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덧붙이는 글 | 김용덕, 경제학박사, 전 농협중앙회 상무

최근 국회 농림축산식품해양수산위원회를 통과한 농업협동조합법(농협법) 개정안을 두고 일부에서 거센 비판의 목소리가 나오고 있다. 농협중앙회장 선출 방식을 현행 1100여 명의 조합장 간선제에서 187만 전체 조합원 직선제로 바꾸고, 농협감사위원회를 별도 법인으로 분리하는 이번 개정안이 단체법 원리에 위배되고 위헌 소지가 있으며, 나아가 협동조합의 본질을 훼손하는 입법 폭주라는 주장이다.그러나 이러한 비판은 현행법의 형식적 틀에만 매몰되어 한국 농협이 안고 있는 구조적 모순과 시대적 요구를 외면한 처사다. 법리적 정합성이라는 방어막 뒤에 숨어 정작 농협의 주인인 187만 농민 조합원의 권리를 외면해서는 안 된다.무엇보다 중앙회 회원이 개별 조합원이 아닌 일선 농축협(법인)이므로 조합원 직선제가 법리에 어긋난다는 주장은 형식 민주주의의 함정에 빠진 논리다. 협동조합의 궁극적 주체는 서류상의 법인이 아니라, 땀 흘려 농사를 짓고 출자금을 내고 사업을 이용하는 187만 개별 조합원이다. 1100여 명의 조합장만이 참여하는 현행 간선제는 그간 그들만의 리그로 변질되어 금권선거와 밀실 야합, 줄 세우기라는 고질적 병폐를 낳아왔다.소수만 포섭하면 당선이 가능한 구조에서는 중앙회장이 일선 농민 조합원이 아닌 조합장들의 눈치만 보게 된다. 실질적 주권자인 조합원에게 직접 대표를 뽑을 권리를 돌려주는 것이야말로 민주적 정당성과 협동조합의 자치 정신을 온전히 실현하는 길이다.입법부가 회장 선출 시 조합원을 회원으로 간주하는 보완책을 마련한 것을 두고 견강부회이자 입법의 희화화라고 비난하는 것 역시 과도한 정치적 수사다. 법학에서 특정한 공익적 목적을 달성하기 위해 법적 지위를 의제(擬制)하는 입법 기법은 수많은 경제·행정 법규에서 보편적으로 활용된다.한국 농협중앙회는 단순한 민간 친목 단체가 아니다. 막대한 공적 자금이 투입되고 국가 농업 정책의 핵심 파트너 역할을 수행하며, 중앙회장이 막강한 인사권과 예산권을 쥐고 있는 거대 조직이다. 이러한 특수성과 공공성을 감안할 때, 입법부가 선거 부패를 차단하고 지배구조를 투명화하기 위해 선출 방식을 개선하는 것은 헌법이 부여한 정당한 입법 형성의 자유에 속한다.해외에 유사한 입법례가 없어 세계 협동조합의 조롱거리가 될 것이라는 우려 또한 본말이 전도된 시각이다. 외국의 협동조합 연합회와 한국 농협중앙회는 권한의 크기와 역사적 형성 과정 자체가 다르다. 제왕적 권한을 가진 한국 농협중앙회장을 견제하기 위해서는 그에 걸맞은 강력한 민주적 통제 장치가 필수적이다. 감사위원회를 별도 법인으로 독립시켜 내부 감시 기능을 강화하려는 시도 역시 제 식구 감싸기식 솜방망이 감사를 끝내기 위한 최소한의 제도적 안전장치다.비판론자들은 한결같이 농협 개혁 자체는 찬성하지만 법리에 맞게 해야 한다고 말한다. 하지만 지난 수십 년간 농협의 기득권 구조를 바꾸려는 시도가 있을 때마다 법리적 정합성과 시기상조론은 개혁의 발목을 잡는 단골 메뉴였다. 실효성 있는 대안 없이 현행 제도의 틀 안에서만 해결책을 찾자는 주장은, 결과적으로 낡은 기득권 체제를 온존시키자는 말과 다르지 않다.농협 개혁의 성패는 법 조항의 문구적 정합성이 아니라, 그 제도가 누구를 위해 작동하는가에 달려 있다. 빈대를 잡으려다 초가삼간을 태우는 것이 아니라, 썩은 기둥을 교체해야 초가삼간이 무너지지 않는 법이다. 이번 농협법 개정안은 협동조합의 본질을 훼손하는 괴물이 아니라, 거대 권력이 된 중앙회를 187만 농민의 품으로 돌려주는 개혁의 출발점이다.