영화와 드라마의 모든 장면은 협업의 결과물입니다. 인상적이었던 장면이 어떻게 만들어졌는지 감독의 얘기를 듣고, 그 장면 뒤 숨은 주인공을 만나봅니다.

큰사진보기 ▲SBS 드라마 <닥터X : 하얀 마피아의 시대>에서 광주항쟁 피해자 유족 오상범을 연기한 배우 하성광. ⓒ 이선필 관련사진보기

"말이라는 게 그렇잖아요. 절 찾아주는 건 감사한 일인데 말이란 게 소통도 되지만 후회가 될 때도 있더라고요. 그래서 선뜻 응하기가 어려웠습니다."

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"아는 캐스팅 디렉터를 통해 연락이 왔고, 촬영 한두 달 전인가 감독님을 만났다. 그냥 하는 말일 수도 있는데 작가님이 오상범을 쓸 때 절 염두에 두셨다고 하더라. 대사가 없다는 게 부담이면서도 매력적이었다. 그리고 광주 이야기잖나. 대본을 읽으면서도 이입이 됐고, 제가 공감할 수 있는 이야기였다. 절 선택해 준 감독님과 작가님께 감사하다."

큰사진보기 ▲SBS 드라마 <닥터X: 하얀 마피아의 시대>의 한 장면. ⓒ SBS 관련사진보기

"우리도 휴교를 했던 것 같다. 뒤숭숭했다. 어린 나이에 뭘 잘 알지 못하니까 화순에서 뭐 어쨌다더라 등 들은 건 있었다. 소문의 힘이 세니까 진도까지 닿았던 것 같다. 제가 광주에서 전쟁이 났다더라고 애들에게 말했던 것 같다. 그러니까 아이가 이해하기론 그걸 전쟁이라 받아들였던 것이다. 그리고 별 감각 없이 살다가 끔찍한 일이 있었다는 걸 나중에 알게 됐지."

"하나를 더 알면 연기하는 내 눈빛이 달라질 것이고, 걸음이 달라질 거라 생각하며 관련 자료를 좀 찾아봤다. 그간 놓쳤던 광주항쟁 다큐멘터리도 봤다. 1990년대에 방영된 건데 피해자 부모님을 찾아다니는 내용이었다. 보는 데 마음이 너무 힘들더라. <빵야>도, <용산, 의자들>도 그렇고 왜 민초들은 이렇게 고난을 겪어야 하나 그런 생각이 든다. 어두운 사건이라 잘 이야기되지 않기에 더욱 피하지 않고 (작품으로) 말해져야 한다고 생각한다.

<용산, 의자들>에선 공연을 다섯 차례 남겨두고 교통사고를 당했다. 몸을 움직일 수 없으니 동작을 좀 바꿔야 할 것 같다고 연출님께 말씀드렸다. 결국 몸이 낫는 게 중요하다며 말리셔서 남은 공연을 하지 못했다. 당시에 철거민, 주민들이 텐트 치고 현장에 계셨잖나. 백기완 선생님도 거기 계셨는데 직접 뵙고, 유족분들도 뵈었던 기억이 있다."

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"(드라마가) 오해 아닌 오해를 받기도 했는데 그런 비판이야 늘 있을 수 있는 거고, 어쩌면 그런 것도 (제작진 입장에선) 각오해야 한다고 생각한다. <빵야>든 <용산, 의자들>이든 <닥터X>든 모두 다 필요한 이야기라고 생각한다. 이게 다 기록이니까. (영화 <암살자(들)>의) 배우 유해진씨도 고생하셨잖나. 배우가 무슨 죄가 있다고 그러실까 싶다."

"촬영 대기 시간에 대본을 보는데 대사 없는 상범의 속마음을 관객들은 어떻게 이해하실까 싶어 좀 연기를 넣자는 생각에 눈떨림을 하게 됐다. 촬영 때 보일까 싶었는데 감독님이 일부러 하신 거냐며 좋다고 하시더라. 수술 결정 장면도 파편이 박혀 있는 부분만 머리를 미는 거였다. 근데 그게 오히려 드라마 찍는 티가 날 것 같아 삭발하자고 제가 제안드렸다. 괜찮으시냐고 물어보셨는데 괜찮아서 하겠다고 했다.

저도 리허설 때 울었지만, 김지원 배우는 워낙 강단 있는 캐릭터를 맡았잖나. 계속 우시려고 해서 내가 일부러 시선을 마주치지 않고 정면만 보고 연기했다."

