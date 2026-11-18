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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 충북지역 35개 시험장에서 수험생 예비소집이 진행됐다.충북에서는 지난해보다 197명 줄어든 1만 3693명이 수능에 응시한다. 시험은 19일 오전 8시 40분부터 시작되며, 수험생들은 오전 8시 10분까지 지정된 시험실에 입실해야 한다.수험생은 수험표와 신분증을 반드시 지참해야 한다. 시험장 주변 교통 혼잡을 줄이기 위해 입실 시간대인 오전 7시부터 8시 10분까지 시험장 반경 200m 구간의 교통이 통제된다. 관공서와 공공기관 출근 시간도 평소보다 1시간 늦은 오전 10시로 조정된다.올해 수능에서는 스마트안경과 초소형 카메라 등 첨단 전자기기를 활용한 부정행위 방지를 위해 감독이 한층 강화된다. 휴대전화를 비롯한 모든 전자기기는 1교시 시험 시작 전 반드시 제출해야 하며, 시험장 반입 금지 물품을 사전에 확인해야 한다.충북도교육청도 신종 부정행위에 대비해 긴급 대응체계를 가동하는 등 수능 관리에 나섰다.도교육청은 지난 17일 교육감 주재로 긴급대책회의를 열고 이날 오후 4시부터 수능 종료 시까지 긴급대응체제로 전환했다.AI안경 등 첨단 전자기기를 활용한 부정행위 우려가 커짐에 따라 교육청에 긴급상황실을 설치하고 시험장 감독인력 보강과 감독관 재교육 등 예방체계를 강화했다.정부 방침에 따라 복도감독관 173명에 102명을 추가 배치한다. 스마트기기 판단 전담인력도 기존 35명에서 20명을 추가해 모두 55명으로 늘린다. 특히 15실 이상 규모의 시험장 20곳에는 전담인력을 1명씩 추가로 배치해 스마트기기 이용 부정행위에 대응할 방침이다.시험 당일 배치되는 감독관을 대상으로는 18일 오후까지 긴급 재교육을 실시해 스마트안경 등 신종 부정행위 유형과 대응 절차를 숙지하도록 했다.윤건영 교육감은 "수능의 공정성은 어떤 상황에서도 흔들려서는 안 되는 최우선 가치"라며 "스마트안경 등 새로운 형태의 부정행위 가능성까지 철저히 차단하고 모든 수험생이 안심하고 자신의 실력을 발휘할 수 있도록 수능이 끝나는 순간까지 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.