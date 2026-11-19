큰사진보기 ▲국기(國技) 태권도가 유네스코 인류무형문화유산에 '북한의 전통 무술'로 등재되는 게 사실상 확정되면서 우리나라의 종주국 위상에 미칠 영향 등에 대한 우려가 나오고 있는 5일 서울 강남구 국기원 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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[참고문헌]

키케로, 마르쿠스 툴리우스. (2022). <투스쿨룸 대화>. 김남우 옮김. 아카넷. 개정판.(원저 기원전 45년).

레비스트로스, 클로드(Lévi-Strauss, Claude). (1952). Race et histoire <인종과 역사>. Paris: UNESCO.

UNESCO (2003). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris, 17 October 2003.

UNESCO (2015). Ethical Principles for Safeguarding Intangible Cultural Heritage (Decision 10.COM 15.a).

덧붙이는 글 | 글쓴이 은재호는 국무총리 소속 한국행정연구원에 재직하며 한국갈등학회장과 다수 정부 부처의 갈등관리심의위원(장)을 역임했다. 현재는 대통령 직속 국민통합위원회 위원과 한국외국어대학교 EU융합전공 겸임교수, 프랑스 파리1대학 PRISM-Sorbonne 연구소 객원연구원으로 일하며 연구 현장과 정책 현장을 이어주는 정책 중개자로 활동하고 있다. ‘민주주의 디자이너’를 참칭하는 그의 저서로는 <사회갈등 해소를 위한 국민통합 전략과 실행방안 연구>(2017), <혁신적 포용국가의 국가론적 지위와 이행전략>(공저, 2019), <공론화의 이론과 실제>(2022), <경세제민의 공공리더십>(공저, 2024), <여론 속의 여론>(공저, 2025) 등이 있다.

