큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 11월 18일 화성 안녕초등학교 특수학급에서 진행된 수업을 참관하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기도교육청은 경기 특수교육의 새로운 도약을 모색하기 위해 ‘교육감과 함께하는 특수교육 타운홀미팅’을 경기도교육청 남부청사에서 두 차례 개최한다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 특수교육 현장을 직접 찾아 교육환경과 지원인력 운영 실태를 살피고, 현장 의견을 토대로 경기 특수교육 정책의 전환을 모색하고 있다. 학교 방문에 이어 학부모와 교사를 대상으로 타운홀미팅을 잇달아 열어 정책 수립 과정에 현장의 목소리를 반영하겠다는 구상이다.안민석 교육감은 18일 화성 안녕초등학교 특수학급을 방문해 수업을 참관하고 학생들과 교육활동 및 급식에 함께했다.이번 방문은 특수학급의 교육환경과 수업, 급식 등 교육과정 운영 전반을 점검하고 실효성 있는 특수교육 정책을 마련하기 위해 추진됐다. 안 교육감은 방문에 앞서 학교장과 중부대학교 중등특수교육과 김기룡 교수 등과 차담회를 갖고 유치원·초등학교 특수학급의 지도 여건과 지원인력 운영 현황, 현장의 애로사항 등을 들었다.이어 다양한 학년과 장애 유형의 학생들이 함께하는 수업을 참관하고 학생들과 급식을 함께하며 학교 일과를 살폈다.안민석 교육감은 "저마다 다른 특성을 지닌 아이들 한 명 한 명에게 맞춰 수업을 이끌고 돌보는 특수교육 현장의 노고가 얼마나 무겁고 귀한지 온몸으로 절감했다"며 특수교사와 특수교육지도사들의 헌신에 감사를 전했다.그는 "현장의 어려움을 직접 겪어보고 목소리를 제대로 들어야 살아있는 정책이 나온다"며 "앞으로도 복합특수학급과 과밀 특수학급, 행동중재 등 현장의 실태를 살피며 장기적인 관점으로 계획을 세워 나가겠다"고 강조했다.이번 방문에서 주목할 점은 일회성 현장 점검에 그치지 않고 후속 의견 수렴 절차를 이어간다는 것이다. 경기도교육청은 오는 24일 학부모, 12월 2일 교사를 대상으로 '교육감과 함께하는 특수교육 타운홀미팅'을 각각 개최한다.'실사구시와 교문현답으로 특수교육의 판을 바꾸다'를 주제로 열리는 이번 행사에서는 특수교육 전문가들과 함께 현안을 논의하고 학부모와 교사의 의견을 폭넓게 수렴할 예정이다.특수교육은 학생마다 장애 유형과 정도, 학습·생활 지원 필요성이 달라 일률적인 정책만으로 교육 현장의 요구를 충족하기 어렵다. 교사와 지원인력의 업무 부담, 과밀학급 문제, 행동중재 지원 등은 교육의 질과 학생의 안전, 교사의 교육활동 여건을 함께 좌우하는 과제다.안민석 교육감이 학교 현장을 직접 살피고 학부모와 교사를 별도로 만나 의견을 듣겠다고 한 것도 정책의 출발점을 행정 중심에서 교육 현장으로 옮기겠다는 의지로 풀이된다.