"어떤 후배가 그러더라. 선배님은 오래 하셨으니 이제 안 떨리지 않냐고. 아니다. 그때나 지금이나 항상 무대는 설레면서 두렵기도 하다. 실수하지 말고 하자는 마음은 똑같다. 관객분들은 비가 오나 눈이 와도 그 시간, 그 장소를 찾아주시는 분들이고 그 순간은 딱 한 번이잖나. 제가 잘못하면 그걸 기억하실 테고, 실망하신다면 공연을 찾는 횟수가 줄어들 것인데 어찌 안 떨리겠나(웃음)."

"물론 상 받고 싶었던 적도 있었다. 간절했던 상을 받아보니 이젠 거기에 속지 말자는 생각이다. 제가 연극만 계속하다가 매체 연기라는 걸 처음 접했을 때가 기억난다. TV 사극이었는데 감옥에 잡힌 포로 역할이었다. 촬영장인 단양으로 오라길래 갔더니 바로 옷 입히고 분장을 시키더라. 전 연극 작업처럼 대본 리딩하고 연습 시간이 있을 줄 알았는데 너무 당황했다. 대사도 제대로 숙지도 못하고 간 것이라 결국 역할이 바뀌게 됐지. 집에 오면서 많이 울었다. 자신이 너무 창피하고 밉더라.

또 하나 평생 잊지 못할 무대는 (2015년 11월, <조씨고아>에서 함께한) 임홍식 선생님이 쓰러지셨을 때다. 연기를 마치시고 대기 공간에 계셨는데 일이 난 거였다. 구급차가 오가는 중에 환복하기 위해 정신없이 옷을 받아들었다. 2막을 앞두고 장두이 선생님이 저를 안아주시며 '관객들이 계시다. 동요하지 말라'고 하셨다. 어떻게 공연을 시작하고 끝냈는지조차 기억나지 않는다."

"제가 진도에 사는 이유가 그곳에서 났고, 거기서 성장해서다. 논과 밭, 흙에서 저라는 사람이 존재할 수 있었다. 부모님과 조부모님의 노고 덕이다. 어설프지만 땅을 지킨다는 생각으로 농사를 짓고 있다. 당연히 해야 할 일이라고 생각한다. 무대도 제게 그런 곳이다. 내가 스스로 큰 게 아니라 무대가 날 성장시키고 많이 키웠기에 언제까지일지 모르겠지만, 마침 <찻집>을 만났으니 이제 잘 해결해 봐야지(웃음)."

