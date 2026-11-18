큰사진보기 ▲미래에셋자산운용이 퇴직연금 디폴트옵션(사전지정운용제도) 전용 펀드 시장에서 설정액 기준 업계 1위를 유지하고 있다고 밝혔다. ⓒ 미래에셋 관련사진보기

AD

미래에셋자산운용이 퇴직연금 디폴트옵션(사전지정운용제도) 전용 펀드 시장에서 설정액 기준 업계 1위를 유지하고 있다고 밝혔다.미래에셋자산운용에 따르면 지난 10월 30일 기준 디폴트옵션 전용 펀드(O클래스) 설정액은 1조3756억원으로, 2위 운용사의 약 2.5배 수준이다.이는 지난해 말보다 825억원 증가한 규모다. 퇴직연금 디폴트옵션은 가입자가 적립금 운용방법을 결정하지 않을 경우 사전에 지정한 운용방법에 따라 적립금을 운용하는 제도다.국내 디폴트옵션 전용 펀드 시장 설정액은 지난해 말 3조7009억원에서 올해 10월 30일 4조6911억원으로 26.8% 증가했다.미래에셋자산운용은 대표 연금상품인 타깃데이트펀드(TDF)를 중심으로 시장 점유율을 확대하고 있다.10월 말 기준 디폴트옵션 전용 펀드 설정액 상위 5개 상품 가운데 3개가 미래에셋전략배분적격TDF 시리즈로 집계됐다.미래에셋전략배분적격TDF2035의 설정액은 2207억원이며, TDF2045와 TDF2050도 각각 2008억원, 1939억원을 기록했다.TDF는 투자자의 예상 은퇴 시점에 맞춰 주식과 채권 등 자산의 투자 비중을 조정하는 펀드다. 은퇴 시점이 가까워질수록 위험자산 비중을 줄이는 방식으로 장기 자산관리를 지원한다.채권혼합형 상품인 '미래에셋밸런스알파플러스'도 설정액 증가와 수익률 측면에서 성과를 냈다.이 상품의 디폴트옵션 전용 클래스 설정액은 지난해 말 139억9000만 원에서 올해 10월 30일 190억6000만 원으로 36.2% 증가했다.만기 1년 내외의 단기채권을 중심으로 이자수익을 추구하면서 우선주와 보통주 간 가격 차이를 활용한 투자, 구조화 상품, 리츠·인프라 등 인컴형 자산에 분산투자하는 전략을 활용한다.10월 30일 기준 연초 이후 수익률은 10.31%, 최근 1년 수익률은 12.84%를 기록했다. 회사 측은 2025년 이전에 설정된 설정액 100억원 이상 디폴트옵션 전용 채권혼합형 펀드 15개 가운데 두 기간 모두 수익률 1위를 차지했다고 설명했다.최근 3개월 수익률도 3.22%로, 동일한 설정 시기와 설정액 조건을 충족하는 디폴트옵션 전용 펀드 전체 63개 가운데 가장 높았다고 덧붙였다.미래에셋자산운용 관계자는 "TDF와 밸런스알파플러스는 안정성과 수익성을 함께 추구하는 디폴트옵션 연금 투자자에게 좋은 선택지가 될 수 있다"며 "앞으로도 경쟁력 있는 연금상품을 통해 투자자들의 노후 준비를 돕겠다"고 말했다.