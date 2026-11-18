역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲나토는 또 다른 역사적 시험대에 서 있다. 미국의 군사력에 의존해 유지해 온 대서양 안보체제를 유럽이 얼마나 스스로 떠받칠 수 있느냐는 것이다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

미국과 유럽의 안보 관계에 변화의 조짐이 나타나고 있다. 미국이 유럽 주둔 병력의 감축을 검토하면서 북대서양조약기구(NATO·나토)의 미래를 둘러싼 논쟁이 커지고 있다. 유럽 국가들은 자체 방위력 강화에 나섰지만, 미국의 군사적 지원을 단기간에 대체하기는 쉽지 않은 상황이다.지난 17일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서는 미국과 나토 동맹국들이 유럽 주둔 미군의 재배치 문제를 논의했다. 회의에 참석한 엘브리지 콜비 미국 국방부 정책차관은 유럽의 방위 책임 확대를 강조했다. 보리스 피스토리우스 독일 국방장관은 미군 감축의 구체적인 규모가 수주 내 드러날 것으로 전망하면서도, 방위 공백이 발생하지 않도록 동맹국 간 협의가 필요하다는 입장을 밝혔다.미국은 지난 6월부터 유럽 주둔 병력과 군사시설의 운영 방식을 전면 재검토하고 있다. 미국의 전략적 관심이 인도·태평양 지역으로 이동하면서 유럽 국가들이 스스로 안보를 책임져야 한다는 요구도 커지고 있다.실제로 미군의 유럽 주둔 규모는 감소하는 추세다. 최근 공개된 미 국방부 감찰 자료에 따르면 지난 9월 말 유럽사령부 관할 미군은 약 7만 8000명으로, 2025 회계연도 초 약 9만 명보다 줄었다. 다만 추가 감축 규모와 배치 지역은 아직 확정되지 않았다.이러한 움직임은 나토의 존립 기반에 관한 질문으로 이어진다. 1949년 창설된 나토는 미국의 군사력을 중심으로 유럽의 안보를 유지해 왔다. 그렇다면 미국이 유럽 방위에서 한발 물러설 경우 나토는 독자적으로 생존할 수 있을까. 그 답을 찾기 위해서는 냉전 초기로 거슬러 올라갈 필요가 있다.제2차 세계대전이 끝난 뒤 유럽은 심각한 혼란에 빠졌다. 독일은 패전했고 영국과 프랑스도 전쟁으로 국력이 크게 약화됐다. 반면 소련은 동유럽에 대한 영향력을 확대하며 서방 국가들과 대립하기 시작했다.1948년 소련의 베를린 봉쇄와 체코슬로바키아 공산화는 서유럽의 위기감을 높였다. 소련의 군사적 압박에 개별 국가들이 대응하기 어렵다는 인식이 확산됐다. 미국의 개입을 제도적으로 보장하는 집단방위체제가 필요해진 것이다.이러한 배경에서 1949년 미국과 캐나다, 영국, 프랑스 등 12개국이 북대서양조약을 체결했다. 나토의 핵심은 조약 제5조에 규정된 집단방위 원칙이었다. 한 회원국에 대한 무력공격을 전체 회원국에 대한 공격으로 간주하고 공동 대응한다는 내용이다.나토는 미국에도 중요한 전략적 수단이었다. 미국은 서유럽에 군대를 주둔시키며 소련의 세력 확장을 억제할 수 있었다. 동시에 유럽에 대한 정치적 영향력을 유지하고 대서양을 중심으로 한 서방 진영의 결속을 강화했다.1955년 서독이 나토에 가입하자 소련과 동유럽 사회주의 국가들은 바르샤바조약기구를 결성했다. 유럽은 미국과 소련이 이끄는 두 군사동맹의 대결 구도로 재편됐다.그러나 나토 내부의 이해관계가 언제나 일치했던 것은 아니다. 프랑스의 샤를 드골 대통령은 미국에 대한 군사적 종속을 경계했다. 결국 프랑스는 1966년 나토의 통합군사구조에서 탈퇴하고 독자적인 방위정책을 추진했다. 다만 나토 회원국 지위는 유지했으며, 2009년 통합군사구조에 복귀했다.