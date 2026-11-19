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칼럼리스트

정영동

현, 이씨원㈜ 대표이사

현, 江苏海四达电源股份有限公司 (JiangsuHighstar Battery Manufacturing Co.) 한국대표

현, 中科海纳科技有限责任公司 (HiNa Battery Technology Co.) 한국대표

소방산업공제조합 금융위원

미쓰비시UFJ증권 서울지점

신한은행 국제부I자금부

한국투자증권 주식부I압구정지점

연세대학교 경영학사

강원대학교 공학석사

강원대학교 공학박사과정(재료공학)

덧붙이는 글 | 필자는 현재 중국 나트륨이온배터리(SIB) 기업 Highstar와 HiNa의 한국 대표로 활동하고 있으며, 산업 현장에서 목격한 생생한 변화를 바탕으로 한국 배터리 산업의 생존 전략을 제안합니다. 특정 기업이나 국가 기술의 우열을 떠나, 한국 배터리 산업이 나아가야 할 거시적 대안을 모색하고자 합니다.

2026년 5월 중국 선전에서 열린 세계적인 배터리 전시회 'CIBF 2026'. 전시장에는 기존 리튬이온배터리(LiB)뿐 아니라 나트륨이온배터리(SIB)를 적용한 다양한 셀과 배터리팩, 에너지저장장치(ESS) 제품들이 대거 선보였다. SIB가 연구개발 단계를 넘어 실제 제품과 시장을 놓고 경쟁하는 산업으로 진입했음을 증명한 현장이었다.이제 그 흐름이 한국과 일본으로 이어질 전망이다. 2027년 3월 10일부터 12일까지 서울 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2027', 이어 3월 24일부터 26일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 개최되는 'BATTERY JAPAN 2027'에서도 SIB 기반 제품들이 본격적으로 모습을 드러낼 것으로 예상된다. 국내 관련 기업들도 제품 개발과 수입, 전시회 출품을 준비하며 시장 진입을 서두르고 있다.지난 10월부터 나는 한국 2차전지 산업의 위기와 해법을 주제로 8편의 기사를 연재했다. 중국의 가파른 성장과 가격 경쟁력에 밀려 고전하는 한국 배터리 산업의 현실을 진단하면서 SIB, ESS 등 차세대 시장에서 돌파구를 찾아야 한다고 강조했다. 당시만 해도 미래의 가능성으로 언급했던 SIB가 이제는 실제 기업들의 사업 검토와 제품 도입으로 구체화하고 있다. 그중에서도 주목할 만한 움직임이 국내 중견기업들의 행보다.이들 기업은 2027년 3월 한국과 일본 배터리 전시회 출품을 목표로 SIB ESS 제품 도입을 추진하고 있다. 특히 검토 중인 품목은 중국 SIB 제조기업의 직류(DC) 배터리 시스템, 구체적으로는 가정용, 상업&산업용 캐비닛형, 그리고 그리드용 컨테이너형 ESS제품이다.주목할 점은 사업 방식이다. 중국에서 배터리와 전력변환장치(PCS)가 결합된 완제품을 통째로 수입하는 것이 아니라, SIB가 탑재된 DC 캐비닛과 DC 컨테이너만 수입한 뒤, 국내 기업이 자체 제조한 PCS를 결합해 ESS 완제품을 완성하는 구조다.이 모델은 한국 배터리 산업에 실질적인 대안을 제시한다. 중국이 SIB 셀과 DC 배터리 시스템을 공급하고, 한국 기업은 강점을 가진 PCS 제조 기술과 시스템 통합(SI) 역량을 발휘하는 분업 구조다. 배터리 셀 제조 원가에서 중국과 정면 승부하기 어려운 상황이라면, 이미 상용화된 셀 기술을 활용하되 한국이 경쟁력을 갖춘 전력변환과 시스템 분야에서 부가가치를 창출하겠다는 전략이다.ESS는 배터리만으로 완성되지 않는다. 배터리에 저장된 직류 전력을 교류로 변환해 전력망과 안정적으로 연계하는 PCS가 핵심이다. 여기에 배터리관리시스템(BMS), 에너지관리시스템(EMS), 냉각 및 안전관리 기술이 유기적으로 결합돼야 한다. 따라서 PCS 제조 역량을 이미 보유한 기업이 SIB DC 시스템을 도입해 자체 기술과 접목하는 것은 ESS 시장에 진입하는 가장 현실적이고 빠른 경로가 될 수 있다.물론 현재는 제품 도입과 전시회 출품을 준비하는 초기 단계다. 실제 양산과 판매, 나아가 해외 시장 진출로 이어지려면 제품 성능과 안전성, 국내외 인증, 전력계통 연계, 가격 경쟁력 등에 대한 철저한 검증이 뒤따라야 한다.SIB가 주목받는 이유는 단순히 LiB를 대체하기 위해서만은 아니다. 