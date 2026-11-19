큰사진보기 ▲뮤지컬 '혼저옵써 조수리' 포스터 ⓒ 이임주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲관객들과 함께 뮤지컬 속 '운동회'의 하이라이트 박터트리기 ⓒ 이임주 관련사진보기

큰사진보기 ▲공연이 끝나고 관객들에게 조수리 이야기를 들려 주시는 고성숙 삼춘 ⓒ 이임주 관련사진보기

큰사진보기 ▲공연을 마치고 관객들과 함께 ⓒ 이임주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 동백작은학교는 제주에 위치하고 있으며 생태, 인권, 평화의 가치를 실천하며 살아가는 청소년 민주시민 교육 공동체이다. 제주 뿐 아니라 다양한 지역의 14세~19세의 청소년들이 함께 삶의 중요한 가치들을 배우고 실천하며 따뜻한 공동체를 일구며 살아가고 있다. 모두가 평등한 통합교육을 지향하고 있으며 자발적이고 주체적인 배움이 즐거운 '학교를 넘어선 ' 배움의 공동체를 꿈꾸는 곳이다. 2021년 3월에 처음 문을 열었으며, 전국에서 신입생을 모집하고 있다. https://www.dongbaekschool.com/

지난 11월 14일 오후 3시, 제주 서쪽의 작은 마을 한경면 조수리에 특별한 공연이 열렸다. 동백작은학교 청소년들이 마을 어르신들의 삶과 기억을 바탕으로 만든 창작 뮤지컬 <혼저옵써, 조수리-여우의 전입신고>다.공연 당일에는 아침부터 비가 내렸다. 궂은 날씨에 걸음이 불편한 어르신들이 공연장을 찾을 수 있을지 걱정이 앞섰다. 그러나 공연 시간이 가까워지자 마을 삼춘들이 하나둘 동백작은학교 강당으로 들어섰다.동백작은학교가 조수리로 이사 온 것은 올해 초다. 제주 서쪽의 작은 마을에 중고등 통합과정의 기숙형 대안학교가 새롭게 자리를 잡았다.함께 먹고, 함께 자고, 함께 밥을 짓는 청소년 공동체가 마을에 들어오는 일은 단순히 학교의 주소를 옮기는 것과는 달랐다. 마을 사람들에게 동백작은학교는 어느 날 갑자기 찾아온 낯선 이웃이었을 것이다.학교는 어떻게 마을의 일부가 될 수 있을까. 낯선 곳에서 이웃이 된다는 것은 무엇일까. 올해 동백작은학교의 '마을과 함께 살아가기' 프로젝트는 이런 질문에서 출발했다.청소년들이 가장 먼저 한 일은 마을을 걷는 것이었다. 봉투와 집게를 들고 골목과 밭담 사이에 버려진 쓰레기를 주웠다. 문을 닫은 옛 조수국민학교 앞에 서서 오래된 학교를 살펴보기도 하고, 길에서 만나는 삼춘들께 먼저 인사를 건네기도 했다.그렇게 마을의 길을 익히고, 사람들의 얼굴을 익혀 갔다. 이후에는 마을에서 오랫동안 살아온 사람들을 찾아갔다. 부녀회장과 이장, 마을 삼춘들, 아흔이 넘은 어르신까지. 한 사람의 삶을 한 권의 책처럼 읽는 구술생애사 수업이었다.어르신들이 들려준 이야기에는 지금은 찾아보기 어려운 마을의 풍경이 담겨 있었다. 조수국민학교 운동회가 열리는 날이면 학생들뿐 아니라 온 마을 사람들이 모여 함께 뛰고 응원했다고 한다. 집집마다 음식을 나누고, 저녁이면 이웃집 마당에 모여 텔레비전을 보던 시절도 있었다. 조수리에 오래전부터 전해 내려오는 여우의 전설도 들었다. 그 이야기들 속에는 제주4·3의 기억도 있었다.교과서에서 배웠던 역사가 바로 지금 살아가고 있는 마을의 역사였고, 평소 길에서 마주치는 삼춘들의 삶이었다. 마을은 더 이상 학교가 위치한 장소에 머물지 않았다. 사람들의 이야기를 통해 조수리의 과거와 현재를 배워 가는 시간이 이어졌다.청소년들이 채록한 마을의 이야기들은 극단 화야의 시나리오 작업과 지도를 거쳐 한 편의 창작 뮤지컬로 만들어졌다.작품에는 조수리로 이사 온 여우 '동백'이 등장한다. 낯선 마을에 들어온 여우는 자신의 정체가 드러날까 두려워 꼬리를 감춘 채 생활한다. 마을 사람들과 밥을 먹고, 이야기를 나누고, 함께 어울리며 조금씩 가까워진다.그러던 어느 날 감춰왔던 꼬리가 드러난다. 마을 사람들은 놀라고 두려워한다. 하지만 여우와 함께했던 시간들을 돌아보며 서로 다른 존재가 한 마을에서 살아간다는 것의 의미를 생각하게 된다.