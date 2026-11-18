큰사진보기 ▲이재명 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 18일(현지시간) 중국 선전 치린산장에서 열린 한ㆍ중 정상회담에서 악수한 뒤 이동하고 있다. 2026.11.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"시진핑 중국 국가주석이 이재명 대통령에게 최근 북중관계 동향에 대해 설명하고 북미대화 등 한반도 긴장 완화를 위한 다양한 노력을 지지한다고 밝혔다."

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아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 차 중국 선전을 방문 중인 이 대통령을 수행 중인 위성락 국가안보실장이 18일 서면브리핑을 통해 전한 한중 정상회담 내용 일부다.그에 따르면, 이 대통령은 비공개 회담에서 시 주석에게 한반도 문제가 우리의 사활적 이익으로서 정부가 남북 간 긴장 완화와 평화공존 실현을 위해 적극 노력해 오고 있음을 강조했다. 또한 한반도 문제와 관련하여 중국 측의 건설적 역할도 요청했다.이 대통령이 지난 1월에도 시 주석을 만나 '북핵 문제를 포함해 한반도 문제에 대해 중재 역할을 해주면 좋겠다'고 뜻을 전한 바 있지만, 이번에는 시점이 남다른 상황.김정은 북한 국무위원장과 김성남 북한 노동당 국제비서가 지난달 중국 단둥을 연달아 방문해 중국 측 고위급 인사들을 만난 바 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이번에 중국 선전 APEC 정상회의에 참석하면서 북미 대화를 재개하는 데 시 주석 역할이 필요하다는 취지의 언급을 하기도 했다. 특히 조만간 예정된 미국·중국·러시아 3자 정상회담에서 한반도 문제가 어떻게 다뤄질지도 초미의 관심사이다.이런 가운데 시 주석이 한국 정부의 한반도 문제 해결을 위한 노력을 평가하면서 중국의 건설적 역할을 지속하겠다는 입장을 밝힌 것. 또한 최근 북중동향 등을 설명하고 북미대화 등에 대한 지지 의사를 표명한 것은 일각에서 제기됐던 '한국 패싱' 우려를 조금이나마 씻을 수 있는 반응으로 풀이된다.이번 회담에서는 한중 FTA 서비스·투자 협상 실질 타결을 계기로 한 양국 협력 확대 관련 논의가 주되게 진행됐다.산업통상부에 따르면 이는 2015년에 발효된 한중 FTA 이후 서비스·투자 분야의 자유화 수준을 높이기 위해 추진된 것으로, 8년 8개월 간의 협상 끝에 콘텐츠·관광·법률 등 분야의 개방 수준을 제고하는 내용으로 이번에 실질 타결됐다. 이를 통해 "K-콘텐츠, 관광, 금융, 유통 등 한국 기업이 강점을 가진 분야에서 중국 시장에 진출할 수 있는 안정적인 제도적 기반이 마련됐다(김정관 산업부 장관)"는 전망이 나온다.이에 대해 이 대통령은 "이번 한중 FTA 서비스·투자 협상의 타결 선언을 계기로 양국 기업들의 상호 진출이 더욱 활발해지도록 함께 노력해 나가자"고 제안했다.구체적으론 "2016년 기록했던 인적교류 1300만 명을 복원할 수 있도록 양국이 시행 중인 출입국 편리화 조치를 지속해 나가"고, "한중 우호정서 증진을 위해 판다 한 쌍의 국내 도입을 추진"할 것을 제안했다. 또한 "중국 내 지역별 차이와 분야별 수용 민감도를 고려하여 양국 간 문화·콘텐츠 교류를 단계적으로 확대해 나가자"고 했다.시 주석은 이에 공감을 표하며 긍정적이고 유익한 문화교류를 점진적으로 추진해 나가자고 했다. 또한 "한중 양국이 정치적 신뢰를 공고히 하는 가운데, 이번 한중 FTA 서비스·투자 협상의 타결을 계기로 호혜적 경제협력을 확대해 나가야 한다"는 입장을 밝혔다.위 실장은 이와 관련해 "특히 양 정상은 영화 공동제작 등 방안에 대해 협력해 나가기로 했다"고도 전했다.한편 이 대통령은 중국 어선 불법조업 및 구조물 논란이 있었던 서해 문제의 근본적 해결을 위한 한중 공동 노력도 주문했다. 아울러 중국 내 한국 국민 권익 보호, 독립운동 사적지 보존·관리 협력 등의 사안에 대해서도 중국 정부의 협조를 당부했다.시 주석은 이와 관련해 "한중관계 발전의 기반을 굳건히 하는 차원에서 양 국민 간 우호정서 회복의 흐름을 이어 나가는 것도 중요하다"면서 "내년 한중 수교 35주년을 맞아 한국 측이 제시한 협력 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 중국 정부 차원에서도 적극 독려해 나가겠다"고 화답했다.