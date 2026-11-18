큰사진보기 ▲정부가 내년부터 미래대응기금을 신설하면서 지방교부세 산정 방식을 바꾸기로 한 가운데 최현덕 남양주시장이 지방재정 위축을 우려하며 제도개선을 요구했다. ⓒ 남양주 관련사진보기





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경기 남양주시가 아동학대 예방교육과 관계기관 협력체계를 강화하고 아동 보호 관련 예산을 확대하는 등 아동 안전망 구축에 나서고 있다.남양주시는 19일 '아동학대 예방의 날'을 맞아 아동학대 조기 발견과 피해아동 보호, 아동권리 보장을 위한 다양한 정책을 추진하고 있다고 밝혔다.시는 지난 6월 유니세프 아동친화도시 인증을 획득한 데 이어 예방교육부터 위기아동 보호, 정책 참여까지 아동의 권리를 보장하기 위한 사업을 확대하고 있다.경기남양주아동보호전문기관은 지난해 9월부터 올해 8월까지 아동학대 예방 및 아동권리교육을 총 94회 실시했으며, 4천375명이 참여했다.교육은 미취학 아동을 대상으로 한 성적 학대 예방 인형극과 초등학교 고학년 대상 아동권리교육, 부모 및 사회복지시설 종사자 대상 아동학대 예방·신고의무자 교육 등으로 진행됐다.지난 4월에는 남양주시육아종합지원센터가 어린이집 보육교직원 160여 명을 대상으로 아동학대 신고의무자의 역할과 실제 사례별 대응 방법을 교육했다.학대 의심 아동에 대한 신속한 대응을 위해 관계기관 간 협력체계도 운영하고 있다. 시는 남양주남·북부경찰서, 경기남양주아동보호전문기관, 구리남양주교육지원청과 함께 매주 목요일 '아동학대 대응 정보연계협의체'를 열고 있다.협의체에서는 학대피해아동과 위기아동 관련 정보를 공유하고 합동점검, 집중 사례관리 등 보호 방안을 논의한다. 올해 10월 말까지 총 43차례 회의가 개최됐다.시는 아동학대전담공무원을 중심으로 24시간 대응체계를 운영하며 신고 접수부터 현장조사, 응급보호까지 담당하고 있다.피해아동에 대해서는 아동보호전문기관과 연계해 상담과 치료를 지원하고, 필요한 경우 분리보호와 보호시설 입소도 지원한다.아동 안전과 보호를 위한 예산도 늘렸다. 남양주시의 '2026년 아동친화예산 분석 보고서'에 따르면 올해 아동친화예산은 4823억4300만원이다.이 가운데 아동의 안전과 보호 전반에 해당하는 보호권 관련 예산은 290억1500만원으로 지난해보다 18.2% 증가했다.시는 지난해 12월 초등학교 10곳 주변을 아동보호구역으로 처음 지정한 데 이어 올해 1월 1곳을 추가해 모두 11곳으로 확대했다.아동보호구역 내 방범용 폐쇄회로(CC)TV 13대 설치를 위해 3억2천만원의 예산도 확보했다. 아동이 직접 정책 수립 과정에 참여할 수 있도록 아동참여위원회도 운영하고 있다.남양주시에 거주하거나 관내 학교에 다니는 18세 미만 아동이 위원으로 참여하며, 연 2회 정기회의를 통해 정책을 제안하고 아동권리 캠페인 등을 진행한다.지난 1월 열린 정기회의에는 위원 27명이 참석해 어린이날 행사 프로그램과 안전한 등하굣길 조성 방안 등을 논의했다.시는 앞으로 아동참여위원회와 청소년참여위원회 등을 통해 아동·청소년의 의견을 정책에 반영하고 아동권리교육도 지속할 계획이다.최현덕 남양주시장은 "아이들의 작은 목소리와 위험 신호에 귀 기울이는 것이 아동학대 예방의 출발점"이라며 "예방교육과 관계기관 협력을 강화해 모든 아이가 안전하게 보호받고 존중받으며 성장할 수 있는 남양주형 기본사회를 만들어가겠다"고 말했다.