큰사진보기 ▲경기 성남시는 성호시장 시설현대화사업의 지정개발자로 대신자산신탁을 지정·고시했다고 18일 밝혔다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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경기 성남시가 성호시장 시설현대화사업의 지정개발자로 대신자산신탁을 지정·고시했다고 18일 밝혔다.이번 지정은 지난해 9월 대신자산신탁의 지정개발자 지정 제안 이후 올해 9월 토지등소유자 동의율 80.95%를 확보해 법정 요건인 75%를 충족하고, 주민공람과 의견수렴 등 관련 절차를 거쳐 이뤄졌다.이에 따라 대신자산신탁은 사업시행자로서 통합심의와 사업시행계획인가 등 후속 절차를 본격적으로 추진하게 된다.성호시장 시설현대화사업은 2014년 도시계획시설(시장) 결정 이후 장기간 지연돼 왔으나, 성남시는 사업 정상화를 위해 타당성 조사와 사업 대안 검토 용역을 거쳐 2024년 12월 기존 한국토지주택공사(LH)와의 공동시행 방식에서 신탁사가 시행하는 소규모재개발사업 방식으로 전환하며 돌파구를 마련했다.이후 사업계획 검토와 두 차례의 사업설명회, 토지등소유자 개별 면담 등을 통해 사업 추진에 필요한 동의를 확보했으며, 이번 지정개발자 지정으로 사업시행 주체까지 확정하면서 사업 추진에 실질적인 진전을 이뤘다.성호시장 시설현대화사업은 중원구 성남동 2020번지 일원의 노후 시장을 현대화하고 공동주택·업무시설·근린생활시설 등이 어우러진 복합공간으로 조성하는 사업으로, 2029년 착공을 목표로 하고 있다.성남시는 사업구역 내 시유지를 소유한 토지등소유자로 참여해 시 소유 재산의 권리가액과 개발이익에 상응하는 공설시장을 확보할 계획이다.시는 사업시행자와 긴밀히 협력하는 한편, 토지등소유자와 기존 상인들의 의견을 지속적으로 수렴해 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 지원할 방침이다.