이 글을 쓴 송해진씨는 10·29 이태원참사 희생자 이재현의 어머니입니다. 참사의 온전한 진상규명과 다시는 같은 비극이 반복되지 않는 안전한 사회를 만드는 일에 깊은 관심을 갖고 목소리를 내고 있습니다.

큰사진보기 ▲광화문 광장에서 열린 이태원 참사 4주기 집회이태원참사유가족협의회가 지난 10월 14일 광화문광장 앞에서 연 참사 4주기 전국동시다발 피케팅 '행동의 날'에서 참가자들이 손팻말을 들고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 참고·인용 자료

• 감사원, 「감사보고서 – 재난 및 안전관리체계 점검 –」, 2025. 9.

• 국무조정실·행정안전부·경찰청, 「10.29 이태원 참사 합동감사」 결과 보도자료, 2025. 10. 23.

• 국회, 「용산 이태원 참사 진상규명과 재발방지를 위한 국정조사 결과보고서」, 2023. 1.

• 감사원법, 이태원참사진상규명법, 공익감사청구 처리규정(감사원 훈령)

• 10·29 이태원 참사 유가족협의회·시민대책회의, 공익감사청구 기자회견 자료, 2025. 12. 23.

• 감사원 운영쇄신 TF 활동 결과(2025. 12. 3. 발표) 보도: 노컷뉴스, 뉴시스, 서울신문

• 감사원 제29회 감사위원회의 회의록(2025. 9. 25.) 보도: 뉴스핌, 2026. 10. 7.

• 유병호 감사위원 기소·재판 보도: 연합뉴스, 2026. 8. 7., 11. 6.

• 경향신문, 「'이태원' 연말 감사…'총선 염두에 둔 정치 감사' 의혹」, 2023. 7. 3.

• 공익감사청구 처리 기한과 국정감사 답변 보도: 이데일리, 국제뉴스, 2026. 10. 12.

• 미국 회계감사원(GAO), 허리케인 카트리나 대응 예비 조사결과(GAO-06-365R, 2006. 2. 1.)와 이행 점검 증언(GAO-07-835T, 2007. 5. 15.)

