12.3 내란 당시 국민의힘 원내대표로서 비상 의원총회 장소를 연거푸 바꿨던 추경호 대구시장의 내란 중요임무 종사 혐의 무죄 선고와 관련해 <오마이뉴스>는 다양한 의견을 환영합니다.

큰사진보기 ▲대한민국 법원을 상징하는 정의의 여신상 로고가 새겨진 유리창 너머로 사람들이 오가고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추경호 대구시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 중요임무 종사 혐의 사건 선고공판을 마친 뒤 국민의힘 장동혁 대표, 정점식 원내대표를 비롯한 당 지도부와 기쁨을 나누고 있다. 이날 추 시장은 1심에서 무죄 선고를 받았다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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봉건시대를 벗어난 근대 형법에서 중요한 원칙 세 가지를 꼽아 보자. 첫째, 죄형법정주의. 즉 법률 없이는 범죄도 형벌도 없다는 것이다. 아무리 공분을 일으키는 행위라 해도 법 없이는 처벌할 수 없다. 간통죄가 폐지된 이상 천하 없는 바람둥이라도 강력계 형사가 덜미를 잡을 수는 없다. 배우자가 증거를 수집해서 민사로 가야 할 일이다.둘째, 무죄추정의 원칙이다. 유죄가 확정되기 전까지 피고인은 무죄로 추정된다. 물론 이 원칙이 일상에서 범죄 혐의가 뚜렷한 사람을 비판하거나 그 행위를 범죄라고 규정하는 것까지 금지하는 것은 아니다. 가끔 "판결 날 때까지 윤석열이 내란범이라고 하면 안 된다"고 떠드는 사람들이 있는데, 그 사람의 턱에 내가 주먹을 날리고 체포된다면 나는 폭행범이라 불리는 것을 면할 도리가 없다. 다만 법정에서는 차원이 다른 문제일 뿐이다.셋째, 내가 가장 중요하다고 생각하는 증거재판주의다. 범죄 사실은 적법하게 수집된 증거에 의해 인정되어야 한다. 의심이나 추측, 그리고 여론 때문에 유죄 판결을 받아서는 안 된다. 물론 정황증거도 증거다. 그러나 그 정황증거들이 모여 합리적 의심의 여지 없이 범죄를 입증할 수 있어야 한다.이 근대 형법의 원칙들이 제대로 짓밟혀 왔던 게 우리 역사였고, 그 원칙을 앞장서서 무시하기 일쑤였던 것이 행정부의 수사기관과 사법부였다는 사실은 굳이 언급할 필요도 없을 것이다. 왕년에는 수사기관원들의 '육감' 하나로 두드려 패고 주리를 틀어 자백을 받아내고, 그를 '증거의 여왕'이라 부르며 사람들 인생 망가뜨리는 일이 그리 드물지 않았다.하물며 반공이 국시이던 시절, 빨갱이 잡는 일에 관한 한 증거재판주의고 무죄추정이고 죄형법정주의고 헝겊 막대보다도 못했다. 무슨 책을 읽었다는 것만으로, 별것도 아닌 말 몇 마디 했다는 이유로, 누구를 만났다는 것만으로 빨갱이가 되고 간첩이 됐던 역사를 우리는 너무도 잘 안다.그래서 왕년의 '간첩'이었던 많은 이들이 피맺힌 세월을 기다린 끝에 무죄 판결을 받고 통곡하는 풍경은 우리에게 낯익다. 정보기관이라기보다 간첩공장에 가까웠고, 수사기관이 아니라 간첩제조기계 노릇을 더 즐겨 했던 과거의 유산이자 응보다.한데 하나 기억해 두자. 법원이 그 무수한 '간첩 혐의자'들에게 무죄를 선고했다고 해서 모든 사건의 혐의가 처음부터 끝까지 조작된 것이었다고 인정한 것은 아니다. 완전한 조작 사건도 있었지만, 범죄를 입증할 증거가 불충분하거나 고문과 협박으로 얻어낸 증거의 효력이 부정돼 무죄가 선고된 경우가 많다. 즉, 간첩이 아니라는 사실이 적극적으로 확인된 것과 간첩이라는 사실을 법적으로 증명하지 못한 케이스가 공존한다.그 얘기가 그 얘기 아니냐고 할 수도 있겠지만 엄연히 다르다. 학창 시절 나도 김정일이 쓴 <주체사상에 대하여>를 읽었고, 재미는 정말 없었지만 <항일무장투쟁사>도 억지로 읽었으며, 내 책꽂이에는 더 위험한(?) 책들도 끼어 있었다. 그것만 해도 망할 놈의 국가보안법상 이적표현물 관련 혐의나 '찬양·고무'의 증거로 동원될 수 있었다.기독교인이 아니어도 성경은 볼 수 있건만, 왕년에는 그런 책을 가지고 있는 것만으로도 '간첩단'의 일원으로 몰릴 수 있었다. 이런 책을 읽는 자체가 사상이 불순한 정황이고, 유유상종 비슷한 것들과 어울리게 마련이고, 그와 어울리는 아무개가 어떤 조직원이라면 그 정황만으로 '미루어 짐작하여' 간첩이 될 수 있었다는 뜻이다. 국가안보를 위협하는 빨갱이를 잡기 위해서는 그렇게 해야 한다고 믿는 사람들이 지천이었다.