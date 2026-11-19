〈충청명인의 혼과 결〉은 충청 명인 16인의 작품 제작 과정과 손기술을 기록합니다. 다섯 번째 주인공은 유성배 전통철기구제작 명인입니다.
앞선 <충청명인의 발자취>가 명인들의 삶의 궤적을 기록했다면, <충청명인의 혼과 결>은 작품 하나가 태어나는 과정을 따라간다. '혼'은 작품에 담긴 생각과 정신이고, '결'은 오랜 시간 몸에 밴 기술과 손의 흔적이다.
유성배 명인의 삶과 대를 이어온 대장간 이야기는 앞선 기사에서 소개했다.(관련기사 :대장장이가 제 직업입니다, 저는 그게 자랑스럽습니다
) 이번에는 아버지가 남긴 벽채호미와 선호미 <아버지의 향수>를 따라, 한 장의 쇠가 불과 망치, 대장장이의 손을 거쳐 농기구로 완성되는 과정을 들여다본다.
충남 논산의 연산대장간에서는 지금도 쇠를 달구고 두드리는 소리가 난다. 할아버지에서 아버지로, 다시 3대인 유성배 명인에게 이어진 대장일은 현재 4대인 조카에게 전해지고 있다.
유 명인이 대표작으로 꼽은 것은 화려한 장식품이 아니다. 밭에서 실제 사용하는 벽채호미와 선호미다. 아버지가 여러 차례 실패와 시행착오를 거쳐 완성한 두 농기구를 묶어 그는 <아버지의 향수>라고 이름 붙였다.
"아버지가 여러 번 실패하고 다시 만들면서 완성한 농기구입니다. 그 기술을 제가 이어간다는 데 가장 큰 의미가 있습니다."
공정을 줄였더니 완성도가 떨어졌다
유 명인도 처음부터 아버지의 제작법을 그대로 받아들인 것은 아니었다. 농기구 하나를 만들기까지 거쳐야 하는 과정이 많다 보니 몇몇 공정을 줄여도 되지 않을까 생각했다. 직접 한두 단계를 생략해봤지만 결과는 달랐다.
"공정을 한두 개씩 빼려고 시도했는데, 빼니까 완성도가 떨어졌어요."
불에 달구고 두드리고, 자르고, 다시 갈아내는 과정에는 저마다 이유가 있었다. 한 단계를 덜어내면 다음 공정에서 문제가 나타났고 완성된 농기구의 품질에도 차이가 생겼다. 직접 쇠를 두드려본 뒤에야 아버지가 왜 긴 과정을 고집했는지 알게 됐다.
<아버지의 향수>는 그래서 오래된 농기구의 모양만 재현하는 작업이 아니다. 아버지가 남긴 제작법을 자신의 손으로 다시 밟아가며 그 안에 쌓인 이유까지 이어가는 작업이다.
쇠를 고르고, 달구고, 두드리다
작업의 출발점은 판스프링 강재다. 판스프링이라고 해서 모두 농기구 제작에 적합한 것은 아니다. 반복적으로 흙과 돌을 만나고 충격을 견뎌야 하는 만큼 강도와 두께, 규격을 살펴 사용할 쇠를 골라야 한다.
과거에는 폐차장을 직접 찾아다니며 두꺼운 화물차용 판스프링을 골랐지만, 지금은 필요한 규격으로 제작된 강재를 공급받는다. 길게 들어온 강재를 벽채호미와 선호미 크기에 맞춰 재단한 뒤 본격적인 대장일에 들어간다.
쇠를 화덕 속에서 충분히 달군 뒤 꺼내 망치로 두드린다. 식으면 다시 불에 넣는다. 달구고 두드리는 일을 반복하면서 두꺼운 판스프링을 넓히고, 나무 자루가 들어갈 '수멍'을 만들어 농기구의 기본 형태를 잡는다.
이 과정에서는 쇠의 색과 상태를 읽는 눈이 중요하다. 달궈진 짧은 순간에 어느 부분을 얼마나 두드려야 하는지 결정해야 하고, 앞 단계에서 두께나 방향을 잘못 잡으면 다음 과정에서 곧바로 문제가 나타난다.
불의 시간과 망치의 시간을 맞추는 일이 대장장이의 첫 번째 손기술인 셈이다.