이태원참사의 책임을 묻는 공익감사 청구가 1년째 감사원 문턱을 넘지 못하고 있다. 이런 가운데 오는 20일 서울중앙지법에서는 윤석열 정부 시절 감사원 사무총장을 지낸 유병호 감사위원의 첫 정식 공판이 열린다. 대통령실·관저 이전 감사 결과를 축소·은폐하는 데 부당하게 관여한 혐의이다.지난해 12월 감사원 자체 점검 결과에서도 그의 사무총장 재임 시절 주도된 주요 감사 7건에 대해 "정치·표적 감사라는 비난을 부인하기 어렵다"는 사과가 나왔다. 6건은 문재인 정부 정책·인사를 겨냥한 감사였고, 나머지 1건이 윤석열 정부 사안인 관저 이전 감사였다. 유 위원은 혐의와 비판을 모두 부인하고 있지만, 전 정부 사안은 강하게 파헤치고 현 정권 사안은 축소했다는 의혹은 가시지 않고 있다.이태원참사 감사가 착수된 것 역시 그가 사무총장으로 재직하던 시기이다. 이후 감사위원이 된 그는 2025년 9월 참사 감사 결과를 의결하는 회의에도 참석했다. 지난 10월 더불어민주당 김기표 의원이 공개한 당시 회의록에 따르면, 그는 "완벽한 인간, 완벽한 공무원을 전제로 징계·기소·수사하는 것을 절제해야 한다"고 발언하며 원안에 동의했다.그의 관여가 감사 방향을 좌우했다고 단정할 근거는 없다. 그러나 정권에 따라 감사 잣대가 달라졌다는 의문이 제기된 시기에 정부 기관의 책임이 걸린 이 감사가 진행되었다는 점만으로도, 당시 감사원이 소극적이었던 것은 아닌지 되짚어볼 이유는 충분하다.이태원참사는 국가의 안전행정이 제대로 작동하지 않아 발생한 참사이다. 많은 인파가 모일 것이 예상되었는데도 경찰과 지방자치단체를 비롯한 관계기관의 대비와 대응이 부실했다는 점은 국정조사와 정부합동감사, 감사원 보고서가 공통으로 확인한 사실이다.참사의 책임을 규명하는 절차는 여럿이지만, 각 절차의 목적과 판단 대상은 서로 다르다. 형사재판은 특정 개인의 행위가 범죄에 해당하는지를 엄격한 증명을 거쳐 판단하므로, 무죄 판결이 곧 해당 기관의 업무 수행이 적절했다는 뜻은 아니다. 특별조사위원회는 한시적 조사기구로서 참사의 원인과 책임 소재, 예방부터 복구에 이르는 국가 대응의 전 과정을 포괄적으로 조사해 진상을 밝히고 재발방지 대책을 권고한다.반면 감사원 감사는 행정기관과 공직자의 직무 수행이 위법하거나 부당하지 않았는지를 따져 시정과 개선을 요구하는 절차이다. 현장 대응 인력부터 지휘·감독 책임자까지 각 단위의 업무 적절성을 평가하는 데 가장 적합하다. 행정이 원인인 참사에서 감사원 감사가 제대로 작동하지 않는다면, 행정기관의 직무를 감찰하는 헌법기관의 공식 판단은 끝내 남지 않게 된다.해외 선례도 있다. 2005년 허리케인 카트리나 당시 미국 회계감사원(GAO)은 6개월여 만에 예비 조사결과를 내놓으며 사전 대비 미흡과 국토안보부 장관의 총괄 책임 부재를 짚었다. 이 지적은 이듬해 재난관리 개혁법 제정과 후속 점검으로 이어졌다. 의회 소속인 GAO와 대통령 소속 헌법기관인 우리 감사원은 지위가 다르지만, 감사기구가 사전 대비부터 책임자급의 결정까지 평가해 실질적인 제도 개선과 이행 점검으로 이어질 수 있음을 보여주는 사례이다.감사원의 이태원참사 감사는 그렇지 못했다. 참사 직후인 2022년 11월 국회에서 감사원장은 이태원참사가 감사 대상이 된다면서도 경찰 수사와 감찰이 진행 중이라는 이유를 들었다. 경찰 수사는 2023년 1월 마무리되었지만, 감사원이 현장 감사에 착수한 것은 그해 12월, 참사 발생 1년 2개월이 지난 뒤였다. 그마저도 이태원참사만을 다룬 감사가 아니었다. 밀양 병원 화재와 동해안 산불까지 3건의 대형 재난을 묶어 취약 요인을 진단하는 '재난 및 안전관리체계 점검'의 일부로 진행됐다. 결과 또한 참사 발생 3년이 다 되어, 공직자 징계시효 3년이 끝나기 엿새 전인 2025년 10월 23일에야 발표되었다.보고서에는 경찰이 주최자가 없는 행사라는 등의 이유로 인파 대책을 세우지 않고 기동대도 사전 배치하지 않은 사실, 용산구 책임자들이 인파 밀집 상황을 보고받고도 대응을 지시하지 않은 사실이 명시되어 있다. 그러나 감사원은 결론에서 "일부 공직자의 부적절한 대응 등이 확인되기는 하였으나" 관련자 대부분이 이미 수사·재판을 받거나 징계받았고 감사 목적도 재난관리체계의 취약점을 찾는 데 있었으므로 "관련자 개개인에 대한 추가적인 책임소재를 규명하지는 않았다"고 밝혔다. 그 결과 이태원참사와 관련해 징계나 시정을 요구한 사례는 단 한 건도 없었다.당시 감사원이 내놓은 제도 개선 방안 역시 한계가 뚜렷하다. 재난 사례 분석을 토대로 한 조치 세 건은 모두 이행을 강제하는 처분이 아니라 개선 사항을 알리는 '통보'에 그쳤다. 통보 대상도 행정안전부·보건복지부·소방청에 시·군·구 재난 인력 확충 및 처우 개선, 지자체·보건소 교육·훈련 강화, 재난안전통신망 사업 재검토 등을 주문한 것이 전부였다.정작 감사원 스스로 부적정한 업무처리가 확인된다고 적시한 경찰은 통보 대상에서 빠졌다. 경찰의 잘못이 제도보다는 "특정인의 판단 오류, 업무상 주의의무 해태"에서 비롯되었고 관련 제도는 이미 개선되었다고 보았기 때문이다. 개인의 잘못이라 판단하면서도 개인에게 책임을 묻지 않았고, 제도의 문제로도 다루지 않은 셈이다.같은 날 발표된 정부합동감사는 대통령실의 용산 이전에 따른 경비 수요 증가로 참사 당일 이태원 일대에 경비인력이 전혀 배치되지 않았다는 사실을 밝히고 62명에 대한 징계 등을 요구하기로 했다. 하지만 이 감사는 경찰청과 행정안전부 감사관실이 수행한 정부 내부 감사였기에, 행정안전부 자신과 소방, 대통령실은 대상에서 제외되었다. 직무상 독립된 헌법기관인 감사원의 감사와는 주체와 범위 자체가 다르다.2025년 12월 23일, 필자를 포함한 유가족과 시민 678명은 감사원에 공익감사를 청구했다. 용산구의 예방·대비, 경찰 기동대 미투입, 소방의 구조·응급의료, 서울시의 지휘·조정, 행정안전부의 총괄 기능, 대통령실과 국가위기관리센터의 역할까지 참사 전후의 행정 전반을 감사해 달라는 요청이다. 앞선 두 감사가 책임을 묻지 않았거나 대상에서 제외한 핵심 영역들이다.감사원의 공익감사청구 처리규정은 접수일로부터 1개월 이내에 감사 실시 여부를 결정하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 1년이 다 되도록 청구인들은 그 결정조차 통보받지 못했다. 지난 10월 국정감사에서 김호철 감사원장이 특조위와 협의해 조속히 결론 내겠다고 답한 뒤로도 이미 한 달 넘게 시간이 흘렀다.특조위 조사가 진행 중이라는 사정이 감사를 미룰 이유는 되지 못한다. 앞서 살폈듯 두 절차는 목적과 판단 대상이 달라 서로를 대체할 수 없다. 수사와 재판이 한창이던 2023년에도 감사원은 감사에 착수했다. 지난해 자체 점검에서는 과거 감사 7건을 다시 들여다보았지만, 그 목록에 이태원참사는 없었다.이태원참사 관련 공직자들의 징계시효는 이미 지났다. 그러나 감사의 목적이 징계에만 있는 것은 아니다. 감사원법은 직무감찰의 목적을 "행정 운영의 개선과 향상"에 두고 있다. 참사 당일 각 기관이 무엇을 해야 했고 실제로 무엇을 했는지를 국가가 공식 판단해 기록으로 남기는 일, 개선이 필요한 사항의 시정을 요구하고 이행 여부를 끝까지 확인하는 일은 시효와 무관하게 가능하다.행정이 원인이었던 참사를 되풀이하지 않으려면 그 행정을 제대로 점검해야 한다. 감사원은 법정 기한을 훌쩍 넘긴 감사 실시 여부 결정을 더는 미루어서는 안 된다. 그 결정은 참사의 원인이 된 행정을 국가가 스스로 점검할 의지가 있는지를 보여줄 것이다.