큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH)가 광교신도시 내 유일한 공공지식산업센터인 ‘GH 비즈앤 광교(GH biz& 광교)’의 앵커기업 유치를 위한 1차 분양 공고를 18일 시작한다. 사진은 조감도. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH)가 광교신도시 내 유일한 공공지식산업센터인 ‘GH 비즈앤 광교(GH biz& 광교)’의 앵커기업 유치를 위한 1차 분양 공고를 18일 시작한다. 사진은 위치도. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

경기주택도시공사(GH)가 광교신도시 공공지식산업센터 'GH 비즈앤 광교(GH biz& 광교)'의 앵커기업 유치를 위한 1차 분양에 나선다. 대규모 업무공간을 필요로 하는 기업을 겨냥해 최고층 2개 층을 우선 공급하고, 중도금 60% 무이자 지원 등 금융 부담 완화책도 내놨다.GH는 18일 'GH 비즈앤 광교' 12층과 13층 전 층, 총 22개 호실을 1차 분양한다고 밝혔다. 각 층은 11개 호실로 구성되며, 층별 전용면적은 약 1,060㎡(320평), 계약면적은 약 2,337㎡(707평) 규모다.이번 공급은 광교 내 기업 거점을 조성하고 산업 생태계를 구축하기 위한 앵커기업 유치에 초점을 맞췄다. 특히 12층과 13층을 모두 신청하는 기업은 우선 분양 대상자로 지정된다. 대규모 공간을 한꺼번에 확보하려는 기업에 유리한 조건을 마련한 것이다.분양가격은 전체 평균 3.3㎡당 1,087만 원이다. 12층은 1,104만 원, 13층은 1,110만 원으로 층별 차등을 적용했다. 부가가치세를 포함해도 3.3㎡당 1,200만 원을 넘지 않는다. 분양대금의 60%에 해당하는 중도금은 전액 무이자로 지원한다.GH는 금융비용 부담을 낮춰 중소·벤처기업의 참여를 유도하고, 성장 잠재력이 높은 기업을 광교에 유치한다는 계획이다. 이번 1차 공급 이후 시장 반응과 입주 수요를 살펴 소형 호실 등을 포함한 2·3차 분양을 내년 상반기부터 순차적으로 진행할 예정이다.'GH 비즈앤 광교'는 수원특례시 영통구 이의동 1322-2 일원에 지하 3층~지상 14층, 연면적 약 3만 5,000㎡ 규모로 조성된다. 2029년 6월 준공을 목표로 하며, GH가 시행부터 분양·임대까지 사업 전반을 관리한다. 시공은 신동아건설 컨소시엄이 맡는다.입주기업을 위한 업무공간과 창업 초기 기업 지원시설 등을 갖출 예정이다. 신분당선 광교중앙역과 동수원IC가 가까워 판교·강남 등 수도권 주요 지역 접근성이 좋고, 경기도청과 아주대학교, 수원컨벤션센터, 광교테크노밸리 등도 인접해 있다.김용진 GH 사장은 "이번 1차 공급으로 경쟁력 있는 앵커기업을 유치해 관련 기업 거점과 산업 생태계를 조성할 것"이라며 "향후 기업 수요와 시장 상황을 고려한 단계별 공급을 통해 'GH 비즈앤 광교'가 광교의 산업 경쟁력과 지역경제 활성화에 기여하도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.분양 관련 정보는 전용 홈페이지와 분양사무실에서 확인할 수 있다. 분양사무실은 광교중앙역 4번 출구 앞 경기신용보증재단 건물 1층에 마련됐으며, 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다.