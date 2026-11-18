큰사진보기 ▲하남시는 18일 시청 시장실에서 이현재 시장과 이준 한국철도학회 회장이 간담회를 열고 주요 철도사업 추진 상황과 신규택지 광역교통대책을 논의했다고 밝혔다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시가 미사와 감일지역 신규 공공택지 조성에 따른 교통수요 증가에 대응하기 위해 철도 중심의 광역교통망 확충 방안을 모색하고 있다.하남시는 18일 시청 시장실에서 이현재 시장과 이준 한국철도학회 회장이 간담회를 열고 주요 철도사업 추진 상황과 신규택지 광역교통대책을 논의했다고 밝혔다.이 회장은 현재 한국철도기술연구원 교통물류본부장을 맡고 있다. 이날 간담회에서는 위례신사선 하남연장과 수도권광역급행철도(GTX)-D 노선의 국가철도망 구축계획 반영을 위한 대응 방안이 주요 의제로 다뤄졌다.시는 연말 발표 예정인 제5차 국가철도망 구축계획에 해당 노선들이 반영될 경우를 대비해 예비타당성조사 등 후속 절차에 필요한 대응 논리와 사업 추진 방향을 검토했다.특히 정부가 지난 10월 29일 발표한 신규 공공택지 조성계획에 따른 교통대책 마련이 핵심 과제로 제시됐다.정부 계획에 따르면 하남미사 K-컬처지구에는 1만2000가구, 하남감일2지구에는 6500가구 등 모두 1만8500가구가 들어설 예정이다.미사 K-컬처지구는 미사섬의 외부 연결도로가 제한적인 데다 신규 주택 공급에 따른 교통수요가 더해지면서 주변 도로의 혼잡이 우려되는 지역이다.감일2지구 역시 기존 감일신도시의 교통수요와 맞물려 서하남IC 등 주요 도로의 교통 부담이 커질 것으로 예상된다.이에 시는 도로 확충만으로는 장래 교통수요에 대응하는 데 한계가 있을 수 있다고 보고, 현재 추진 중인 지하철 3호선 연장사업인 송파하남선과 신규택지 광역교통대책을 연계하는 방안을 논의했다.하남시엔 현재 지하철 5호선 하남선이 운행 중이며, 지하철 3호선 연장인 송파하남선과 9호선 연장인 강동하남남양주선 사업이 추진되고 있다.여기에 위례신사선 하남연장과 GTX-D 노선까지 국가철도망 구축계획에 반영되면 시가 추진하는 이른바 '5철시대' 구상의 기반이 마련될 것으로 기대하고 있다.다만 위례신사선 하남연장과 GTX-D 노선은 국가철도망 구축계획 반영 여부가 확정되지 않은 상태로, 향후 사업 추진을 위해서는 후속 행정절차와 경제성 검토 등이 필요하다.이현재 시장은 "하남시는 현재 5호선 하남선이 운행 중이며, 3호선과 9호선 연장사업도 추진되고 있다"며 "위례신사선 하남연장과 GTX-D 노선까지 국가철도망 구축계획에 반영된다면 명실상부한 하남시 5철시대를 열 수 있을 것"이라고 말했다.이어 "철도망 확충은 기존 시민들의 교통 불편을 해소하는 것은 물론 신규택지 조성에 따른 교통수요에 선제적으로 대응하기 위해서도 중요하다"며 "전문가들과 긴밀히 협력해 하남의 미래 교통체계를 차근차근 만들어 나가겠다"고 밝혔다.시는 이번 간담회에서 제시된 전문가 의견을 바탕으로 철도사업 추진 논리를 보완하고, 중앙정부와 관계기관에 지역 교통수요와 철도망 확충 필요성을 지속적으로 건의할 방침이다.