큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 7일 일산호수공원 내 고양꽃전시관에서 열린 'UN 글로벌 AI 허브 유치를 위한 범시민추진위원회' 발대식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 11월 말까지 '글로벌 AI 허브' 유치를 위한 시민 10만 명 서명을 달성해 시민들의 유치 염원을 정부에 전달하겠다는 방침이다. ‘글로벌 AI 허브’ 고양 유치를 위한 10만 시민 서명운동 포스터. ⓒ 고양시 관련사진보기

고양특례시가 '글로벌 AI 허브' 유치를 위한 시민 서명운동에 속도를 내고 있다. 한 달 반 만에 7만 명 가까운 시민이 참여한 가운데 민경선 고양특례시장은 11월 말까지 10만 명 서명을 달성해 시민들의 유치 염원을 정부에 전달하고, 공모 과정에서 고양시의 유치 의지를 확실히 보여주겠다는 방침이다.고양시는 17일 기준 '글로벌 AI 허브' 고양 유치를 위한 10만 시민 서명운동에 6만 9,435명이 참여했다고 밝혔다. 지난 10월 초 범시민추진위원회 발대식 이후 시작된 서명운동은 동 행정복지센터와 주민단체를 중심으로 확산했다. 관내 공공기관 8곳도 참여하며 시민 여론 결집에 힘을 보탰다.시는 남은 기간 서명운동을 지속해 목표인 10만 명을 채우고, 이를 경기도와 중앙정부에 전달할 계획이다. 시민 참여를 유치 활동의 기반으로 삼아 정부 공모에 대응하겠다는 것이다.글로벌 AI 허브는 과학기술정보통신부가 추진하는 사업으로, 인공지능(AI) 분야 국제협력과 국제규범, 기술지원, 연구, 정책조정 등을 수행하는 글로벌 거점이다. 정부는 유엔(UN) 산하 국제기구와 다자개발은행 등과 협력해 허브 구축을 추진하고 있다.고양시는 국제회의 인프라와 광역교통망, 의료·연구 자원을 유치 경쟁력으로 내세우고 있다. 킨텍스의 국제회의 기반시설, GTX-A를 통한 서울역 접근성, 인천·김포공항과의 연결성은 국제기구와 해외 관계자들의 이동 편의를 뒷받침할 수 있다는 설명이다. 국립암센터가 보유한 496만 명 규모의 암 데이터 역시 AI 연구와 의료 분야 국제협력에 활용할 수 있는 자원으로 제시하고 있다.민경선 시장은 시민들의 참여를 단순한 지지 표명에 그치지 않고 정부 공모에서 고양시의 유치 의지를 보여주는 동력으로 활용하겠다는 구상이다. 서명운동 목표를 10만 명으로 설정하고 범시민추진위원회와 행정기관, 공공기관을 중심으로 참여를 확대하는 것도 유치 활동의 기반을 넓히기 위한 것이다.민 시장은 "한 달 반 만에 7만 명에 가까운 시민이 뜻을 모아 주셨다"며 "남은 기간 10만 명 서명을 달성해 고양시민의 유치 염원을 경기도와 중앙정부에 전달하고, 고양시가 '글로벌 AI 허브'의 최적지라는 점을 정부 공모에서 확실히 보여주겠다"고 밝혔다.서명은 고양시청 홈페이지 온라인 서명 또는 가까운 동 행정복지센터 방문을 통해 참여할 수 있다. 고양시는 11월 말까지 10만 명 달성을 목표로 서명운동을 이어갈 예정이다.