북한에 충성을 맹세하고, 북한을 위해 정보를 수집하고, 공작금을 받고 그쪽 '통일 일꾼'과 몰래 접촉하면서 법률이 정한 간첩행위나 국가보안법 위반행위를 저지른 사람들은 처벌받아야 한다. 국가기밀이 아닌 정보를 수집한 경우에도 구체적인 행위와 적용 법률에 따라 처벌 대상이 될 수 있다.그러나 그 처벌의 근거는 어디까지나 증거에 의존해야 한다. 그게 없으면 누구도 처벌할 수 없다. '김일성 수령 만세'를 부르는 사람이라 해도 그 이유만으로 '간첩'으로 처벌돼서는 안 되며, 증거 없이 간첩이라 몰 수는 없다. 증거 없이도 사람 잡을 수 있는 세상을 면하기 위하여, 그런 야만을 타파하기 위해서 우리는 싸워 왔다고 생각한다.어떤 수구꼴통들은 분통을 터뜨린다. 뻔히 보이는 저 '종북'들을 어떻게 처벌하지 않느냐며 발을 구른다. 사실 내가 봐도 '종북'들은 많다. 하지만 그들의 생각을 비판할 뿐, 그들을 증거 없이 간첩으로 몰자고 한다면 그들과 어깨를 걸 것이다. 그게 내가 생각하는 '근대인'이다. 아울러 그 기준은 천하 없는 범죄자에게도 동일하게 적용된다.남편을 참혹하게 죽인 고유정이 증거 인멸에 완벽하게 성공했다면 '시체 없는 살인'의 혐의자로서 증거 부족에 따른 무죄 판결을 받았을 수도 있다. 물론 시체가 없다고 살인죄를 인정할 수 없는 것은 아니다. 그러나 그녀가 죽였다고 생각하더라도, 수사기관이 범죄를 입증할 만큼 충분한 증거를 확보하지 못했다면 유죄를 선고하기 어려웠을 것이다. 누가 봐도 그녀가 범인인 게 눈에 보여도 말이다.이 이치는 '내란'에도 적용될 수밖에 없다. 12.3 내란은 군의 위관급, 영관급까지 가세하고 그들 나름의 목표를 공유한 쿠데타가 아니었다. 위로부터의 쿠데타였고, 극소수 외에는 계획이 공유조차 되지 않은 채 갑자기 떨어진 날벼락 같은 내란이었다. 그 날벼락을 내린 사람과, 벼락이 칠 줄 알고 있었던 사람과, 벼락인 줄 알고도 벼락의 불빛이 되기를 서슴지 않은 사람들은 처벌돼야 한다. 단, 증거에 의해서다.날벼락을 내린 자들의 행위는 이미 5천만이 목격했으니 그 자체를 부인하기는 어려울 것이다. 그러나 누가 사전에 알고 있었는지, 알고도 도왔는지, 그 행위가 법률상 내란 가담에 해당하는지는 증거와 법리를 따질 수밖에 없다. "미루어 짐작"하여 "일벌백계"하고 "발본색원"하는 일은 빨갱이 사냥꾼들로 충분하지 않은가.12.3 내란의 밤 비상 의원총회 장소를 연거푸 바꿨던 추경호 당시 국민의힘 원내대표의 무죄 판결을 보고 적잖이 놀랐다. 하지만 판결에 동의하느냐와 별개로, 그 판단을 뒤집으려면 결국 증거와 법리로 다퉈야 한다고 생각한다.수사권을 쥐고 압수수색을 할 만큼하고 주변을 털 만큼 털었던 특검이 제출한 증거로도 재판부가 유죄를 인정하지 않았다면, 우선 그 판단의 근거를 따져 봐야 한다. 재판부는 추경호가 윤석열의 국회 표결 저지 요청을 받고 이를 승낙해 공모했다는 점이 입증되지 않았고, 그의 행위 역시 내란 가담으로 인정하기 어렵다고 판단했다. 그렇다면 그 판단이 왜 잘못됐는지 증거와 법리로 반박해야 한다.물론 재판부가 옳다는 보장은 없다. 충분한 증거가 제출됐는데도 '조희대 사단'이 이를 부당하게 배척하거나 잘못 평가했을 가능성도 있다. 그렇다면 특검은 항소를 통해 그 잘못을 다투고, 공개 가능한 증거와 논거를 제시하면 된다. 무죄 판결을 존중한다는 것이 판결의 내용까지 무조건 옳다고 인정한다는 뜻은 아니다. 법원이 잘못 판단했다면 바로잡아야 한다. 그러나 그 역시 법이 정한 절차와 증거에 의해서여야 한다.무죄가 나왔다는 이유만으로 "어떻게 추경호가 무죄냐"고 화를 낼 수는 있다. 나 역시 납득이 완전히 가는 것은 아니다. 하지만 "미루어 짐작"해서 당연한 유죄가 내려지는 나라는 누구에게도 유익하지 않으며 오히려 모두에게 해롭다. 간첩이든 내란범이든 그들을 처벌하기 위해 중요한 것은 증거다. '당연한 유죄'는 없다. '이유 있는' 유죄가 있을 뿐이다.최근 사법부가 신뢰를 잃어 온 경로에 대해 왈가왈부하고 싶지는 않다. 조희대는 참으로 나쁜 법관이며 한국 사법부를 망치고 있다고 여긴다. 하지만 그렇다고 그를 탄핵하고 돌려세운다고 해결되는 일보다는 더 엉키고 헝클어질 일이 많을 것이다.아울러 '내란범들에 대한 무죄 판결'을 그 자체로 사법부 성토의 빌미로 삼는 데에는 명확히 반대한다. 사법부가 잘못했다면 그 잘못을 구체적으로 따지고 책임을 물어야지, 내가 유죄라고 믿는 사람에게 무죄를 선고했다는 이유만으로 사법부를 공격해서는 안 된다. 나도 추경호를 감옥에 넣고 싶다. 하지만 그러려면 명확한 증거가 필요하다. 그 절차는 추경호가 아니라 나를 위해, 그리고 대한민국 국민들을 위해 반드시 필요하다.