큰사진보기 ▲지역 시민단체인 우리복지시민연합이 지역상행형 후원행사를 오는 19일부터 15일간 대구 남구 대명3동 일원에서 진행한다. ⓒ 우리복지시민연합 관련사진보기

AD

지역 시민단체가 운영비 마련을 위해 하루 동안 후원주점이나 후원행사를 여는 기존 방식에서 벗어나 지역 골목상권과 함께하는 새로운 후원 모델을 선보인다.대구 시민단체인 우리복지시민연합은 지역 상인, 공연장과 손잡고 시민단체 후원과 골목상권 활성화를 동시에 꾀하는 '지역상생형 후원행사'를 진행한다고 18일 밝혔다.오는 19일부터 다음 달 3일까지 15일간 열리는 '제1회 대명3동 상생페스타'는 남구 대명공연거리와 삼각지로타리 일대에서 개최된다. 행사에는 대명3동의 공연장 3곳, 카페 3곳, 음식점·주점 7곳 등 모두 13개 업체가 참여한다.이번 행사는 시민단체의 후원금 마련 방식을 지역사회와의 상생으로 확장했다는 점에서 눈길을 끈다.통상 시민단체들은 운영비와 활동비 마련을 위해 특정 장소에서 하루 동안 후원주점이나 일일호프 등을 개최해 왔다. 시민들에게 후원을 요청하고 행사 수익금을 단체 운영에 사용하는 방식이다.반면 우리복지시민연합은 후원행사 기간을 보름으로 늘리고, 시민들이 지역의 가게와 공연장을 직접 방문하도록 해 후원이 골목상권의 소비로 이어지도록 했다.행사 방식도 기존 후원주점과 차별화해 시민이 1만 원짜리 티켓을 구매하면 5천 원은 우리복지시민연합의 공익활동 후원금으로 사용하고 나머지 5천 원은 행사에 참여하는 가게나 공연장에서 사용할 수 있도록 했다.시민단체는 활동에 필요한 재원을 확보하고 지역 상인과 공연장은 새로운 손님을 만날 수 있는 구조다. 후원에 참여한 시민들도 지역의 다양한 가게와 문화공간을 경험할 수 있다.행사가 끝난 뒤에도 지역사회에 후원의 성과를 돌려주는 장치를 마련했다. 참여업체들은 행사 종료 후 회수된 티켓 정산금의 5%를 지역사회 나눔기금으로 기부하고 우리복지시민연합도 같은 금액을 보태기로 했다.이렇게 조성한 기금은 2027년 초 지역주민들을 위한 '스토리텔링 힐링 음악회' 개최에 사용할 예정이다. 시민의 후원이 지역 소비로 이어지고 그 성과가 다시 지역주민에게 돌아가는 선순환을 만들겠다는 취지다.지난 1998년 창립한 우리복지시민연합은 정부와 지방자치단체의 지원금 없이 시민들의 회비와 후원금으로 운영하면서 복지정책 감시와 대안 제시, 시민 복지권 향상을 위한 활동을 펼쳐왔다.우병걸 우리복지시민연합 공동대표는 "시민단체의 활동은 지역사회와 동떨어져 있을 수 없다"며 "이번 상생페스타가 시민들에게는 대명3동의 좋은 가게와 공연장을 새롭게 만나는 계기가 되고 참여업체와 공연장은 새로운 이웃을 만나는 기회가 되기를 바란다"고 말했다.이어 "처음 시도하는 행사인 만큼 이번 경험을 바탕으로 시민의 후원과 지역의 문화·상권이 함께 살아나는 지속가능한 상생 모델로 발전시켜 나가겠다"고 덧붙였다.