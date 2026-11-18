큰사진보기 ▲독립투사 김병희 김교상 부자 ⓒ 후손 김경은 제공 사진 재편집 관련사진보기

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큰사진보기 ▲의열단 박재혁 의사. ⓒ 공공자료 관련사진보기

"너무 늦게 알아 죄송합니다. 대한의 독립을 위해 목숨 걸고 싸워주셔서 고맙습니다. 그리고 여전히 우리가 알지 못하는 수많은 독립투사에게도 같은 마음을 전하고 싶습니다. 우리가 더 기억하겠습니다."

우리는 독립투사를 얼마나 알고 있을까. 안중근, 윤봉길, 김구... 이름을 듣는 것만으로도 그 삶을 떠올릴 수 있는 사람들이 있다. 하지만 이름 석 자조차 제대로 남기지 못한 채 나라를 되찾기 위해 싸우다 숨진 사람들은 감히 다 헤아릴 수 없을 정도로 많다. 그들의 죽음을 기억하는 사람은 누구이며, 그들이 독립투사였다는 사실은 누가 증명해야 할까.지난 17일 제87회 순국선열의 날을 맞아 뒤늦게 독립유공자로 인정받은 두 사람이 있다. 경남 양산 출신 김병희(1851~1908)·김교상(1872~1908) 부자다. 1908년 일본군에 맞서 싸우다 함께 목숨을 잃은 아버지와 아들이 118년 만에 나란히 건국훈장 애국장을 받게 됐다.반가운 소식이다. 그런데 마냥 기뻐할 수만은 없다. 두 사람이 나라를 위해 목숨을 바쳤다는 이야기는 집안과 지역에서 오래도록 전해져 왔다. 그런데 국가의 공식 인정에 이르기까지 118년이 걸렸다. 후손이 직접 전한 소식에 따르면 서훈 신청은 앞서 여섯 차례 받아들여지지 않았고, 이번 일곱 번째 시도에서야 결실을 봤다. 여섯 번의 좌절 끝에 받은 훈장. 그 세월을 어떻게 설명해야 할까.1908년 6월, 경남 양산 상북면 상삼리 일대에서 일본군과의 교전이 벌어졌다. 김병희와 아들 김교상은 항일 의병활동에 나섰다. 두 사람은 일본군 수비대와 싸웠고, 이후 체포돼 끝내 목숨을 잃었다.김병희는 양산 상삼마을의 부유한 집안 출신이었다. 지역사 연구에 따르면 그는 인근에서 활동하던 서병희 의병장에게 당시 상당한 거액인 군자금 5000원을 지원했다. 서병희는 1907년 의병장 허위의 부대에 참가한 뒤 양산 일대에서 항일 무장투쟁을 이어간 인물이다.김병희 부자가 일본군과 충돌한 것은 그 이듬해다. 1908년 6월 26일 일본군 수비대와 김병희 집안 사람들이 교전을 벌였다. 이후 김병희·김교상 부자는 체포돼 가혹한 고문을 당한 것으로 전해진다. 두 사람이 철사에 손바닥이 꿰인 채 끌려다녔고, 주민들이 보는 앞에서 처형됐다는 이야기도 남아 있다.읽기조차 고통스러운 장면이다. 다만 일본군과 교전하고 체포돼 순국한 공적은 이번 서훈으로 국가가 인정한 사실인 반면, 고문과 처형의 구체적인 방식은 지역 연구와 구전 자료를 통해 전해지는 내용으로 추가 확인이 필요하다. 바로 그 '기록'의 문제가 두 사람이 독립유공자로 인정받기까지 오랜 세월이 걸린 사정과 맞닿아 있기 때문이다.독립유공자 서훈은 후손들이 선조의 삶을 기억한다고 해서 이뤄지지 않는다. 독립투쟁에 참여했다는 사실과 구체적인 공적을 입증할 자료가 필요하다.김병희·김교상 부자의 이야기도 그랬다. 집안에서는 두 사람이 일본군에 맞서 싸우다 숨졌다는 사실이 뚜렷하게 전해졌다. 