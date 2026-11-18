국내에 잘 알려지지 않은 세계 여성 뉴스를 전합니다. 국내 소식은 '한걸음 더' 들어가봅니다.

동생은 교제폭력을 신고했고, 스토킹으로도 고소했습니다. 법원의 접근금지 조치가 내려졌으며 경찰이 제공한 스마트워치도 착용했습니다. 하지만 이러한 조치가 있었음에도 동생은 결국 목숨을 잃었습니다.

큰사진보기 ▲2018년 10월 29일, 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 국가의 가정폭력 대응 강력 규탄 시민사회 기자회견에서 참가자들이 가정폭력 강력 대응을 촉구하는 손팻말을 들고 있다. 회견 참가자들은 당시 발생한 '강서구 전처 살인' 같은 사건이 가정폭력에 대한 국가의 대응 부실로 발생했다며 재발방지를 위한 강력한 대응 시스템 마련을 촉구했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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범죄는 가해자가 저질렀지만, 범죄를 예방하기 위한 노력도, 피해를 증명하는 일도, 보호를 요청하는 일도, 사건 이후의 삶을 회복하는 일도 피해자와 유가족의 몫으로 남아 있습니다. 이제는 피해자가 책임지는 사회에서 국가가 책임지는 사회로 바뀌어야 합니다.

큰사진보기 ▲2026년 11월 17일, 국회도서관 소강당에서 '1366 현장의 목소리로 묻다 : 친밀관계 폭력 막을 수 있는가?' 토론회가 열렸다. ⓒ 남인순 국회부의장실 제공 관련사진보기

관계의 형태와 상관없이 피해자가 필요한 보호를 받을 수 있는지, 제도에 빈틈은 없는지 꼼꼼히 살펴야 합니다... (중략) 국회도 피해자의 생명과 안전을 먼저 지킬 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이며 필요한 논의를 세심히 살피겠습니다.

큰사진보기 ▲1996년 5월, 자신의 딸을 상습적으로 폭행하던 사위를 어머니가 살해했다. 경찰 수사 단계에서 처음에는 딸이 범행한 것으로 알려졌지만, 칠순 노모를 대신해 죄를 뒤집어쓴 사실이 밝혀지면서 사회적으로 큰 관심을 받았다. 구명운동이 전국적으로 확산됐고, 이 사건은 다음 해 가정폭력처벌법 제정의 큰 계기가 됐다. 법 제정 과정 당시부터 피해자의 안전과 권리보다는 가정의 회복을 전면에 내세우는 구조에 대한 논란이 있었다. 이 상황은 30년 넘게 바뀌지 않고 있다. ⓒ 네이버뉴스라이브러리 관련사진보기

김남희 : "현행법은 법률혼과 사실혼 및 혈족 중심으로 전통적 가족관계에 국한되어 있어 날로 심각해지는 친밀한 관계 내 범죄 피해자를 제도적으로 보호하지 못하는 한계가 있다. 법제사법위원회 위원으로서 입법과 제도 개선으로 이어지도록 힘쓰겠다."

김의겸 : "제도적 한계가 해소되지 않는 동안 피해는 계속해서 발생하고 있다. 가정폭력처벌법의 개정을 더 이상 미뤄서는 안 된다."

박은정(조국혁신당) : "(가정폭력범죄 처벌법 일부개정안 발의 사실을 전하면서) 사회 곳곳에 포진한 관계성 범죄 피해자를 더 적극적으로 보호하기 위해서는 여전히 많은 법적 보완이 필요하다. 전면개정이 불가피하다."

백혜련 : "현행 법제도로는 피해자를 온전히 지켜내기 어려운 것이 현실이다. 피해자 안전을 보장하기 위해서는 가정폭력처벌법의 전면 개정이 반드시 필요하다."

손솔(진보당) : "법사위와 성평등가족위 위원으로서, 깊은 책임감을 느낀다. 법원 결정과 현장 지원 사이에 피해자가 홀로 남겨지지 않도록 하겠다. 끝까지 챙기겠다."

이수진 : "국회 성평등가족위원회 간사로서 국정감사에서 제기한 문제들이 일회성 지적에 그치지 않도록 살피겠다. 필요한 입법과 제도 개선에 힘쓰겠다."

이주희 : "(최근 발의한 친밀관계폭력 처벌·방지법안 내용을 전하면서) 피해자를 보이지 않는 감옥에서 빈틈없는 국가 보호로 이끄는 길에 국회가 응답해야 한다. 최선을 다하겠다."

임미애 : "일상을 감시하고 경제활동을 제한하며 주변과의 관계를 단절시키는 '강압적 통제'를 법과 제도에 반영하여 폭력에 조기 대응해야 한다."

전진숙 : "이제 바꿔야 할 때다. 법의 중심은 가정의 유지가 아니라 피해자 한 사람의 생명과 안전이어야 한다. 국회 심사의 문턱을 넘어 피해자 곁에 닿을 때까지 동료 의원님들과 함께 앞장서겠다."

정춘생(조국혁신당) : "2024년 7월 가정폭력처벌법 전부개정안을 대표 발의했다. 교제폭력 피해자들도 법의 보호를 충분히 받을 수 있도록 법안의 조속한 통과를 위해 끝까지 힘쓰겠다."

