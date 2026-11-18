큰사진보기 ▲2027년 본예산 설명하는 이장섭 청주시장. 사진=청주시 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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반도체 경기 호조로 SK하이닉스의 법인지방소득세 수입이 크게 늘면서 청주시가 사상 처음으로 6조 원대 본예산 시대를 열었다. 늘어난 세수 가운데 1조 4400억 원은 미래대응자금으로 적립하고, 나머지는 민생 안정과 지역경제 활성화, 미래 성장사업 등에 투입하기로 했다.청주시는 2027년도 본예산안을 올해 당초예산 3조 7904억 원보다 2조 2317억 원(58.9%) 증가한 6조 221억 원 규모로 편성했다고 18일 밝혔다.청주시 본예산이 6조 원을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 2014년 통합청주시 출범 당시 본예산 1조 9547억 원과 비교하면 약 3배 규모다.이번 예산 증가의 핵심 배경은 SK하이닉스의 실적 개선에 따른 지방세수 확대다. 청주시가 추산한 내년도 지방세 수입은 2조 8770억 원으로, 올해 9540억 원보다 1조 9230억 원(201.6%) 늘었다.특히 SK하이닉스가 납부할 법인지방소득세가 세수 증가를 이끌었다. 이장섭 청주시장은 이날 시청에서 열린 기자회견에서 "내년 SK하이닉스가 낼 법인지방소득세는 1조 4000억 원을 조금 넘는 수준으로 추산했다"며 "경우에 따라 이를 넘어설 수도 있다"고 밝혔다.시는 늘어난 세수 가운데 1조 5534억 원을 추가 세수로 분류했다. 이 중 1134억 원은 채무 상환에 활용하고, 나머지 1조 4400억 원은 통합재정안정화기금에 적립해 미래대응자금으로 운용할 계획이다.미래대응자금은 북서벨트 조성, 3특 관광벨트, 스포츠 콤플렉스 조성 등 미래투자에 1조 원, 신규 시책 및 정부정책 대응에 3000억 원, 경기변동 대응에 1400억 원을 배분한다. 향후 사업이 결정되면 청주시의회 심의·의결을 거쳐 일반회계로 편성한다.미래대응자금 적립액을 제외한 실질적인 내년도 예산 규모는 4조 5821억 원이다. 올해보다 7917억 원(20.9%) 증가한 수준이다.시는 늘어난 재정 여력을 민생 안정과 지역경제 활성화에도 투입한다고 밝혔다. 주요 사업으로는 청주페이 발행 300억 원, 청주형 반값 농자재 지원 28억 원, 청년 두배 적금 지원 12억 원, 풍수해 생활권 종합 정비사업 202억 원 등이 반영됐다.또 SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업에 379억 원, 이전·복귀 기업 지원에 195억 원, K-바이오스퀘어 조성에 175억 원, 다목적 실내체육관 건립에 230억 원, 친환경자동차 보급에 612억 원을 편성했다.재정 건전성 강화에도 나선다. 지방채 정기상환 등을 포함해 총 1206억 원의 채무를 줄이고, 내년 말 예산 대비 채무비율을 0.6%까지 낮출 계획이다. 재난관리기금은 100억 원 늘어난 179억 원으로 확대하고, 재난 예비비 300억 원도 새로 반영했다.이 시장은 "강화된 재정기반을 바탕으로 민생안정과 3대 메가 핵심전략사업에 집중 투자해 청주의 새로운 변화와 더 큰 도약을 이끌겠다"고 말했다.한편 청주시의 내년도 예산안은 오는 20일 개회하는 제107회 청주시의회 제2차 정례회 심의를 거쳐 다음 달 21일 최종 확정된다.