큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 18일 열린 제406회 수원특례시의회 제2차 정례회에서 2027 시정연설을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 1일 수원컨벤션센터에서 열린 '민선 9기 수원대전환 비전 보고회'에서 발표하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 18일 열린 제406회 수원특례시의회 제2차 정례회에서 2027 시정연설을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 2027년 시정 기조를 '정책은 실행으로, 성과는 시민에게'로 제시하며 민선 8기 핵심 정책의 실행과 시민 체감 성과 창출에 집중하겠다는 의지를 밝혔다. 정책을 발표하는 데 그치지 않고, 실제 시민의 일상에서 변화를 확인할 수 있도록 사업 추진 속도를 높이겠다는 것이다.이재준 시장은 18일 열린 제406회 수원특례시의회 제2차 정례회에서 2027년 시정연설을 통해 "아무리 좋은 정책도 실행하지 않으면 의미가 없고, 실행하더라도 시민이 느끼지 못하면 온전한 성과가 아니다"라며 "수원대전환을 완성할 주요 과제를 시의회와 협력해 책임 있게 실행하고, 실행을 시민이 체감하는 변화로 연결하겠다"고 강조했다.이재준 시장이 제시한 내년도 시정 방향은 시민 일상을 든든하게 하고, 수원이 머물고 싶은 도시이자 함께 잘 사는 도시로 발전하도록 하며, 미래 성장 기반을 탄탄하게 구축하는 데 초점이 맞춰졌다.주요 정책으로는 무상 순환버스 도입, 임신부 가사 지원, 시민건강닥터 등이 제시됐다. 시민 생활과 밀접한 교통·돌봄·건강 분야에서 정책 효과를 구체화하겠다는 구상이다.문화관광 인프라 준비도 본격화한다. 소비와 관광을 지역경제 선순환으로 연결하고, 인공지능(AI) 시대를 선도하기 위한 정책도 추진한다. 도시의 가치와 시민 삶의 공간을 혁신하는 사업 역시 주요 과제로 제시했다.이들 사업은 각각의 개별 정책을 넘어 시민 삶의 질 개선과 도시 경쟁력 강화라는 두 축을 연결하려는 것으로 풀이된다. 특히 민선 8기 추진 사업들을 내년에는 시민이 실제 이용하고 변화를 느끼는 성과로 만들어내겠다는 데 시정연설의 무게가 실렸다.수원시의 2027년 본예산안 규모는 4조 2,002억 원이다. 올해 예산 3조 5,190억 원보다 19.4% 늘었다.이재준 시장은 예산 증가의 주요 요인으로 삼성전자 반도체 호황에 따른 법인지방소득세 증가를 꼽았다. 법인지방소득세가 지난해보다 7,000억 원 늘었고, 복지·환경 분야 국고보조금도 약 700억 원 증가했다고 설명했다.내년도 예산 기조는 '민생을 두텁게, 미래를 탄탄하게, 재정을 튼튼하게'다. 늘어난 재정 여력을 민생 안정과 미래 성장 투자에 활용하되, 재정 건전성을 함께 확보하겠다는 방향이다.재정 관리와 관련해서는 지방채 상환 계획을 재확인했다. 이재준 시장은 "민선 8기 동안 지방채 2,700억 원을 상환했고, 남은 지방채 1,000억 원도 내년 6월까지 모두 갚겠다"고 밝혔다.이어 "필요한 곳에는 과감하게 투자하고, 아낄 곳에서는 확실히 아끼겠다"고 강조했다. 지방채 상환을 통해 재정 부담을 줄이면서, 민생과 미래를 위한 투자는 이어가겠다는 입장이다.다만 내년도 예산 증가가 반도체 경기와 법인지방소득세에 상당 부분 영향을 받는 만큼, 세수 변동에 대비한 재정 운용과 사업별 집행 성과 관리도 중요해질 전망이다. 예산 규모 확대 자체보다 늘어난 재원이 시민 삶의 개선과 지속 가능한 도시 성장으로 이어지는지가 관건이다.이재준 시장은 "시민의 저력과 77년간 쌓아온 행정 역량으로 수원대전환을 완성할 더 큰 도약을 시작하겠다"며 "시민이 체감하는 성과로 보여드리겠다"고 강조했다.