진선미 : "(여성가족부 장관으로 일하던 2018년 강서구 가정폭력 살인사건 유족을 만났던 경험을 전하면서) 피해자가 자신의 삶을 안전하게 이어갈 수 있도록 국회에서 힘쓰겠다."

법은 실천으로 완성됩니다.

지난 17일 국회도서관 소강당에서 열린 토론회에 참석한 이경숙 친밀관계범죄피해자연대 대표의 발언 내용입니다. 토론회 제목은 '1366 현장의 목소리로 묻다 : 친밀관계 폭력 막을 수 있는가?'였습니다. 소제목은 '가정폭력처벌법 개정 촉구 토론회'였습니다. 현행 가정폭력처벌법으로는 친밀한 관계 폭력을 막을 수 없다는 문제의식이 담겨 있습니다.교제 관계나 비혼 동거 관계와 같은 친밀한 관계를 법의 사각지대에 두는 현실을 더 이상은 방치할 수 없으니, 가정폭력처벌법 전면 개정이 필요하다는 것입니다. 현행 법은 적용 대상이 배우자와 배우자였던 사람, 사실혼 관계, 친족 등으로 한정돼 있습니다.허민숙 국회입법조사처 입법조사관의 이날 주제 발표는 이같은 문제의식을 함축하고 있습니다. 허 조사관은 "기존 법을 '친밀관계폭력범죄의 처벌에 관한 법률'로 전부개정해야 한다"면서 "피해자가 처벌을 원하지 않으면 가해자를 기소할 수 없는 반의사불벌 규정도 친밀관계폭력에서는 적용을 배제해야 한다"고 강조했습니다.이경숙 친밀관계범죄피해자연대 대표의 발표는 유족 의견을 대변했다는 점에서 특히 인상적이었습니다.그는 먼저 "보호조치가 시행됐다는 사실만으로 피해자의 안전이 확보됐다고 볼 수는 없다"며 "피해자가 직접 위험을 알아차리고 신고해야 작동하는 장치만으로는 피해자를 충분히 보호하기 어렵다"고 주장했습니다. 또한 "스마트워치 역시 가해자의 접근 자체를 물리적으로 막아주는 장치"가 아니라고도 했습니다. 현행 보호체계의 본질적이면서도 구조적인 한계에 대한 지적입니다.이 대표는 이를 "피해자에게 위험을 감시하고 보호를 요청하게 하는 구조"로 요약했습니다. 그는 "피해자에게 정기적으로 전화해 안전 여부를 확인하는 것만으로는 충분하지 않다"면서 "위험평가는 피해자의 응답에만 의존해서는 안 되며, 신고와 수사 기록, 현장 정보, 가해자의 행동, 관계기관이 보유한 필요한 정보 등을 종합해 이뤄져야 한다"고 주장했습니다.이 대표는 자신의 경험을 전하면서 "피해자를 돕거나 보호하려는 가족에게 위협이 이어지는 경우도 있다"면서 "가족 구성원에 대해서도 별도 위험평가와 보호계획을 마련해야 한다"고 했습니다. 또한 "피해자는 범죄로 피해를 본 사람이지, 수사기관의 공백까지 메워야 하는 사람이 아니"라면서 "수사와 재판 부담까지 피해자와 유가족에게 남겨져서는 안 된다"고 지적했습니다.그는 "피해자가 모든 절차를 알고 있어야 보호받을 수 있는 사회여서는 안 된다"며 자신의 발표 내용을 다시 한 번 이렇게 요약했습니다.그 책임의 중심에 국회가 있습니다.이날 토론회에서 이 대표는 "국회에 제출되어 심사 중인 관련 법안이 있다면 더 이상 피해가 발생하기 전에 충분히 논의하고 신속하게 입법으로 이어가야 한다"고 당부했습니다. 106페이지 분량 토론회 자료집에는 그에 대한 의견이 사실상 38페이지 가량 실려 있었습니다. 먼저 조정식 국회의장의 축사 중 일부입니다.남인순 국회부의장은 "이경숙 대표에게 깊이 감사드린다"면서 "소중한 가족을 잃은 아픔 속에서도 같은 비극이 되풀이되지 않도록 목소리를 내 주시는 그 뜻을 국회가 무겁게 새기겠다"고 전했습니다. 그러면서 "오늘의 논의가 가정폭력처벌법 개정과 친밀관계폭력 대응 체계 개선으로 이어지도록 힘쓰겠다"고 다짐했습니다.법안 심사의 '길목'에 있는 국회 법제사법위원회 서영교 위원장은 "스토킹과 교제폭력, 가정폭력 등 친밀한 관계에서 발생하는 범죄로부터 피해자를 실질적으로 보호할 수 있도록 관련 법률과 제도를 면밀히 살피겠다"고 약속했습니다. 김희정 국회 교육위원회 위원장도 "피해자가 안전한 일상을 회복할 때까지 보호와 지원이 이어지는 체계를 마련해야 한다"며 위원장으로서 힘을 보태겠다고 약속했습니다.이날 토론회를 주최한 국회의원들이 밝힌 다짐 또는 공식 입장도 함께 전합니다. (가나다 순, 더불어민주당 외 의원만 소속 정당 명기)이날 토론회를 공동주최한 여성긴급전화1366 전국협의회 양시영 회장은 "한밤의 전화 한 통, 망설임 끝에 꺼낸 한 문장은 상담의 시작이자 국가의 보호가 작동해야 하는 결정적인 순간"이라며 이렇게 강조했습니다.