하지만 당시 일본 측 기록에는 김씨 부자가 조선인으로 변장한 일본군을 화적으로 오인해 교전했다는 취지의 내용도 있었다. 항일 의병투쟁이 아니라 우발적인 충돌로 해석될 여지가 있었던 것이다.전환점은 사료의 재검토였다. 일본 육군보병 제14연대의 진중일지와 1908년 6월 30일 자 <대한매일신보> 보도 등 당시 자료가 다시 주목받았다. 군자금 지원과 무장투쟁, 국채보상운동 참여 등 두 사람의 행적을 종합적으로 살피면서 사건을 항일투쟁으로 평가할 근거가 마련됐다.지역사회의 노력도 이어졌다. 양산항일독립운동기념사업회는 2024년 3월 두 사람의 의병활동을 재조명하는 학술대회를 열었다. 경남도도 관련 자료와 연구 성과를 바탕으로 서훈을 추진했다. 그렇게 올해 순국선열의 날이 되어서야 두 사람의 공적이 국가로부터 공식 인정받았다.김병희·김교상 부자의 이야기가 더욱 특별하게 다가오는 이유가 있다. 이 집안이 부산경찰서 폭탄 의거를 일으킨 의열단원 박재혁 의사의 집안과 혼인으로 이어졌기 때문이다.김교상의 아들은 김정훈(1895~1946)이다. 김정훈은 1929년 박재혁 의사의 여동생 박명진과 혼인했다. 두 집안은 사돈 관계가 됐다. 물론 박재혁 의사가 순국한 뒤의 일이다. 김정훈과 박재혁은 1895년생 동갑내기였다. 두 사람은 친구로 알려졌다.박재혁은 1920년 9월 부산경찰서에 폭탄을 던져 일제 경찰의 식민통치에 맞섰다. 체포돼 사형을 선고받은 그는 옥중에서 단식투쟁을 벌이다 1921년 순국했다. 그 박재혁 의사의 여동생이 일본군에 맞서 싸우다 숨진 김교상의 아들과 혼인한 것이다.김병희·김교상 부자의 참혹한 죽음이 양산과 부산의 청년들에게 알려졌다는 이야기도 전해진다. 지역사 연구에는 당시 의병투쟁과 두 사람의 죽음이 청년들의 항일의식에 영향을 미쳤다는 설명이 등장한다.부산경찰서에 폭탄을 던진 박재혁이 이들의 죽음을 몰랐을까. 이름조차 널리 알려지지 않은 의병들의 항일투쟁과 의열단원의 의거는 그렇게 씨줄과 날줄처럼 이어져 있었다.11월 17일은 순국선열의 날이다. 1905년 이날, 일본은 대한제국의 외교권을 빼앗는 을사늑약을 강요했다. 1939년 대한민국임시정부 임시의정원은 차리석 지사 주도로 이날을 '순국선열공동기념일'로 정했다. 나라를 빼앗긴 날을, 나라를 되찾기 위해 목숨을 바친 사람들을 기억하는 날로 삼은 것이다.순국선열의 날이면 늘 우당 이회영 지사를 떠올린다. 여섯 형제가 재산을 처분하고 만주로 떠나 독립군을 길러냈던 사람. 1932년 이날 중국 뤼순에서 순국한 그를 생각하면, 나라를 팔아 부귀영화를 누린 사람들과 나라를 되찾기 위해 모든 것을 내놓은 사람들의 삶이 극명하게 대비된다.그리고 올해는 기억해야 할 이름이 두 개 더 늘었다. 김병희. 김교상. 아버지와 아들이 함께 일본군에 맞서 싸우다 숨졌다는 사실도 가슴 아프지만, 그들의 이름이 국가의 공식 기록에 오르기까지 118년이 걸렸다는 사실은 더욱 마음을 무겁게 한다.우리는 독립투사들을 얼마나 모르고 살아왔을까. 지금도 어느 집안에는 할아버지와 증조할아버지가 나라를 위해 싸웠다는 이야기가 전해지고 있을 것이다. 하지만 그것을 증명할 문서가 없어 서훈을 받지 못한 채 기다리는 후손들도 있을 것이다.이번 서훈은 두 사람의 명예를 뒤늦게나마 바로 세웠다. 동시에 아직 이름을 찾지 못한 독립투사들을 더 발굴해야 한다는 숙제도 남겼다. 순국선열의 날을 지나며 두 분께 드리고 싶은 말이 있다.