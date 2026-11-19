지난 7월, 경북예술로 사업의 첫 오리엔테이션에 참석하며 나는 국립백두대간수목원에서 앞으로 무엇을 할 수 있을지 생각하고 있었다. 당시만 해도 손에 잡히는 것은 많지 않았다. 거대한 수목원을 걷고, 사람들의 이동을 바라보고, 직원들에게 질문을 건네며 무엇이 문제인지부터 찾아야 했다. 그렇게 시작했던 시간이 어느새 여름과 가을을 지나 겨울의 문턱에 닿았다.
[관련기사 : 예술과 지역사회의 만남, 5개월간의 여정을 시작하며]
18일, 경북도청 경북도서관 2층에서 '2026 경북예술로 성과공유회'가 열렸다. 올해 사업에는 6개 기관과 6명의 리더예술인, 24명의 참여예술인이 함께했다. 지난 6월부터 11월까지 예술가들은 각자의 기관으로 들어가 그곳을 관찰하고, 사람을 만나고, 질문을 만들며 프로젝트를 진행했다. 이날 성과공유회는 흔히 볼 수 있는 결과 발표회와는 조금 달랐다.
무대 위에서 사업 실적을 순서대로 보고하는 대신 북토크처럼 서로 이야기를 나누었다. 어디에서 출발했는지, 기관에서 무엇을 발견했는지, 계획대로 되지 않았던 것은 무엇이었는지, 그리고 그 과정에서 예술가 자신은 어떻게 달라졌는지를 풀어놓았다.
그 이야기를 듣다 보니 문득 지난 6개월 동안 우리 모두가 각자의 방식으로 같은 질문을 하고 있었다는 생각이 들었다. '예술은 이곳에서 무엇을 할 수 있을까.'
수목원을 바라보는 100개의 질문
나는 국립백두대간수목원의 리더예술인으로 이 사업에 참여했다. 처음 수목원을 방문했을 때 가장 눈에 들어온 것은 식물보다 사람의 움직임이었다. 많은 관람객이 트램을 타고 위쪽으로 이동하고, 호랑이숲을 관람한 뒤 다시 트램을 타고 내려왔다. 잘 알려진 장소에는 사람이 몰렸고, 조금만 동선에서 벗어난 공간에는 아름다운 풍경이 있어도 발길이 쉽게 닿지 않았다.
처음에는 이런 편중된 관람 동선을 어떻게 바꿀 것인가를 고민했다. 하지만 시간이 지나면서 질문은 조금 달라졌다. 사람들을 다른 장소로 이동시키는 것보다 먼저 필요한 것은 '수목원을 바라보는 방법'을 다양하게 만드는 일이 아닐까.
그 질문에서 우리가 만든 프로젝트가 '백두도:감(感)'이었다. 사진, 시각예술, 국악, 대중음악 분야의 예술가들과 함께 수목원을 여러 번 걷고 이야기를 나눴다. 사진가는 빛과 시간, 장면을 바라봤고, 시각예술가는 식물의 형태와 색, 질감을 관찰했다. 국악 예술가는 바람과 나뭇잎, 사람의 발걸음에서 소리를 들었고, 대중음악 예술가는 풍경이 만들어내는 감정과 기억에 관심을 가졌다.
우리는 서로 다른 관찰 방법을 하나의 언어로 옮기기 시작했다. 그 결과 식물, 생명, 감각, 자연, 공간, 기억, 소리, 색, 예술, 동선이라는 10개의 카테고리와 100개의 질문이 만들어졌다.
'지금 가장 마음에 들어오는 빛은 어디에 있나요.'
'바람이 지나간 흔적을 찾아볼 수 있을까요.'
'이 풍경을 하나의 소리로 표현한다면 어떤 소리일까요.'
'걷다가 마음이 머무는 장면을 발견해 보세요.'
정답은 없었지만, 질문의 목적은 수목원에 대한 지식을 시험하는 것이 아니라 잠시 걸음을 늦추게 하는 것이었다. 평소라면 스쳐 지나갔을 나무 한 그루를 바라보고, 바람의 소리를 듣고, 자신의 기분을 생각하고, 한 장의 사진을 남기게 만드는 작은 장치였다.
