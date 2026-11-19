정부여당이 기업경영을 위축시킨다며 배임죄 폐지를 주장합니다. 하지만 정말 그럴까요? 일부 문제점을 이유로 배임죄를 폐지하는 것이 과연 타당한지 살펴보고자 연속기고를 연재합니다.
이재명 정부가 배임죄를 없애고 대체입법을 한다고 한다. 대체 누구를 위해서?
배임죄가 기업의 활발한 경영 활동을 가로막으니, 배임죄가 없어지면 형사리스크를 줄이면서 더 적극적인 투자와 혁신이 가능하다고 한다. 과연 그럴까?
배임죄는 우리나라에 형법이 제정된 1953년부터 있었다. 배임죄 때문에 기업이 경영활동을 못했다면 73년이 지난 지금까지 경영활동을 활발히 못 했고, 투자와 혁신도 못 했다는 것인가? 수많은 기업이 배임죄가 있어도 활발하게 경영활동을 했고, 투자와 혁신도 이루어냈다. 또한 우리나라 배임죄는 독일과 일본에서 유래되었다. 독일이나 일본이 '배임죄' 때문에 투자와 혁신을 못 했던가? "배임죄 때문에 투자와 혁신을 못한다"는 주장은 역사적으로 검증된 바 없다.
총수 일가 부당지원·법인차량 유용, 처벌 공백 누가 책임지나
대표적인 배임죄 사례를 보자. 우선 <롯데시네마 매점영업권 사건>이다. 롯데그룹 신동빈 회장은 롯데쇼핑이 직접 운영하던 영화관 매점 사업권을 신격호 총괄회장의 사실혼배우자 서미경씨가 소유한 회사에 넘겨줬다. 결국 신동빈 회장은 회사에 돌아가야 할 매점 수익을 총수 일가에게 몰아주어 롯데쇼핑에 손해를 끼쳤다는 점에서 업무상 배임죄가 인정되었다. 다음으로 <한화 위장계열사 자금지원 사건>이다.
한화그룹 김승연 회장은 위장계열사를 위해 개인 재산을 담보로 제공한 상태였다. 유통, 물류, 부동산개발을 하던 위장계열사들은 IMF와 무리한 사업 확정으로 자금난이 심해졌고, 부도가 나면 김승연 회장 개인 재산으로 갚아야 할 수도 있는 상황이었다. 그러자 김승연 회장은 한화그룹의 ㈜한화 등 우량회사들로 하여금 위장계열사들에게 자금을 지원하도록 했다. 김승연 회장은 '경영판단의 원칙'을 주장하였으나, 재판에서 인정되지 않았다. 이처럼 총수 일가에게 이익을 몰아주는 행위, 총수의 재산을 보호하기 위해 우량회사의 자금을 끌어다 쓰는 행위 중 투자와 혁신에 해당하는 것은 없다. '배임죄'가 없다면 이런 행위를 처벌하기 어렵다.
가장 많은 배임죄 사례는 회사관용차를 사적으로 이용하는 것이다. 큰 기업은 CEO에게 회사차량과 기사를 제공하는데, 이는 CEO로서 업무에 집중하라는 취지이다. 그런데 CEO가 회사 업무를 하는 데 차량을 이용하는 것이 아니라, 자기 자식들 학원 다녀오거나, 가족들이 쇼핑하는데 차량을 이용한다. 차량의 점유·소유권을 배제시키는 것이 아니기에 횡령이 아니다. 포스코 최정우 전회장 사례가 대표적이다. '배임죄'가 아니면 이런 행위를 처벌할 수 없게 된다.
회사 자료를 무단으로 빼돌리는 행위도 문제 된다. 부정경쟁방지법상 회사의 영업비밀을 빼돌리면 형사처벌되기는 하지만, 영업비밀에 해당하지 않으면 부정경쟁방지법이 적용되지 않는다. 따라서 '영업비밀은 아니지만 회사의 영업상 중요한 자산이라 할 수 있는 회사 자료'를 무단으로 빼돌리는 행위는 '배임죄'가 아니면 처벌할 수 없다.
현실과 동떨어진 '민사책임론'과 추상성 지적
이재명 정부는 "경제형벌을 줄이고, 민사책임을 지도록 하자"고 주장한다. 배임죄의 피해자는 '회사'다. 그런데 롯데쇼핑이 신동빈 회장에게, ㈜한화가 김승연 회장에게, 포스코가 최정우 회장에게 과연 민사소송을 제기할까? 현실과 동떨어진 어림도 없는 주장이다. 주주대표소송이나 다중대표소송제도가 도입되어 있지만 원고를 모으기도 어렵고 소송비용을 마련하기도 어렵다. 더욱이 민사소송에서 증거수집을 하는 것은 더욱 어렵다. "민사책임을 지도록 하자"는 주장은 배임행위를 억지할 방법조차 되지 않는다.
"배임죄는 구성요건이 너무 추상적이다"라는 비판은 일부 일리가 있다. 그런데 독일형법의 배임죄 조문은 "법률, 행정청의 위임, 또는 법률행위에 의해 부여된, 타인의 재산을 처분하거나 타인을 구속시킬 권한을 남용하거나, 법률·행정청의 위임·법률행위·신뢰관계에 의해 부담하는 타인의 재산상 이익을 보호할 의무를 위반하여, 그 재산상 이익을 보호해야 할 자에게 불이익을 가한 자는 5년 이하의 자유형 또는 벌금형에 처한다"고 되어 있다. 독일형법과 유사하게 개정하겠다는 것이면 몰라도, "추상적이어서 폐지하자"는 주장은 설득력이 없다.
게다가 우리 형법에는 배임죄보다 더 추상적인 구성요건을 가진 범죄도 많다. 형법 제123조 직권남용죄는 "공무원이 직권을 남용하여 사람으로 하여금 의무없는 일을 하게 하거나 사람의 권리행사를 방해한 때"를 정하고 있는데, 직권의 범위가 무엇인지, 남용은 무엇인지, 의무 없는 일을 하게 하는 건 무엇인지 배임죄보다 더 '추상적'이다.
형법 제243조 '음화반포죄'는 "음란한 문서, 도화, 필름 기타 물건을 반포, 판매 또는 임대하거나 공연히 전시 또는 상영한 자는 1년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처한다"고 정하고 있는데 '음란'이란 구성요건이야말로 가장 추상적이다. 직권남용죄나 음화반포죄의 추상성을 거론하지 않으면서 배임죄의 추상성만 주장하는 건 편협하다.
경영활동을 하면서 이런저런 선택을 앞두고 배임죄를 고려하는 것은 오히려 신중한 경영판단을 위해 바람직하다. 회사의 대표이사가 열심히 기업활동을 하는 것은 원천적으로 배임행위가 될 수 없다. 기업활동을 하면서 배임으로 걸릴지 의문이 든다면 이미 그 기업활동은 문제의 소지가 있는 것이다. 이러한 경영판단을 신중하게 해야 한다는 점에 이견이 있을 수 없다. 배임죄는 투자와 혁신을 저해하는 것이 아니라, 방만과 배신을 방지한다. 배임죄가 폐지되어서는 안 되는 이유다.
[연속기고①] 배임죄, '기업 옥죄기' 아닌 '경제 정의' 위한 장치
[연속기고②] 배임죄, 한국만 있다? 이름은 달라도 처벌은 한다
[연속기고③] 한국 배임죄만 유독 넓다? 일본, 독일, 영국 살펴봤더니
덧붙이는 글 | 글쓴이는 김종보 변호사(참여연대 경제금융센터 소장)입니다.