기존 LiB가 진입하기 어려웠거나 납축전지가 독점하던 영역에서 새로운 시장을 열고 있기 때문이다.대표적인 분야가 내연기관 자동차의 시동용 배터리 시장이다. 현재 대부분의 내연기관 차량에는 납축전지가 장착돼 있다. 오랜 기간 검증됐고 가격 경쟁력도 갖췄지만, 납과 황산을 사용하는 환경적 부담과 무거운 중량, 짧은 충방전 수명 등 개선할 여지가 크다. SIB가 저온 출력과 순간 방전 성능, 충방전 수명, 안전성, 가격 조건을 충족한다면 기존 납축전지를 대체할 유력한 선택지가 될 수 있다.물론 자동차 시동용 배터리는 일반 ESS와 요구 조건이 다르다. 엔진 시동 순간 높은 전류를 공급해야 하고, 혹한기 저온 환경에서도 안정적으로 작동해야 한다. 차량의 충전 시스템 및 전장 부품과의 호환성 확보도 필수적이다. 이와 관련해 국내 대기업 R&D센터가 중국산 SIB 셀과 팩을 직접 확보해 성능 시험에 나선 움직임은 시사하는 바가 크다. 단순한 기술자료 검토를 넘어 실제 제품의 적용 가능성을 면밀히 검증하고 있다는 의미이기 때문이다. 기존 납축전지 시장을 SIB로 전환할 수 있을지 타진하는 이러한 시도는 SIB의 활용 범위가 기존 주력 산업으로 빠르게 확장되고 있음을 보여준다.ESS 역시 핵심 적용 분야다. 태양광과 풍력 등 재생에너지 비중이 늘면서 전력을 저장하고 적시에 공급하는 ESS의 중요성이 커지고 있다. AI 데이터센터 확대에 따른 전력 수요 급증 역시 호재다. SIB는 원재료 측면에서 리튬 의존도를 낮출 수 있고, 설계와 적용 분야에 따라 가격 및 안전성 경쟁력을 확보할 수 있다. 다만 모든 SIB가 LiB보다 무조건 저렴하거나 안전한 것은 아니다. 실제 시장 경쟁력은 셀의 화학적 특성, 시스템 효율, 수명, 전체 설치비용을 종합적으로 따져봐야 한다. 중요한 것은 SIB가 막연한 기술적 대안을 넘어 다양한 산업 현장에 실제 제품으로 투입되기 시작했다는 점이다.내년 3월 서울과 도쿄에서 연이어 열리는 배터리 전시회는 이러한 변화를 가늠할 중요한 무대가 될 전망이다. '인터배터리 2027'에는 국내외 배터리 제조사와 소재·부품·장비 기업들이 총출동해 최신 기술과 제품을 공개한다. 뒤이어 열리는 'BATTERY JAPAN 2027' 역시 아시아 배터리 산업의 주요 플레이어들이 기술력과 사업 기회를 타진하는 자리다.대기업 R&D센터의 셀·팩 성능 검증과 중견기업들의 한·중 결합형 ESS 출품 준비가 동시에 진행되고 있다는 점은 매우 고무적이다. 물론 전시회 출품이 곧바로 대규모 수주나 양산을 보장하지는 않는다. 전시회는 기술과 제품을 공개하고 고객과 파트너를 만나는 출발점일 뿐이다. 이후 국내외 인증 획득, 실제 수주와 설치, 장기 운영 실적(트랙레코드) 확보라는 관문을 넘어야 비로소 시장에서 경쟁력을 인정받을 수 있다. 그럼에도 중국에서 시작된 SIB 상용화 경쟁에 한국 기업들이 각자의 강점을 무기로 가세하기 시작했다는 사실 자체에 큰 의미가 있다.나는 지난 연재를 통해 한국 2차전지 산업이 기존의 LiB 셀 제조 중심 전략만으로는 중국과의 경쟁에서 우위를 되찾기 어렵다고 지적했다. 한국 기업들이 모든 배터리 기술을 처음부터 끝까지 자체 개발하고 생산해야만 시장에 진입할 수 있는 것은 아니다. 중국이 먼저 상용화한 SIB 기술과 제품을 유연하게 활용하면서, 한국이 강점을 지닌 PCS, 전력제어, 시스템 통합, 에너지관리 기술을 결합하는 전략은 충분히 승산이 있다.앞으로의 관건은 단순한 제품 수입에 그치지 않고, 국내 기업들이 시스템 설계와 운영 노하우를 축적해 독자적인 제품 신뢰성과 원가 경쟁력을 확보하는 일이다. 나아가 국내에서 검증받은 기술과 사업 실적을 발판 삼아 일본을 비롯한 글로벌 ESS 시장으로 보폭을 넓혀야 한다.금년 5월 중국 선전 CIBF에서 확인된 SIB의 상용화 흐름이 내년 3월 서울과 도쿄에서는 어떤 모습으로 구체화할까. 한국 2차전지 산업의 위기를 극복할 해법은 단일 기술이나 특정 기업에서 갑자기 나오지 않는다. 변화하는 시장을 포착하고, 서로 다른 기업의 기술과 역량을 결합해 실제 비즈니스로 발전시키는 과정에서 진정한 경쟁력이 만들어진다. SIB는 더 이상 먼 미래의 기술이 아니다. 이제 한국 기업들이 어떤 시장을 선택하고, 어떤 기술을 결합해 돌파구를 열어갈 것인지가 중요해졌다.