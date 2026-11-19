정부여당이 기업경영을 위축시킨다며 배임죄 폐지를 주장합니다. 하지만 정말 그럴까요? 일부 문제점을 이유로 배임죄를 폐지하는 것이 과연 타당한지 살펴보고자 연속기고를 연재합니다.

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 김종보 변호사(참여연대 경제금융센터 소장)입니다.