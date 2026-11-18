큰사진보기 ▲충남 태안군 근흥면 격렬비열도 인근 해상에서 홍어잡이에 나섰던 어선이 연락 두절돼 해양경찰이 대대적인 수색에 나섰다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

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충남 태안군 근흥면 서격렬비도 인근 해상에서 승선원 7명이 탄 어선이 연락 두절된 가운데, 실종 어선의 마지막 위치가 대형 상선들의 주요 통항로와 겹치는 것으로 파악되면서, 해경은 사고 당시 인근 해역을 운항한 3만톤급 상선 4척을 특정하고 충돌 가능성 등 다각적인 조사에 착수했다. 또 수색 범위를 대폭 확대하고 중국 수색당국에 공조를 요청했다.태안해양경찰서에 따르면 18일 오후 4시 현재까지 7.93톤급 연안통발 어선 H호(승선원 7명)와 선원들의 행방은 확인되지 않고 있다.이번 사고와 관련해 신진항 일대 어민들은 실종 어선의 마지막 위치가 대형 상선들의 주요 통항로라는 점에 주목하고 있다.신진항의 여러 어민들은 <오마이뉴스>와 인터뷰에서 "실종 지점은 3만톤급 대형 상선들이 수시로 오가는 해역"이라며 "조업 중이던 어선이 대형 상선과 충돌했을 가능성도 배제할 수 없는 것 아니냐"는 의혹을 제기했다.실제로 이날 태안군 재난안전대책본부에서 만난 해경 관계자는 "사고 발생 추정 시간대 해당 해역을 지난 3만톤급 상선 4척의 통항 사실을 확인했다"고 밝혔다.이 관계자는 "사고 해역을 운항한 3만톤급 상선 4척을 확인해 해당 선박들이 입항한 인천항 등에 조사관들을 급파, 관련 사항을 조사하고 있다"며 "정확한 사고 원인이 규명되지 않은 만큼 상선 충돌 가능성을 포함한 모든 가능성을 열어놓고 수색과 조사를 병행하고 있다"고 설명했다.해경은 실종 어선의 최종 위치 신호가 소실된 지점을 통과한 선박들을 대상으로 탐문 조사를 벌이는 한편, 사고 해역이 서해 외해에 위치한 점을 고려해 중국 수색당국에도 공조를 요청하며 국제 수색망을 가동했다. 다만 풍랑주의보 발효 등 기상 여건 악화로 수색 작업에는 여전히 난항이 이어지고 있다.해경은 또 이날 오후 수색 구역을 넓히며 구조 인력과 장비 등을 추가 투입했다. 현재 현장에는 해경 함정 23척과 관공선 3척 등 함선 26척이 동원됐으며, 해경 항공기 5대와 유관기관 항공기 3대 등 항공기 8대가 입체 수색을 벌이고 있다. 이는 이날 오전 투입 규모(함선 17척·항공기 4대)보다 함선 9척과 항공기 4대가 늘어난 수치다.