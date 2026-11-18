큰사진보기 ▲12·3 비상계엄 사태 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는 추경호 대구시장이 18일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고에서 무죄 선고를 받고 나와 말하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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12.3 비상계엄 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 추경호 대구시장이 1심에서 무죄를 선고받자 지역 정치권과 시민단체들은 "환영"과 "즉시 항고"등 상반된 반응을 보였다.국민의힘 대구시당은 18일 오후 보도자료를 통해 "추 시장의 1심 무죄는 사필귀정"이라며 "특검은 대구시민 앞에 석고대죄하라"고 요구했다.국민의힘은 "이번 기소를 정치적 결론을 앞세운 내란몰이로 규정한다"며 "무리한 기소의 부담은 대구시민에게 돌아갔고 재판이 이어지는 동안 대구시정의 불확실성을 키웠다. 시민들은 지역 현안에 차질이 생길까 우려해야 했다"고 지적했다.이어 "특검은 징역 20년을 구형하던 그 자세로 대구시민 앞에 석고대죄하라"며 "이재명 정부와 더불어민주당도 이번 판결을 무겁게 받아들여야 한다"고 주장했다.국민의힘은 "소모적인 내란몰이를 멈추고 민생과 지역경제를 살리는 데 힘을 쏟을 것을 촉구한다"며 "대구시당은 추 시장이 책무를 다하고 대구경북신공항 건설과 미래산업 육성 등 지역 현안을 차질 없이 추진할 수 있도록 힘을 보태겠다"고 강조했다.국민의힘 소속인 임인환 대구시의회 의장도 성명을 통해 "추 시장이 1심 재판에서 무죄를 선고받은 것을 환영한다"며 "대구시정의 안정과 대구의 미래를 위해 매우 다행스럽고 반가운 결정"이라고 밝혔다.임 의장은 "추 시장은 더 이상 불필요한 우려와 혼란 없이 대구시정을 안정적으로 이끌고 민생경제 회복과 지역 현안 해결, 대구의 미래를 위한 핵심 사업 추진에 모든 역량을 집중해 달라"고 당부했다.반면 더불어민주당과 진보정당들은 1심 판결이 납득하기 어렵다며 특검에 즉시 항소하라고 촉구했다.민주당 대구시당은 논평을 통해 "내란 특검이 추 시장에게 20년을 구형한 것은 그 혐의의 내용과 사안의 중대성 때문"이라며 "그럼에도 무죄를 선고한 이번 판결은 납득하기 어렵다"고 비판했다.민주당은 "당시 국민의힘 원내대표였던 추 시장의 표결 방해 혐의가 무죄라면 불법 비상계엄 해제 표결에 참여하지 않은 국민의힘 의원 90명의 행위는 재평가 받아야 한다"며 "만약 조직적인 표결 방해가 있었다면 이는 정당해산의 사유가 되는 것 아닌가"라고 의문을 제기했다.진보당 대구시당은 "재판부의 해괴한 논리 앞에 아연실색하지 않을 수 없다"며 "술은 마셨으나 음주운전은 하지 않았다는 기이한 논리가 떠오른다"고 비판했다.진보당은 "윤 전 대통령과 통화한 이후 의총 장소를 세 차례나 변경하면서 결과적으로 다수 의원의 표결 참여가 무산된 명백한 정황을 재판부만 모른단 말인가"라며 "무죄를 선고한 것은 국민의 상식과 법감정에 부합하지 않는다"고 지적했다.그러면서 "법리보다 여러 정황을 고려한 정치적 선고가 아닌지 의구심을 거둘 수 없다"며 "상급심 재판부는 이 사건이 개인의 엄벌을 넘어 역사에 중요한 교훈을 남기는 일이라는 점을 똑똑히 인식하기 바란다"고 말했다.정의당 대구시당은 "추경호 시장에 대한 1심 무죄는 내란에 용기를 북돋아 준 선고"라고 비판했다.정의당은 "법원은 추 시장의 내란 공모 행위에 대해 사실상 면죄부를 쥐여줬다"며 "특검은 항소해 헌정 위기조차 영달의 기회로 삼아보려는 이들에게 좌절을, 한밤의 공포 속에서도 헌정을 지키기 위해 거리로 나선 이들에게는 희망을 남기길 바란다"고 강조했다.시민단체들도 추 시장의 무죄 선고에 대해 엇갈린 평가를 내놓았다.대구경북녹색연합은 추 시장의 1심 무죄 판결에 대해 "법원의 판단을 존중한다"며 "시민과 소통하는 책임시정의 계기로 삼아야 한다"고 밝혔다.대구경북녹색연합은 "통합신공항 건설과 군사시설 이전, 도시철도 4호선 건설, 대구경북 행정통합 등 시민의 삶과 지역의 미래를 좌우할 현안이 놓여 있다"며 "대구시는 사업별 추진 일정과 연도별 재원 조달 방안, 해결해야 할 과제와 대안을 담은 실행계획을 마련하라"고 촉구했다.이재혁 대구경북녹색연합 대표는 "시민이 바라는 것은 화려한 발표보다 실현 가능한 계획과 책임 있는 결과"라며 "추 시장은 시민의 다양한 목소리를 듣고 주요 현안의 추진 과정과 성과를 투명하게 공개하는 시정을 펼쳐주길 바란다"고 말했다.반면 대구시민단체연대회의는 성명을 통해 "실패한 쿠데타에 대한 책임은 지울 수 없다는 면죄부를 준 것과 다름 없다"며 법원의 판결을 비판했다.시민단체연대회의는 "사법부는 추 시장의 내란임무주요종사자 혐의에 대해 무죄를 줬을지는 몰라도 역사와 민주주의는 이들의 만행을 똑똑히 기억할 것"이라며 "이번 판결을 통해 드러나는 것은 추 시장이 무능과 무책임한 정치인이라는 것"이라고 주장했다.대구참여연대 역시 "헌법 파괴 행위에 면죄부를 준 재판부의 판단에 유감을 표하지 않을 수 없다"며 "추 시장은 윤석열을 옹호하거나 내란 종식을 지연하는 방향으로 일관했다는 점을 간과한 판결"이라고 지적했다.단체는 또 "내란범들에게 내란죄의 성립 범위를 좁히는 법리와 재판 지연으로 퇴로를 열어주는 것이 과연 사법부가 말하는 법치주의인가"라며 "사법부는 내란에 대한 단호한 단죄 의지를 천명하고 내란죄의 기준과 내란 행위의 범위를 축소하지 말라"고 요구했다.이어 "특검은 1심 재판부의 사실오인 및 법리 오해를 바로잡고 헌법 정의를 바로 세우기 위해 즉시 항소하라"며 "그 누구도 성역이 있어서는 안 되고 엄정하게 단죄하는 역사적 준거를 분명히 세워야 한다"고 강조했다.