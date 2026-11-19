큰사진보기 ▲김기재 당진시장이 지난 17일 열린 더불어민주당 당진시지역위원회 여성정책특별위원회 출범식에서 여성의 정치 참여 확대와 세대 간 경험을 바탕으로 한 지역 정책 발굴의 중요성을 강조하며 인사말을 전했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김기재 당진시장의 인사말에 이어 김초롱 위원장이 여성정책특별위원회의 출범 선서를 하고 있다. 무엇보다 시민의 목소리를 정책으로 연결하고, 당진에서 시작한 변화가 충남을 넘어 더 넓은 지역사회로 확산될 수 있도록 노력하겠다는 포부와 의지를 밝혔다 ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 당진시지역위원회 여성정책특별위원회 출범식에서 김초롱 위원장과 류나영 부위원장을 비롯한 임원진 및 실무진이 기념촬영을 하고 있다. 이어 총 11명으로 구성된 위원회는 여성의 정치 참여 확대와 지역 현안 발굴, 생활 밀착형 정책 제안 등을 위해 활동할 예정이다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 17일, 여성의 사회적 역할과 정치 참여에 대한 요구가 커지는 가운데 더불어민주당 당진시지역위원회가 여성들의 다양한 목소리를 지역 정책으로 연결하기 위한 조직을 출범시켰다. 3040세대를 중심으로 새로운 여성 정치 참여층을 형성하고, 5060세대 여성들의 참여까지 확대해 세대별 경험과 역량을 지역사회 변화의 동력으로 삼겠다는 구상이다.더불어민주당 당진시지역위원회여성정책특별위원회는 지난 17일 오후 6시 30분 충남 당진시 채운동에 위치한 당진축협 대회의실에서 출범식을 열고 조직의 설립 취지와 비전, 임원진 및 조직 구성을 소개하며 본격적인 활동의 시작을 알렸다. 이어 출범식에서 위원회는 '공감과 소통, 변화를 만드는 우리'를 기치로 내걸었다. 여성과 청년을 비롯한 다양한 계층의 목소리를 듣고, 일상에서 체감하는 문제를 지역 정책으로 구체화하는 것을 주요 활동 방향으로 제시했다.이번 특별위원회 출범은 여성의 정치 참여를 확대하고 정책 결정 과정에서 상대적으로 충분히 다뤄지지 못했던 생활 현장의 목소리를 공론의 장으로 끌어내겠다는 데 의미가 있다. 특히 3040세대 여성들이 지역 현안에 관심을 갖고 정책 제안과 정치 활동에 참여할 수 있는 기반을 마련하는 한편, 5060세대 여성들의 참여도 넓혀 세대 간 연대와 협력을 강화한다는 계획이다.위원회가 내세운 주요 과제는 당의 가치 실현과 조직 활성화, 당원 간 소통과 결속 강화, 청년과 여성의 정치 참여 확대 및 정책 역량 강화다. 이를 위해 지역 주민의 생활 속 불편과 요구를 살피고, 다양한 구성원의 의견을 정책 의제로 발전시키는 활동을 추진할 예정이다.아울러 조직은 김초롱 위원장과 류나영 부위원장을 중심으로 사무·조직·대외협력·홍보·기획운영 분야로 구성했다. 임원진은 석래인 사무국장, 송솔화 조직국장, 김민아 대외협력국장, 황정순 홍보국장, 유윤경 기획운영국장을 포함해 모두 7명이다.여기에 조직팀장과 대외협력팀장, 홍보팀장, 기획운영팀장 등 실무진 4명이 참여해 전체 11명으로 조직을 꾸렸다. 사무 분야는 행정과 운영을 지원하고, 조직 분야는 위원 간 소통과 참여 기반을 다진다. 대외협력 분야는 지역 단체 및 유관기관과의 교류를 담당하며, 홍보와 기획운영 분야는 위원회의 활동을 알리고 정책 의제와 사업을 구체화하는 역할을 맡는다.김기재 당진시장은 "지역 정치는 특정한 목소리 만으로 완성될 수 없다. 서로 다른 세대와 환경에서 살아온 시민들의 경험이 정책을 논의하는 과정에 고르게 담길 때 지역의 과제도 입체적으로 바라볼 수 있다"며 "여성들의 사회적 경험과 전문성이 정당 활동을 넘어 지역의 의제를 발굴하고 대안을 모색하는 데 폭넓게 활용되기를 바란다"고 말했다.이어 "지역의 문제에 관심을 갖고, 더 나은 내일을 위해 자신의 생각을 보태는 데서 출발한다"며 "3040세대의 새로운 시각과 5060세대가 쌓아온 경험이 서로 어우러져 여성들의 목소리가 지역의 실질적인 변화로 이어지고, 당진의 미래를 함께 설계하는 든든한 밑거름이 되기를 기대한다"고 밝혔다.더불어민주당 김초롱 위원장은 "3040세대 여성들이 지역의 문제를 더 이상 다른 사람의 일로 바라보지 않고, 직접 목소리를 내고 변화를 만들어가는 주체로 참여했으면 한다"며 "3040세대를 중심으로 위원회의 활동 기반을 다지는 동시에 5060세대 여성들의 참여도 확대해 세대마다 축적해 온 경험과 지혜가 자연스럽게 어우러지는 조직을 만들고 싶다"고 말했다. 이어 "여성들이 살아가면서 마주하는 돌봄과 교육, 일자리, 안전 등 생활 속 문제에는 정책으로 풀어야 할 과제가 많다"며 "현장의 목소리를 듣는 데서 멈추지 않고 구체적인 정책 제안과 실천으로 이어가겠다"고 밝혔다.무엇보다 위원회는 책임과 헌신, 소통과 공감, 존중과 배려, 실천과 봉사, 신뢰와 협력을 핵심 가치로 삼았다. 당원 간 결속을 다지는 동시에 지역 주민과의 접점을 넓히고, 다양한 세대와 계층이 함께 참여하는 활동을 통해 지역사회와의 소통을 강화할 방침이다. 그러면서 위원회는 '탄탄한 연대, 강한 민주당! 하나 된 마음, 빛나는 당진!'이라는 포부 아래 정책 발굴과 지역사회 참여 활동을 이어갈 예정이다. 첫 후속 활동으로 오는 28일 환경정화 활동을 진행할 계획이다.