실제 조수리에 전해 내려오는 여우의 전설을 바탕으로, 낯선 존재를 이웃으로 받아들이는 이야기를 새롭게 풀어낸 것이다.여우의 이야기는 조수리에 새롭게 들어온 동백작은학교의 상황과도 닮아 있다.뮤지컬에는 옛 조수국민학교 운동회와 마을 사람들의 일상도 등장한다. 제주말로 주고받는 대사와 노래 속에 어르신들이 들려준 마을의 풍경이 담겼다.공연 준비는 학교 안에서만 이뤄지지 않았다. 청소년들은 공연 포스터를 들고 다시 마을을 돌았다. 마을 곳곳에 포스터를 붙이고, 이야기를 들려주신 어르신들을 찾아가 공연 소식을 알렸다.쓰레기를 주우며 걸었던 골목을 이번에는 초대장을 들고 걸었다. 마을에서 들은 이야기를 다시 마을 사람들에게 들려주기 위해서였다.지난 14일 공연장에는 비가 내리는 날씨에도 마을 주민들이 자리를 함께했다. 옛 조수국민학교 운동회 장면에서는 웃음이 이어졌다. 제주말로 주고받는 익살스러운 대사와 마을 사람들이 함께 뛰고 응원하는 모습이 무대에 펼쳐졌다.제주4·3의 이야기가 시작되자 공연장의 분위기도 달라졌다. 4·3을 겪은 마을 사람들의 이야기를 연기하던 학생이 공연 도중 눈물을 흘렸다. 객석에서는 유가족이 눈물을 훔쳤다.공연의 마지막에는 조수국민학교 운동회에서 했던 박 터뜨리기를 관객들과 함께 재현했다. 청소년들이 객석에 오재미를 나눠주고 주민들과 함께 박을 향해 던졌다.박이 터지자 '혼디 웃고, 혼디 살자!'라는 문구가 펼쳐졌다. 제주말로 '함께 웃고, 함께 살자'는 뜻이다.공연이 끝난 뒤, 조수리에서 평생을 살아온 아흔이 넘은 고성숙 삼춘은 공연을 관람한 소감을 전했다.고 삼춘은 과거 조수리가 배움의 중심지였지만 지금은 예전의 모습을 잃었다고 회고했다. 그러면서 동백작은학교가 조수리에 들어오면서 마을에 다시 배움의 새싹이 피어나는 것 같다고 말했다.고 삼춘의 소감은 이번 공연이 지닌 또 다른 의미를 보여준다.청소년들이 새롭게 알아가는 조수리의 역사는 마을 어르신들에게는 자신이 살아온 시간이다. 한때 배움의 중심지였던 마을이 4·3을 겪으며 변화한 과정을 기억하는 주민이, 다시 이곳에서 배우고 생활하는 청소년들을 만난 것이다.이번 뮤지컬에서는 마을의 오래된 기억이 청소년들의 노래와 연기로 되살아났다. 그리고 그 기억의 주인공들이 객석에 앉아 공연을 지켜봤다.동백작은학교는 그동안 전태일, 제주4·3, 강정마을, 제주 제2공항 등 우리 사회의 역사와 문제들을 뮤지컬로 만들어 왔다. 청소년들이 현장을 찾아가 사람들을 만나고, 공부한 내용을 예술로 표현하는 배움의 과정이었다.이번에는 우리가 살아가는 마을의 이야기를 만들었다. 마을을 걷고, 어르신들의 삶을 듣고, 오래된 기억을 기록하고, 그 이야기를 뮤지컬로 만들어 다시 마을 사람들에게 들려드렸다.우리는 흔히 마을과 학교가 함께해야 한다고 이야기한다. '마을교육공동체'라는 이름으로 다양한 프로그램도 운영된다. 하지만 학교가 마을을 교육의 장소로 활용하거나, 주민들이 학교의 교육활동을 지원하는 것만으로 충분할까.마을에는 학교가 들어오기 훨씬 전부터 살아온 사람들이 있다. 그곳에는 오랜 역사와 기억이 있고, 사람들마다 저마다의 삶이 있다.동백친구들은 마을 삼춘들의 이야기를 들으며 조수리를 배웠다. 삼춘들은 자신의 삶을 청소년들에게 들려주셨고, 청소년들은 그 이야기를 노래와 연기로 만들어 다시 삼춘들 앞에 섰다.올해 초 조수리로 이사 왔을 때 우리는 이 마을에 대해 아는 것이 거의 없었다. 조수국민학교에서 온 마을이 함께 운동회를 했다는 것도, 마을에 여우의 전설이 전해 내려온다는 것도, 삼춘들이 어떤 세월을 살아오셨는지도 몰랐다.그런데 이제 골목을 걸으면 삼춘들의 얼굴이 떠오른다. 오래된 학교 앞을 지나면 운동회 이야기가 생각나고, 마을의 돌담을 보면 그 너머에서 살아온 사람들의 시간이 궁금해진다.조수리에 처음 왔을 때 우리는 낯선 이웃이었다. 앞으로도 이 마을에서 살아가며 더 많은 사람을 만나고, 더 많은 이야기를 듣게 될 것이다.뮤지컬의 부제는 '여우의 전입신고'다. 동백작은학교도 올해 조수리에 전입신고를 했다. 주소를 옮기는 일은 끝났지만, 마을의 이웃이 되어가는 일은 이제 시작이다.내일도 동백청소년들은 조수리의 골목을 걸을 것이다. 길에서 만나는 삼춘들께 인사를 건네고, 안부를 묻고, 또 새로운 이야기를 듣게 될 것이다. 그렇게 우리는 이 마을에서 함께 살아간다.