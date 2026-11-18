큰사진보기 ▲경기 남양주시는 18일 시가 추진 중인 경기 동북부 공공의료원 건립사업이 보건복지부의 예비타당성조사 신청사업으로 선정됐다고 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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18일 경기 남양주시는 추진 중인 경기 동북부 공공의료원 건립사업이 보건복지부의 예비타당성조사 신청사업으로 선정됐다고 밝혔다.보건복지부는 지난 16일 경기도가 신청한 공공의료원 건립사업 가운데 남양주 공공의료원을 예비타당성조사 신청사업으로 선정했다. 이에 따라 보건복지부는 오는 20일 기획예산처에 예비타당성조사 대상사업 선정을 신청할 예정이다. 이번 선정은 경기도가 지난 6월 29일 공공의료원 건립사업을 보건복지부에 신청한 이후 사업 필요성 등에 대한 검토를 거쳐 이뤄졌다.남양주시는 인구 증가와 고령화에 따른 의료 수요에 대응하고, 감염병·응급의료 등 필수의료 기반을 확충하기 위해 공공의료원 건립을 추진하고 있다. 남양주·구리·가평·양평으로 구성된 남양주권역은 약 112만 명의 생활권을 형성하고 있지만, 경기도 12개 중진료권 가운데 유일하게 지역책임의료기관이 없는 지역이다. 왕숙신도시 등 대규모 개발사업이 완료되면 권역 내 의료 수요는 약 140만 명 규모로 증가할 것으로 예상된다.이에 남양주시는 호평동 백봉지구에 400병상 규모의 경기 동북부 공공의료원 건립을 추진하고 있다. 의료원은 15개 진료과목과 14개 진료센터를 갖춘 '혁신형 공공병원'으로 계획됐으며, 감염병 대응과 응급의료, 의료·돌봄 통합서비스 등을 제공하는 것을 목표로 한다.남양주시는 그동안 공공의료원 건립의 필요성을 중앙정부에 지속적으로 건의해 왔다. 최현덕 남양주시장은 지난 7월 기획예산처와 보건복지부 장관을 잇달아 만나 경기 동북부 공공의료원 건립의 필요성을 설명하고, 사업의 조속한 추진을 건의하는 등 적극적인 노력을 이어왔다. 앞으로도 남양주시는 경기도와 협력해 기획예산처의 예비타당성조사 대상사업 선정과 후속 행정절차에 적극 대응할 방침이다.최현덕 시장은 "이번 선정은 경기 동북부 공공의료원 건립을 위한 의미 있는 진전"이라며 "그동안 중앙정부에 공공의료원 건립의 필요성을 지속적으로 건의해 온 만큼, 앞으로도 경기도와 긴밀히 협력해 후속 절차가 원활히 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 이어 "시민들이 거주지 가까이에서 필수의료 서비스를 이용할 수 있도록 공공의료 기반 확충에 힘쓰겠다"고 덧붙였다.한편, 의료원이 건립되면 응급·감염병 등 필수의료 서비스와 의료·돌봄 연계 지원이 확대될 것으로 기대된다. 남양주시는 이를 통해 지역 의료 공백을 줄이고 시민이 체감하는 의료서비스의 질을 높여 나갈 계획이다.