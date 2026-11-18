큰사진보기 ▲시석중 경기신용보증재단(경기신보) 이사장이 16일 ‘2026 한국에너지대상’에서 ‘에너지 효율향상 분야 기후에너지환경부장관 표창’을 받고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기신용보증재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시석중 경기신용보증재단 이사장. ⓒ 경기신보 관련사진보기

경기신용보증재단(경기신보, 이사장 시석중)이 비대면 보증업무 확대와 기후위기 대응 금융지원으로 에너지 절감과 온실가스 감축에 기여한 공로를 인정받아 정부 표창을 받았다.경기신보는 지난 16일 열린 '2026 한국에너지대상'에서 에너지 효율향상 분야 기후에너지환경부장관 표창을 받았다고 밝혔다. 한국에너지대상은 기후에너지환경부가 주최하고 한국에너지공단이 주관하는 정부포상으로, 에너지 효율 향상과 재생에너지 산업 발전에 기여한 개인과 단체를 선정해 시상한다.이번 수상은 고객이 영업점을 직접 방문하지 않고 보증업무를 처리할 수 있도록 한 비대면 금융서비스가 에너지 절감과 탄소 감축으로 이어진 점을 인정받은 것이다.경기신보는 2021년 보증 기한연장 업무에 무방문 서비스를 도입한 데 이어 2023년에는 모바일 앱 '이지원'을 통해 신규 보증업무까지 비대면으로 처리할 수 있도록 확대했다.그 결과 고객 이동거리를 약 1,597만km 줄이고, 유류 약 148만 리터와 온실가스 약 3,215톤을 감축한 것으로 추산했다. 고객이 영업점을 방문하는 대신 온라인으로 업무를 처리하면서 차량 이동에 따른 에너지 소비와 배출량을 줄인 것이다.감축량은 영업점과 고객 사업장 간 직선거리를 기준으로 신규 보증은 3회, 기한연장은 2회 왕복하는 것으로 계산하고 차량 평균연비 10.82km/L를 적용해 산출했다.경기신보는 지난 10월 모바일 앱 '이지원'을 고도화해 법인과 공동대표 기업도 영업점 방문 없이 보증받을 수 있도록 했다. 기존에는 서류 확인과 약정 과정에서 방문이 필요했던 기업까지 비대면 업무처리 범위를 넓힌 것이다. 이용 기업이 늘어날수록 이동에 따른 에너지 절감 효과도 확대될 것으로 기대하고 있다.비대면 금융서비스뿐 아니라 기후위기 대응 산업에 대한 금융지원도 확대하고 있다.경기신보는 경기도와 함께 2024년부터 '경기도 중소기업 기후위기 대응 특별보증'을 시행하고 있다. 기존 에너지 효율화와 재생에너지 분야 중심의 보증 지원을 기후위기 대응 산업 전반으로 확대해 중소기업과 소상공인의 사업장 에너지 효율 개선 등을 뒷받침하는 사업이다.2024년에는 794개 업체에 957억 원, 2025년에는 434개 업체에 781억 원을 지원했다. 올해도 400억 원 규모로 지원을 이어가고 있으며, 10월 31일 기준 194개 업체에 341억 원의 보증을 공급했다.지난 2년간 지원 실적과 올해 10월 말 실적을 합하면 총 1,422개 업체에 2,079억 원을 지원한 셈이다.시석중 경기신보 이사장은 "이번 표창은 경기신보 임직원이 한마음으로 도민의 금융 편의를 높이면서 탄소 감축에도 힘써 온 노력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 비대면 금융서비스와 기후위기 대응 금융지원을 확대해 경기도의 탄소중립과 지속 가능한 성장에 더욱 힘쓰겠다"고 밝혔다.