모양의 90%를 결정하는 '혁두질'
유 명인이 제작 과정에서 특히 중요하게 꼽는 기술은 '혁두질'이다. 달궈진 쇠를 계속 두드리다 보면 가장자리가 울퉁불퉁해진다. 이때 작두와 비슷한 형태의 도구인 '혁두'를 이용해 필요 없는 부분을 잘라내면서 농기구의 길이와 폭, 전체적인 윤곽을 만든다.
유 명인은 "혁두로 모양의 90%를 만든다"고 표현했다. 쇠가 뜨거운 동안 최종 형태를 머릿속에 그리며 어디까지 잘라낼지를 판단해야 한다. 지나치게 잘라내면 다시 붙일 수 없고, 너무 많이 남기면 이후 갈아내야 할 부분이 늘어난다.
망치질이 쇠를 늘려 기본 형태를 만드는 작업이라면 혁두질은 그 형태를 결정짓는 작업에 가깝다. 불 속에서 나온 쇠의 상태를 보고 순간적으로 길이와 균형을 판단하는 감각이 필요하다.
혁두질이 끝난 뒤에는 연마가 기다린다. 망치 자국과 잘라낸 가장자리를 일정하게 갈아내고 흙과 풀을 잘 받을 수 있도록 날을 다듬는다.
유 명인은 오히려 이 '가는 일'을 제작 과정에서 가장 고된 작업으로 꼽았다. 쇳가루가 날리는 가운데 울퉁불퉁한 부분을 하나씩 다듬어야 하지만, 이 과정이 부족하면 앞선 망치질이 아무리 잘돼도 쓰임 좋은 농기구가 될 수 없다.
마지막 기준은 '사람의 몸'
쇠 부분을 완성하고 나무 자루를 끼웠다고 작업이 끝나는 것도 아니다. 유 명인은 마지막에 자신이 직접 농기구를 잡아본다. 선호미는 실제로 서서 잡아보고, 앉아서 사용하는 호미는 몸을 낮춰 작업 자세를 취한다.
이때 가장 중요하게 확인하는 것이 각도다. 쇠와 자루의 각도가 맞지 않으면 사용하는 사람이 필요 이상으로 허리를 숙이거나 팔에 힘을 줘야 한다. 아무리 반듯하고 보기 좋게 만들어도 밭에서 사용하기 불편하다면 제대로 된 농기구가 아니라는 것이 그의 기준이다.
그래서 완성된 농기구를 직접 움직이며 중심이 맞는지, 힘이 날 끝까지 자연스럽게 전달되는지를 확인한다. 유 명인은 그 각도가 제대로 맞았을 때 비로소 "맞아, 이거야"라는 생각이 든다고 했다.
대장장이가 마지막으로 확인하는 것은 쇠의 모양만이 아니다. 그 농기구를 들고 밭에서 일할 사람의 몸이다.
아버지의 혼에서 4대의 손으로
아버지의 기술을 이어받았다고 해서 유 명인이 모든 작업을 과거 방식 그대로만 고집하는 것은 아니다. 완성도와 직결되는 기본 공정은 지키되, 품질을 해치지 않으면서 효율을 높일 수 있는 부분에는 새로운 방법을 받아들였다.
대표적인 것이 자루를 고정할 못구멍을 만드는 작업이다. 과거에는 쇠를 다시 달군 뒤 도구와 망치를 이용해 하나씩 구멍을 냈지만, 유 명인은 여러 차례 시도한 끝에 LPG와 산소를 활용하는 방법을 익혔다. 이후 열을 받은 쇠는 다시 불에 넣어 상태를 조절한다.
그에게 중요한 것은 옛 방식을 무조건 고집하는 것도, 편하다는 이유로 공정을 줄이는 것도 아니다. 아버지가 왜 그 과정을 거쳤는지를 먼저 이해하고, 완성도를 해치지 않는 범위에서 자신의 세대에 맞는 방법을 찾아가는 것이다.
<아버지의 향수>에 담긴 가장 중요한 의미를 묻자 유 명인은 이렇게 답했다.
"2대인 아버지의 혼이 담겼다면, 3대인 제가 그 맥을 이어가는 것이죠."
현재 연산대장간에서는 4대인 조카가 대장일을 배우고 있다. 한 자루의 농기구는 오래 쓰면 닳고 언젠가는 새것으로 바뀐다. 그러나 그것을 만드는 기술은 사람이 사람에게 전하지 않으면 사라진다.
아버지가 두드리던 쇠를 아들이 이어받았고, 이제 그 망치 소리를 다음 세대가 다시 배우고 있다. 연산대장간의 불은 그렇게 4대째 이어지고 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.