. 나는 기진맥진한 딸아이 얼굴을 쓰다듬으며 '고생했어, 잘했어'라는 말만 되풀이했다. 좀 전에 있었던 몇 시간의 초조함이 눈 녹듯 사라지는 듯했다.미드와이프의 친절함은 출산으로만 끝나지 않았다. 출산 후 산모가 꼭 지켜야 할 점들을 꼼꼼하게 설명해 주더니, 일주일 후에는 집으로 찾아오겠다고 했다. 6주 동안 산모와 아기를 돌봐줄 의무가 있다면서. 처음 엄마가 되는 산모한테 알려주어야 할 것이 너무 많다고 미소 짓는 미드와이프의 목소리에 신바람이 담겼다.이 병원은 원래 자연분만한 산모는 당일 퇴원이 원칙이었다. 그런데 우리 손주는 산도를 통해 나올 때 병원균에 감염됐을 가능성이 있으니, 며칠 입원하면서 경과를 보자고 했다. 혹여 아기에게 무슨 일이라도 생길까 우려하는 나로서는 병원 측의 철저한 조치에 믿음이 갔다. 아기는 놔두고 부모는 집에 가도 좋다고 했으나, 핏덩이를 놔두고 발길을 돌릴 부모가 어디 있을까.엄마 품에 안긴 손주를 바라보며 문득 이런 생각이 들었다. '우리는 말도 서툴고 모든 게 낯선 타국에서 아무 조건 없는 환대를 받았다.' 제도와 시스템도 좋지만, 외국인한테도 산모와 아기의 건강을 최우선으로 지켜준 현지 의료진의 노고에 깊이 감사했다.딸아이는 병원비를 걱정하던 내게 웃으면서 '0원'이니까 안심하라고 했다. 아무리 현지 의료보험 혜택을 받고 있다 해도 전액 무상이라는 말이 거짓말 같았다. 그 많은 의료진이 투입되고 아기도 집중치료실에서 검사와 진료를 받았는데 말이다. 3일 동안 아기의 경과를 지켜본 뒤, 건강하다는 진단을 받아 무사히 퇴원할 수 있었다. 병원을 나서는데 출산비가 '0'이라는 말에 감사한 마음과 미안한 마음이 교차했다.딸아이의 산후조리를 내 손으로 해 주기 위해 찾아온 캐나다. 나는 이곳 병원에서 사람 사는 세상의 가장 따뜻한 게 무언지 듬뿍 배워간다. 한국에 돌아가면 나 역시 주변의 낯선 이웃들에게 이곳에서 받은 따뜻함을 기꺼이 건네주고 싶다.