이 사건은 나토가 출범 초기부터 미국의 지도력과 유럽의 전략적 자율성 사이에서 갈등을 겪었음을 보여준다. 미국의 보호는 필요했지만, 유럽 국가들이 자국의 안보 결정권까지 맡기려 했던 것은 아니었다.1991년 소련이 붕괴하면서 나토는 중대한 전환점을 맞았다. 냉전의 상대였던 바르샤바조약기구는 해체됐지만 나토는 존속했다. 오히려 동유럽 국가들을 새롭게 받아들이며 활동 범위를 넓혔다.나토는 집단방위뿐 아니라 지역 분쟁에 대한 군사적 개입에도 나섰다. 1990년대 보스니아와 코소보에서 군사작전을 수행했고, 2001년 미국의 9·11 테러 이후에는 창설 이래 처음으로 집단방위 조항을 발동했다. 이후 아프가니스탄에서도 장기간 작전을 전개했다.그러나 이러한 변화에도 나토의 군사적 중심은 여전히 미국이었다. 유럽 국가들은 냉전 종식 이후 국방예산을 축소하며 평화의 혜택을 누렸다. 반면 미국은 핵 억제력과 정보·정찰, 전략수송, 공중급유 등 핵심 군사능력을 제공했다.유럽이 미국에 의존하는 구조는 오랫동안 유지됐다. 2014년 러시아의 크림반도 강제병합과 2022년 우크라이나 전면 침공은 이러한 체제의 취약성을 드러냈다. 유럽 국가들이 국방비를 늘리기 시작했지만, 수십 년간 축소된 군사력을 단기간에 복원하기는 어려웠다.여기에 미국의 전략적 우선순위 변화가 겹쳤다. 중국과의 패권 경쟁이 심화되면서 미국은 유럽보다 인도·태평양 지역에 더 많은 군사적 역량을 집중하려 하고 있다. 미국이 제시하는 새로운 방향은 이른바 '나토 3.0'이다. 유럽 국가들이 재래식 방위의 주된 책임을 맡고 미국은 핵 억제력과 전략적 지원을 제공하는 방식이다. 기존 동맹을 해체하기보다 내부의 역할 분담을 근본적으로 바꾸겠다는 구상이다.문제는 유럽의 준비 수준이다. 병력과 무기 수량을 늘리는 것만으로 미국의 역할을 대체할 수는 없다. 첨단 정보체계와 지휘통제 능력, 장거리 타격 수단, 대규모 병력 수송 능력까지 확보해야 한다. 이를 위해서는 막대한 재정과 상당한 시간이 필요하다.오늘날 나토가 직면한 위기는 냉전 당시와 성격이 다르다. 과거에는 소련이라는 공동의 위협에 맞서 미국과 유럽이 결속했다. 반면 지금은 러시아의 군사적 위협이 지속되는 가운데 미국의 안보 역할 자체가 변화하고 있다.물론 미국이 유럽에서 완전히 철수할 가능성을 단정할 수는 없다. 유럽의 군사기지는 미국의 중동 및 아프리카 작전에도 중요한 역할을 한다. 미국 역시 나토를 통해 국제적 영향력을 유지하고 군사적 이익을 얻고 있다.유럽도 대응에 나섰다. 국방예산을 확대하고 방위산업 생산능력을 강화하는 한편, 전략수송과 공중급유, 정찰 및 장거리 타격 분야에서 공동사업을 추진하고 있다. 그러나 이러한 노력이 실질적인 전투력으로 이어지기까지는 시간이 걸릴 전망이다.앞으로의 관건은 미국의 역할 축소가 동맹의 약화로 이어질지, 유럽의 자립을 촉진하는 계기가 될지에 있다. 유럽이 충분한 군사적 역량을 확보한다면 나토는 미국과 유럽의 책임이 보다 균형을 이루는 동맹으로 발전할 수 있다. 반대로 준비가 부족한 상태에서 미군이 빠르게 감축된다면 러시아에 대한 억제력과 회원국 간 신뢰가 흔들릴 가능성도 있다.역사적으로 군사동맹의 존속은 공동의 위협만으로 보장되지 않았다. 회원국들이 얼마나 책임을 분담하고 서로의 안보 공약을 신뢰하는지가 중요했다. 냉전 이후 나토가 살아남을 수 있었던 것도 변화하는 국제환경에 맞춰 역할을 조정했기 때문이다.이제 나토는 또 다른 역사적 시험대에 서 있다. 미국의 군사력에 의존해 유지해 온 대서양 안보체제를 유럽이 얼마나 스스로 떠받칠 수 있느냐는 것이다. 나토의 미래는 미국이 얼마나 많은 병력을 남기느냐뿐 아니라, 유럽이 독자적으로 방어할 능력과 정치적 결속을 갖추느냐에 달려 있다.