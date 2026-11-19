사진가이자 작가로 활동하며 전통시장, 지역의 일상, 사라져가는 풍경을 기록해왔다. 『Finding Ai』, 『시장사진』 등 개인전과 사진집 작업을 통해 장소에 남은 감정과 사람의 온기를 포착한다. 일상의 장면을 사진으로 질문하고, 기록으로 남긴다.

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