▲[단독 인터뷰] "피해자분들께 욕되지 않겠다는 마음" 5·18 '닥터X' 연기한 하성광의 고백 이진민 관련영상보기

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드라마 <닥터X: 하얀 마피아의 시대>(아래 '닥터X') 종영 후 인터뷰에 응하기까지 배우 하성광이 망설였던 이유다. 그는 극 중 5·18 당시 친형을 잃고 머릿속에 파편을 품은 채 46년간 트라우마에 시달려 온 오상범을 연기했다. 말없이 고통을 견디는 인물을 연기한 배우는 자신의 말을 꺼내는 데도 신중했다. 극 중 삭발 장면을 촬영한 뒤 자란 머리는 여전히 짧았다.권력화한 의료계의 부조리에 맞서는 외과의 계수정(김지원)의 활약을 다룬 이 드라마에서 오상범은 6화와 7화에 등장한다. 형의 죽음에 대한 죄책감으로 수술을 거부하던 그는 자신을 살리려는 이들의 마음을 받아들이며 변화를 맞는다. 한편으론 5·18을 다룬 해당 회차를 둘러싸고 드라마 방영 중단을 요구하는 목소리도 나왔다. 이런 화제성을 반영하듯 6화는 자체 최고 시청률인 19.5%(전국 기준)를 기록했다. 역대 SBS 금토드라마 중 5위에 해당하는 수치기도 하다.<오마이뉴스>는 그 장면의 주인공인 하성광을 지난 15일 서울 구로구의 한 카페에서 만났다.애써 자신의 출연 분량을 찾아보지 않았다던 그는 "아내가 보고 있길래 7화 일부를 좀 봤다"며 "6화 시청률이 가장 높았다고 들었는데 그게 만족스럽다"며 웃어 보였다. 올해로 데뷔 31주년인 그는 영화나 드라마보단 2015년 초연된 <조씨고아, 복수의 씨앗>과 사뮈엘 베케트 원작 <엔드 게임> 등의 무대 작품으로 더 알려져 있다. "<닥터X>의 (편성근) 작가님이 <조씨고아>를 세 번이나 봤다고 들었다"며 그는 자신의 캐스팅 배경을 전했다.계수정과 동료 의사들이 광주를 찾아가 오상범을 만나는 장면이 있다. 동네 병원에 모인 이웃들까지 수술을 권하지만 그는 묵묵부답이다. 혼자 살아남았다는 죄책감 때문이다. 이때 5·18 피해자인 한 이웃의 말이 강하게 남는다. "진짜 무서운 게 뭔지 아냐"며 "그게 다 북한 놈 짓이라고 하고 우리들이 군인에게 먼저 총 쐈다 하고 우리가 하나둘 사라지면 백지장에 그렇게 쓰인다. 그러니 살아야 한다"고 토로하자, 그 말을 듣는 오상범의 왼쪽 눈이 부르르 떨린다.전라남도 진도가 고향인 그에게 광주항쟁의 기억을 물었다. 당시 그는 초등학교 5학년 무렵으로 기억하고 있었다.그는 "욕되지 않게 해야겠다. 피해자분들 입장에서 설익은 것처럼 보이지 않게, 그리고 아는 척하지 말아야겠다"는 마음이었다고 고백했다. 사실 하성광은 현대사의 비극을 다룬 작품에 꽤 출연해 왔다. 연극 <용산, 의자들>(2009)은 이오네스코 원작에 용산 참사라는 사회적 비극에 맞춰 각색한 작품이고, <빵야>(2023)는 일제강점기에 만들어진 소총의 여정을 통해 제주4·3과 한국전쟁 등 한국 근현대사의 비극을 따라간다. 그는 작품에 참여할 때마다 동료 배우들과 역사를 공부하며 인물이 살아온 시대를 이해하려 했다고 말했다.그는 "(사회적 참사나 비극의) 피해자를 연기하는 건 제 선택이기도 하지만 운명 같은 것일 수도 있다고 생각한다"고 덧붙였다.가장 기억에 남는 장면을 묻자 그는 하나만 고르기는 어렵다고 답했다. 방영 후 연락해 온 지인들이 저마다 다른 장면을 짚었기 때문이다. 그는 "그런 다양한 반응이 좋았다"고 말했다. 그의 말대로 온라인에선 헬기로 구서대학병원 옥상에 이송된 지두석 전 대통령을 보고 고통스러워하는 장면, 수술을 결심한 뒤 삭발하는 장면 등이 회자됐다. 지두석은 전두환을 연상시키는 인물로 그려졌다.대사 없이 감정을 전해야 했던 그는 상대 배우의 말을 온몸으로 듣고 반응하는 데 집중했다. 오상범의 한쪽 눈이 떨리는 연기도, 수술을 앞두고 실제로 삭발하는 장면도 그의 제안에서 비롯된 것이었다.평범한 회사원이 되기 싫어 무작정 서울로 상경한 뒤 입단한 장애인 극단에서부터 실력을 쌓아온 그다. 1995년 데뷔 후 외길을 걸어온 그는 경력 30년을 넘겼다는 기자 말에 "이렇게 오래 할 줄 몰랐고 앞으로도 언제까지 할 수 있을지 모르겠지만, 항상 처음이라는 마음이 있다"고 답했다.그는 자신의 경력을 <조씨고아> 전과 후로 나누고 있었다. "절 배우로 인정하지 않던 후배가 어느 날 그 작품을 본 뒤 진심으로 절 인정하는 걸 느낀 순간이 기억난다"며 "배우로서 그렇게 좋은 팀워크와 호흡이 있는 작품을 만나긴 쉽지 않을 것 같다. 감사한 경험"이라 전했다.그는 오는 12월 18일부터 27일까지 서울 아르코예술극장 대극장에서 공연하는 연극 <찻집>을 준비하고 있다. 중국 작가 라오서의 대표 희곡을 각색한 작품이다. 30년 넘는 연기 생활에서 가장 기억에 남는 순간을 물었다. 그는 배우를 포기하려던 때 받은 서울연극제 신인연기상이나 대한민국연극대상 연기상의 영광 대신, '의외의 상황'을 고백했다.준비가 부족했던 자신이 부끄러웠던 촬영 현장도, 동료가 쓰러진 와중에 지켜야 했던 무대도 그에게는 깊은 가르침으로 남았다. 그는 "광대가 무대에 선다는 것, 무대 위에 존재한다는 게 무엇인지 깨달았던 때"라고 그는 말했다.농부의 아들로 태어난 그는 작품을 쉴 때면 고향인 진도에서 농사를 짓고 있다. 그는 "땅을 지킨다"고 표현했다. 무대를 지키는 마음 또한 그와 같다는 말과 함께.