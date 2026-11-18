큰사진보기 ▲경기 용인특례시의회가 행정사무감사에서 산하기관과 민간위탁 사업에 대한 관리·감독 강화, 반복적인 감사 지적사항 개선, 행정소송 패소 방지 대책 마련 등을 촉구했다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

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경기 용인특례시의회가 행정사무감사에서 산하기관과 민간위탁 사업에 대한 관리·감독 강화, 반복적인 감사 지적사항 개선, 행정소송 패소 방지 대책 마련 등을 촉구했다.용인시의회 자치행정위원회(위원장 신나연)는 지난 17일 기획조정실 소관 정책기획과·예산과·법무과·정보통신과와 시민소통관, 감사관, 공보관, 미디어담당관을 대상으로 2026년도 행정사무감사를 실시했다고 밝혔다.이날 감사에서는 용인도시공사 등 산하기관의 재정 운영과 민간위탁 사업에 대한 관리·감독 체계가 주요 점검 대상으로 다뤄졌다.박인성 의원은 용인도시공사 감사 결과에 따른 지적사항이 반복되지 않도록 사후관리를 강화할 것을 주문했다. 민간위탁 사업의 회계 투명성을 높이기 위한 회계정산시스템 도입도 지속적으로 검토해야 한다고 강조했다.서정일 의원은 용인도시공사의 예산·결산과 정관 변경 등 주요 의사결정 과정에서 당연직 이사의 이사회 참석을 통해 재정 관리·감독 책임을 강화할 것을 요구했다.임준교 의원은 '세리팍 위드 용인' 등 민간위탁 사업의 운영 실태를 총괄부서와 사업부서가 함께 점검하고 관리·감독을 강화해야 한다고 지적했다.감사 기능의 실효성을 높여야 한다는 주문도 이어졌다. 임 의원은 산하기관에서 반복적으로 지적되는 사항에 대한 이행 점검과 사후관리를 강화하고, 책임 조치와 재발 방지 대책을 마련할 것을 요구했다.이상욱 의원은 공사 연간단가 계약과 관련해 유사한 비위가 재발하지 않도록 예방 감사를 강화해야 한다고 강조했다.조강현 의원은 사전컨설팅과 내부 검토 체계를 강화하는 한편, 반복적인 소극행정에 대해서는 엄정한 처분 기준을 마련할 것을 주문했다.행정소송 패소와 소송비용 회수 문제도 도마에 올랐다. 서정일·이민희·임준교 의원은 행정소송 패소 사례와 원인을 면밀히 분석하고, 유사한 소송이 반복되지 않도록 사전 예방 대책을 마련해야 한다고 지적했다.이상욱 의원은 소송비용 회수 대상 사건이 누락되지 않도록 미회수 채권을 체계적으로 관리하고, 회수율을 높이기 위한 적극적인 조치가 필요하다고 강조했다.예산 운영의 효율성과 투명성에 대한 개선 요구도 제기됐다. 권병손 의원은 예산낭비 신고센터의 신고 처리 분류 기준을 명확히 하고 사후관리 체계를 강화할 것을 요청했다.이민희 의원은 행사·축제성 사업의 사후 평가를 강화해 보조금 집행의 적정성을 확보해야 한다고 주문했다.이상욱 의원은 경제총조사 관련 부정행위가 재발하지 않도록 관리·감독과 예방 대책을 강화할 것을 요구했다.시민 갈등 관리와 정보보안 분야에 대한 지적도 이어졌다. 신나연 위원장은 민원 관련 정보의 사실관계를 철저히 확인해 잘못된 정보로 주민 혼란이나 갈등이 발생하지 않도록 할 것을 당부했다.박인성·이상욱 의원은 갈등관리 시민위원회의 대면회의 활성화와 전문가 자문, 이해관계자 간 소통 확대 등을 통해 실질적인 갈등 해결과 사후관리 체계를 마련해야 한다고 강조했다.권병손·이민희·임준교 의원은 사이버보안 통합관제체계의 운영 실적 점검과 전문인력 확충, 개인정보 유출 예방을 위한 관리·감독 강화를 주문했다.이 밖에도 의원들은 용인시정연구원장 임용 시 전문성과 경영능력 검증, 시민기자단 선정 절차의 공정성 확보, 홍보대사 사전 검증, 언론 광고비 배분 기준의 객관성 강화 등을 요구했다.시의회는 이번 감사에서 제기된 산하기관 운영과 민간위탁 사업, 감사·법무 행정 등의 개선 사항에 대해 집행부의 후속 조치를 점검할 예정이다.