태권도가 유네스코 인류무형문화유산 대표목록에 한국보다 북한의 신청으로 먼저 오를 전망이다. 북한이 2024년 3월 조선민주주의인민공화국의 전통무술-태권도라는 이름으로 낸 단독 신청서에 유네스코 평가기구가 11월 초 등재 권고 판정을 내렸는데, 11월 30일 중국 샤먼에서 열리는 정부간위원회가 이런 권고를 뒤집은 예는 거의 없다.한국은 2026년 3월에야 태권도: 한국의 도장 공동체 수련문화라는 이름으로 따로 신청서를 냈고, 심사는 빨라야 2030년 무렵에야 이루어질 전망이다. 국가유산청장마저 지금 여건에서 공동 등재는 사실상 불가능하다고 밝혔으니, 남과 북이 따로 등재되는 것은 이미 정해진 결론인 셈이다. 국내에서 태권도 '종주국'이 등재를 '선점'당했다는 탄식이 터져 나온 것은 이 때문이다.그러나 이 일을 '빼앗김'으로 읽기 전에 문화라는 말의 뿌리부터 되짚어 볼 필요가 있다. 문화(culture)의 어원은 '땅을 갈고 돌보다'라는 뜻의 라틴어 동사 콜레레(colere)이며, 여기서 나온 쿨투라(cultura)는 본래 농사를 가리켰다. 이 말을 사람의 정신에 처음 옮겨 쓴 키케로는 아무리 기름진 밭도 경작하지 않으면 열매를 맺지 못하듯 정신도 가르침 없이는 결실을 거둘 수 없다고 하며, 철학을 '영혼의 경작(cultura animi)'이라 불렀다(Cicero, <투스쿨룸 대화> 제2권 13절).문화라는 말에는 이처럼 소유가 아니라 돌봄이, 완결이 아니라 과정이 새겨져 있다. 공교롭게도 한국이 낸 신청서의 이름이 이 어원을 닮았다. 신청서는 태권도를 누가 먼저 만들었느냐로 설명하지 않고, 도장에서 사범이 수련생을 길러 내고 그 수련생이 다시 사범이 되어 다음 세대를 가르치는 순환 속에서 살아 있는 문화로 그리고 있기 때문이다. 우리 스스로 태권도를 경작의 언어로 설명한 셈이다. 그렇다면 문화는 고정된 화석이 아니라 끊임없이 변화하며 서로 영향을 주고받는 생명력을 본질로 한다는 명제를 우리가 먼저 받아들여야 한다.그러나 최근 동북아시아에서 벌어지는 문화 담론은 이러한 본질과는 거리가 멀어 보인다. 문화를 가꾸어야 할 '정원'이 아니라, 먼저 깃발을 꽂아야 하는 '영토'로 취급하는 국가주의적 점유권 주장이 거세지고 있기 때문이다.중국 관영 매체가 파오차이(泡菜)의 국제표준을 '김치 산업의 국제표준'으로 부풀린 일(Korea Times, 2020)이나 베이징 동계올림픽 개막식에 한복이 중국 소수민족의 옷으로 등장한 일(Reuters, 2022)에 우리가 분노한 것도 그 때문이었다. 2005년 강릉단오제가 유네스코 인류구전 및 무형유산 걸작으로 선정되자 중국에서 단오를 빼앗겼다는 여론이 들끓은 것도, 방향만 바뀌었을 뿐 같은 논리다.그러나 이 논리는 우리 밥상 앞에서부터 흔들린다. 외래 작물인 고추를 받아들이면서 김치라는 한국 식문화의 정체성이 완성되었듯, 문화는 타자와의 접촉면에서 가장 창조적인 불꽃을 피워내기 때문이다. 그런데도 태권도를 '빼앗겼다'고 말하는 순간, 우리는 그때 비판했던 바로 그 소유의 논리에 스스로 갇히게 된다.먼저 등재된다고 배타적 권리가 생기지 않는다는 유네스코 문화유산 제도의 원칙은 이미 여러 차례 설명되었다. 그러나 더 따져야 할 것은 그 원칙보다, '빼앗겼다'는 말이 우리를 이웃 나라의 문화 점유를 꾸짖던 자리에서 똑같은 주장을 하는 자리로 옮겨 놓는다는 사실이다.이 일이 진정 뼈아픈 까닭은 다른 데 있다. 북한이 내건 태권도는 바깥에서 들어온 것이 아니라 서울에서 건너간 것이다. 1966년 서울에서 국제태권도연맹(ITF)을 세운 최홍희가 박정희 정부와 갈등하다 망명한 뒤, 그를 통해 1980년대 북한에 보급된 태권도가 북한의 국기(國技)가 되었기 때문이다.그런데 정작 우리는 태권도가 어디에서 비롯되었는가를 둘러싼 학계의 이견에 막혀, 유네스코 신청의 전제로 여겨지던 국가무형유산 지정 논의조차 진전시키지 못했다. 그렇다면 '종주국'의 자존심을 다치게 한 것은 북한의 선수(先手)라기보다, 현대사가 둘로 나누고 우리 스스로 기원 논쟁에 묶어 둔 태권도의 이력이다.남과 북의 태권도는 갈라진 뒤에도 각자의 도장에서 자라났지만, 서로 오가며 배울 길은 좀처럼 열리지 않았다. 레비스트로스가 유네스코의 의뢰로 쓴 <인종과 역사>에서 인간 집단에게 닥칠 수 있는 유일한 숙명이자 결함은 홀로 있는 것이라고 단언한 것도 이 때문이다(Lévi-Strauss, 1952).분단은 바로 그 고립을 제도로 굳힌 상태이다. 그런데 국가가 신청서를 쓰고 국가 이름으로 등재 결과가 발표되는 지금의 방식에서는, 국경 너머로 이어진 전승의 이력이 신청서의 주변으로 밀려나기 쉽다. 국가가 신청하는 틀은 협약이 정한 것이라 당장 바꿀 수 없더라도(UNESCO, 2003, 제16조), 그 신청서에 무엇을 적게 할지는 바꿀 수 있다.따라서 향후 유네스코의 등재 심사에는 해당 문화유산이 역사적으로 타지역과 어떻게 교류했는지, 그리고 현대에 이르러 다른 공동체와 어떤 흐름을 형성하며 기여하고 있는지를 서술하는 '교류와 흐름'의 항목이 정식 기준으로 들어가야 한다.특히 분단이나 분쟁으로 나뉜 공동체가 함께 일군 유산이라면, 먼저 낸 신청서에도 갈라지기 전의 공동 이력과 건너편 공동체의 존재를 적게 하고, 뒤에 오는 신청서가 그 기록에 자기 이력을 덧붙여 하나의 항목으로 합쳐질 수 있는 길을 상설 절차로 열어 두어야 한다. 지금의 확장 등재처럼 먼저 오른 쪽의 동의에만 그 길을 맡겨 두어서는 분단의 벽이 유산 목록 안에서도 그대로 서 있게 되기 때문이다.유네스코 윤리원칙은 이미 진정성과 배타성이 유산 보호의 관심사나 장애물이 되어서는 안 된다고 밝히고 있으므로(UNESCO, 2015), 이는 새로운 원칙을 만드는 일이 아니라 있는 원칙을 제도로 구현하는 일이다. 다만 개방성을 국가별 점수로 수치화하는 방식은 경계해야 한다. 개방성마저 순위로 매기는 순간 유산 목록은 또 하나의 국가 대항전이 될 것이기 때문이다.문화는 가둘 때 썩고 흐를 때 살아난다. 문화를 국경 안에, 그리고 분단선의 한쪽에 가두려는 시도는 결국 자국 문화의 풍요로움을 스스로 저해하는 행위가 될 것이다. 태권도를 남과 북 어느 한쪽의 이름에 가두지 않는 길 역시 '종주국'의 권리를 내세우는 데 있지 않고, 함께 가꾸어 온 시간을 함께 기록하자며 손을 내미는 데 있다. 이제 우리는 문화를 누가 소유했는지를 묻는 대신, 그 문화가 누구와 함께 인류의 보편적 삶을 어떻게 풍성하게 일구어(cultivate) 왔는지를 물어야 한다.