10월에는 봉자페스티벌 현장에서 미니 파일럿도 진행되었다. 음악이 흐르고, 국악의 소리가 수목원에 울리고, 사진가가 관람객의 모습을 기록했다. 우리는 관람객들에게 질문을 건네고 그들이 어떤 방식으로 반응하는지 살폈다. 물론 모든 것이 계획대로 움직이지는 않았다.
공연을 보고 곧바로 떠나는 사람도 있었고 질문지를 받은 뒤 기록을 남기지 않는 사람도 있었다. 공연과 질문, 이동과 기록 사이의 연결이 생각보다 쉽게 끊어진다는 사실도 현장에서 알게 됐다.
하지만 어쩌면 그 실패에 가까운 장면들이 이번 프로젝트에서 가장 중요한 자료였는지도 모른다.
경험을 설계한다는 것은 사람들이 내가 예상한 방향으로 움직이게 만드는 일이 아니라, 사람들이 실제로 어떻게 움직이는지를 오래 바라보는 일이라는 것을 배웠기 때문이다.
예술가도 기관을 경험한다
성과공유회에서 다른 팀들의 이야기를 들으며 또 하나 흥미로웠던 것은 기관만 변화한 것이 아니라는 점이었다. 이번 사업에 처음 참여한 예술인도 있었고 여러 차례 참여한 예술인도 있었다. 장르도 달랐다. 시각예술과 사진, 음악과 공연 등 서로 다른 방식으로 작업해 온 사람들이 한 기관의 문제를 함께 바라보았다.
혼자 작업할 때라면 만나기 어려웠을 질문들이 그 과정에서 생겨났다. 사진가는 음악가의 귀로 공간을 생각하기 시작하고, 음악가는 시각예술가의 눈으로 풍경을 바라본다. 자신의 작업 안에서는 당연했던 방식이 다른 장르의 예술가에게는 낯선 방법이 되기도 한다.
그 낯섦이 대화를 만들어낸다. 나는 이번 예술로 사업에서 가장 오래 남는 것이 프로젝트 결과물만은 아닐 것이라고 생각한다. 새로운 기관을 경험한 기억, 다른 장르의 예술가가 작업하는 방식을 가까이서 지켜본 시간, 때로는 의견이 달라 오래 이야기를 나눴던 순간, 그리고 그 과정에서 만들어진 관계가 앞으로 각자의 작업 어딘가에서 다시 나타날 가능성이 있다.
예술가에게 새로운 네트워크란 명함을 몇 장 더 가지는 일이 아니라 자신의 세계 밖에 있던 사람과 다시 작업할 수 있는 가능성을 얻는 일이기 때문이다.
여섯 개의 실험이 다시 관객을 만난다
이날 성과공유회를 시작으로 6개 기관에서 진행된 예술 실험의 결과물은 경북도서관 2층 상상마루에서 전시된다. 아마 전시장에서는 완성된 결과부터 보게 될 것이다. 사진과 기록, 디자인과 프로젝트의 흔적들이 놓일 것이다. 하지만 그 결과물 뒤에는 지난 6개월 동안 수없이 오갔던 질문과 회의, 이동과 관찰의 시간이 있다.
예술은 언제나 해답을 내놓을 필요는 없을 것이다. 때로는 너무 익숙해서 보이지 않던 것을 다시 바라보게 하고, 늘 걷던 길에서 잠시 다른 곳을 바라보게 하고, 이전에는 하지 않았던 질문 하나를 마음속에 남기는 것으로도 충분하다.
우리의 100개의 질문 역시 그렇게 시작됐다. 수목원을 더 많이 설명하기 위해서가 아니라, 누군가 수목원에서 자신의 감각으로 하나의 장면을 발견하게 하기 위해서. 그리고 아마 지난 6개월 동안 경북의 여섯 기관을 오갔던 예술가들도 각자의 자리에서 비슷한 일을 하고 있었을 것이다.
익숙한 공간에 남긴 작은 질문 하나가 어디까지 이어질지는 아직 알 수 없다. 하지만 예술가들이 떠난 뒤에도 그 질문만큼은 그곳에 조금 더 오래 남아 있었으면 좋겠다.