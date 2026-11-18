큰사진보기 ▲박수현 충남도지사가 18일 오후 7시 30분 태안군 근흥면 신진1리 마을회관에 마련된 재난현장통합지원본부를 방문해 실종 어선 수색 상황을 보고받고 있다. ⓒ 충청남도 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군 서격렬비도 인근 해상에서 승선원 7명이 탑승한 해광호가 연락 두절된 가운데 박수현 충남도지사가 18일 저녁 사고 현장 인근에 마련된 재난현장통합지원본부를 찾아 수색 상황을 긴급 점검하고 가용 자원과 인력을 총동원할 것을 지시했다.박 지사는 이날 오후 7시 30분 태안군 근흥면 신진1리 마을회관에 설치된 재난현장통합지원본부를 방문해 태안군과 태안해양경찰서로부터 실종 어선의 위치 소실 경위와 수색 진행 상황, 구조 장비 및 인력 투입 현황 등을 보고받았다.이 자리에는 조철기 충남도의회 의장과 윤희신 태안군수, 최경환 충남도의회 농해수위 부위원장(국민의힘 태안1), 강종국 도의원(민주 태안2)등과 실종 어선 선장 가족, 신진도 마을 주민 등이 함께했다.박 지사는 관계기관의 수색 활동을 점검한 뒤 실종자 가족들을 만나 위로의 뜻을 전하고 신속한 구조를 위해 행정력을 집중하겠다는 입장을 밝혔다.특히 박 지사는 태안해경 등 관계기관에 감사의 뜻을 전하며 "가족의 애타는 심정을 생각해 작은 정보라도 공유할 수 있도록 각별히 신경 써 달라"고 당부했다.이어 실종 선장 가족과 주민들에게는 "할 수 있는 모든 것을 동원해 최선을 다해 대응하고 있는 만큼, 굳은 마음을 갖고 기다려달라"고 위로했다.또 충남도 관계 부서에는 "수색 작업에 모든 가용 자원과 인력을 투입하라"고 지시하며 적극적인 지원을 주문했다.야간 수색에도 함정 19척·항공기 3대 투입태안해경은 이날 서격렬비도 인근 해상에 경비함정과 관공선 등 26척, 항공기 8대를 투입해 실종 어선과 승선원 수색을 벌였다.그러나 기상 악화와 높은 파도 등 어려운 여건 속에서도 실종 선박과 승선원들의 행방은 확인되지 않고 있다.해경은 일몰 이후에도 수색을 중단하지 않고 야간 수색체제로 전환해 함정 19척과 항공기 3대를 투입하기로 했다.특히 사고 해역의 해류가 남동쪽으로 흐르는 점을 고려해 기존 수색 구역에서 남쪽으로 범위를 확대할 계획이다.해광호는 태안 안흥외항 선적 7.93톤급 연안통발 어선으로, 지난 16일 오전 7시 16분 안흥외항에서 출항한 것으로 확인됐다.해당 선박에는 한국인 선장과 선원 3명, 외국인 선원 4명 등 모두 7명이 승선했다.태안해경은 18일 오전 1시 2분께 태안어선안전조업국을 통해 해당 어선의 위치 소실 사실을 확인하고 수색에 착수했다.충남도, 재난안전대책본부 가동…구조 지원 총력충남도도 사고 발생 직후부터 관계기관과 긴밀한 협조체계를 구축하고 실종자 수색을 지원하고 있다.도는 이날 상황 접수 직후 어업지도선을 서격렬비도 인근 해역으로 급파하고 태안군에 상황관리관을 파견했다.날이 밝은 뒤에는 소방헬기를 투입해 공중 수색을 지원하는 등 구조 활동에 필요한 인력과 장비를 동원했다.또 홍종완 충남도 행정부지사 주재로 상황판단회의를 개최하고 오전 7시부터 지역재난안전대책본부를 가동해 사고 상황을 관리하고 있다.태안군 역시 신진1리 마을회관에 재난현장통합지원본부를 설치하고 실종자 가족 지원과 관계기관 간 협조체계 유지에 나서고 있다.실종자 가족과 신진도 주민들이 애타게 구조 소식을 기다리고 있는 가운데, 해경과 충남도·태안군 등 관계기관은 야간에도 수색을 이어가며 승선원 7명의 행방을 찾는 데 총력을 기울이고 있다.