AD

큰사진보기 ▲민주주의 지키는 HIV 감염인HIV 감염인들은 이미 사회에 나와 관계를 만들고 자기 목소리를 내왔다. 2024년 12월 계엄 이후 많은 시민이 거리로 나왔을 때에도 당연히 군중 속에 HIV 감염인들이 있었다. 사진 속 이미지는 최장원 작가가 제작한 'HIV 감염인이 민주주의를 구한다' 피켓이다. ⓒ HIV/AIDS인권운동네트워크 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 남웅(행동하는성소수자인권연대) 활동가와 소성욱(HIV/AIDS인권행동 알) 활동가가 HIV/AIDS인권운동네트워크의 구성원으로서 함께 작성하였습니다. HIV/AIDS인권운동네트워크는 이 글을 시작으로 12월 1일 세계 에이즈의 날, HIV 감염인 인권의 날을 맞아 다양한 언론에 걸쳐 HIV/AIDS 인권을 주제로 한 기고와 기사를 싣습니다.

일어나서 학교를 가고 일을 한다. 가끔 데이팅어플을 통해 사람을 만나고 데이트를 한다. 운이 좋으면 애인 관계로 발전하기도 한다. 일을 하고 아프면 병원을 간다. 나이가 들면 노후 복지서비스를 받고 동네의 커뮤니티에서 이웃들과 안부를 나눈다.보통의 일상은 지금을 살아가는 이들이라면 어색하지 않다. 하지만 공기 같은 일상이 누군가에게는 쉽지 않다. 장애인과 이주민(특히 미등록이라면)은 어떨까. 그리고 지금부터 이야기할 HIV 감염인의 일상은 어떨까.내가 HIV 감염인이 아니라면, 성소수자가 아니라면, 그리고 HIV를 뉴스와 드라마 등에서만 접해왔다면 HIV/AIDS는 남의 이야기이기 쉽다. 만성질병처럼 되었다고 쉬이 알지만, 내 친구가, 직장 동료가 감염인이라고 상상하는 것은 아직 어색할 수 있다. 그만큼 HIV/AIDS를 모르는 사람은 거의 없지만, 많은 사람들에게 질병 당사자가 가까이 있다고 생각하기 어렵고, 누군가는 가까이 있기를 원하지 않을지도 모르는 질병이 된 것 같다.HIV 감염인 동료들은 자신의 감염 사실을 확진한 순간, 애써 덤덤했다고 하지만 앞으로 이어질 많은 상황들로 심경이 복잡해졌다는 이야기들을 한다. 이제 원하는 직업을 갖지 못하는 걸까, 질병사실이 드러나면 병원에서 치과치료나 수술을 받지 못하면 어쩌지? 내가 외국인이라면, 그래서 한국에 돈을 벌거나 혼인을 위해 이주해야 한다면 질병 사실 때문에 국가가 거부하는 것은 아닐까. 아니, 혼인과 임신은 가능할까.이런 고민을 들어줄 수 있는 친구는 주변에 얼마나 될까. 가족은 둘째치고 지금 친하게 지내는 이들에게 내 질병 사실을 이야기하면 그들은 어떻게 받아들일까. 앞으로 나는 혼자 문을 걸어 잠궈야 할까.물론 지금 한국사회에 살아가는 많은 감염인들은 그렇게 고립되고 외로운 삶을 살지는 않는다. 질병에 대한 공포와 두려움을 이야기하기에 HIV라는 바이러스는 많이 연구되었고, 치료기술도 발전했다. 이제는 꾸준히 치료를 받으면 바이러스가 억제되고, 전파능력도 사라진다.그런데 여전히 많은 부분에서 제도와 인식은 머물러있기도 하다. 지금 많은 감염인들이 직장에서 일을 하고 친구를 만나고 다른 사람과 비슷한 일상을 만들어간다. 하지만 진료와 치료, 수술을 거부당하고, 다른 환자들과 다른 공간에서 치료받는 일들이 여전히 벌어진다. 이주민에게는 혼인과 취업을 할 때 강제로 검사를 받게 하거나 그 결과를 요구한다.감염 사실을 아는 이와 성관계를 가질 때, 콘돔을 사용하지 않았다는 이유로 처벌을 할 수 있는 법조항이 아직도 있다. 누군가는 멈칫할 것이다. 그래도 만에 하나 전파하면 어떡하나. 치료기술이 많이 발전하고, 예방약도 상용화되었다고 하지만, 사람들은 여전히 감염인 이웃, 감염인 가족이나 친구를 상상하기 어렵다. 질병에 대한 관성적인 인식은 쉽게 바뀌지 않는다. 사람들의 생각뿐 아니라 제도와 법도 쉽게 바뀌지 않는다.누군가는 글을 읽으면서 다른 의견을 떠올릴 수 있다. 그래도 HIV/AIDS는 감염병 아닌가? 감염인들이 더 조심해야했고 앞으로도 조심해야 하는 거 아닌가? 하지만 다시 생각해보자. 누구라도 아플때, 우리는 아픈 사람들에게만 탓을 돌리는 것을 부당하게 생각한다. 질병이 확산하지 않고, 아픈 사람이 불이익 받지 않도록 서로 돌보고 예방을 위해 함께 노력한다. 처벌이 예방을 돕는 것도 아니다. 처벌과 낙인은 오히려 사람들을 위축시켜 검사와 치료에서 멀어지게 한다. 우리는 질병과 함께, 아픈 이들과 함께 살 수 있는 방법을 찾으며 사회의 변화를 만들어냈다.HIV/AIDS는 다른 질병보다도 부정적인 의미가 과도하게 생산되었고 부당한 대우를 받았다. 성적으로 문란하다는 낙인은 감염병의 막연한 위험과 함께 감염인의 일상을 통제하고 관계를 끊어내며 심지어는 범죄의 무게까지 지게 해왔다. 하지만 오랜 시간 감염인들은 자신들이 일할 권리를 말하고, 치료받을 권리를 요구해왔다. 직장 동료로, 이웃으로, 친구로 사회에 함께 살아왔다. 질병을 가졌다고 부당한 대우와 차별을 조장하는 사회인식뿐 아니라 법과 제도의 변화를 요구하기도 했다.법은 조금씩 바뀌었고, 사회 인식도 바뀌어가고 있다. 2026년 11월 11일, 에이즈예방법 전부개정안이 국회에 발의되었다. 개정안은 법의 이름에서 '후천성면역결핍증'을 빼고 HIV 감염인 지원을 내건 이름으로 바꾼다. 감염인의 존엄과 차별받지 않을 권리, 정책에 참여할 권리를 기본이념으로 세우는 이 개정안이 통과될 수 있을까? 통과된다 하더라도 세상이 바뀔까?이러한 상황 속에서 HIV/AIDS인권운동네트워크는 지금의 HIV/AIDS 를 둘러싸고 그동안 고민이 부족했던 이야기들을 건네고자 한다. 일하는 감염인, 일상에서 가벼운 질환들을 치료받고 필요한 수술을 필요로 하는 감염인, 애인이자 친구로서의 감염인, 돌봄이 필요한 고령의 감염인과 함께 살아가기를 제안하면서, 우리가 지금 함께 바꿔가야 하는 과제들을 짚어보기로 한다.12월 1일은 세계 에이즈의 날이자 HIV 감염인 인권의 날이다. HIV/AIDS 인권운동의 글과 연재가 개정안이 감염인의 목소리를 담아 더 나은 법으로 완성되기 위한, 그리고 감염인과 함께 사는 사회로 가기 위한 징검다리가 되기를 바란다.