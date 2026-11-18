큰사진보기 ▲19일 오창근 도의원은 기자회견을 열고 “공무원노조가 도청과 도의회 일대에 규탄 현수막을 내걸며 정당한 의정활동을 ‘겁박’과 ‘인격 침해’로 규정하고 있다”며 “잘못된 행정의 책임을 묻는 것이 사과할 일인가”라고 정면으로 반박했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲충청북도공무원노조가 오창근 도의원에게 사과를 요구하며 내건 현수막. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충청북도공무원노조가 행정감사 행정사무감사 중 담당 공무원 실명 요구를 했다며 도의원에게 사과를 요구했지만, 전직 공무원노조 간부조차 노조의 문제점을 지적하는 목소리가 나왔다.청주시는 충북도공무원노조가 내건 현수막을 모두 철거했고, 오창근 충북도의원은 충북도공무원조의 사과를 거부했다.19일 오창근 도의원은 기자회견을 열고 "공무원노조가 도청과 도의회 일대에 규탄 현수막을 내걸며 정당한 의정활동을 '겁박'과 '인격 침해'로 규정하고 있다"며 "잘못된 행정의 책임을 묻는 것이 사과할 일인가"라고 정면으로 반박했다.오 의원은 갈등의 발단이 된 '충북도립파크골프장' 조성 사업의 위법성을 짚었다.충북도가 사업 기간을 단축하려 사유지 6필지와 시유지 1필지의 소유권·사용권도 확보하지 않은 채 공사를 강행했고, 지난 7월부터 이용료까지 징수했다는 것이다.오 의원은 "조성비 47억 원에 보강비 13억 원, 이제 그 땅을 뒤늦게 사들일 9억 원까지 총 70억 원 가까운 세금이 들어간다"며 "그럼에도 충북도가 의회에 제출한 행정사무감사 자료에는 '문제점 해당 없음'이라고 적혀 있었다"고 지적했다.또 노조가 성명을 통해 자신의 발언을 왜곡했다고 비판했다.당시 감사장에서 "이 당시에 이렇게 처리한 담당 공무원이 누구입니까, 그 당시 책임자가?"라고 물었음에도, 노조가 마지막 '책임자'라는 단어를 빼고 인용했다는 주장이다.오 의원은 "지시한 사람과 결재한 사람이 드러나지 않으면 그 무게는 결국 실무자에게 내려간다"며 "노조가 목소리를 내야 할 상대는 도의원이 아니라 무리한 사업을 지시하고 결재한 윗선"이라고 일갈했다.오 의원은 법령에 근거한 정당성도 강조했다.'충청북도 정책실명제 운영 조례'와 '공공기관의 정보공개에 관한 법률'에 따라 직무 수행 공무원의 성명·직위 공개가 가능함에도, 파크골프장 사업은 누락되어 도민이 결정권자를 알기 어려웠다고 지적했다.지역 시민사회와 정당, 노동계에서도 공무원노조의 대응을 비판하는 목소리가 이어졌다.시민사회단체 관계자는 "정책실명제의 취지가 최종 결재권자까지의 책임을 명확히 하는 데 있다며, 노조는 위법한 지시를 내린 고위 책임자 문책을 요구해야 한다"고 지적했다.송상호 충북녹색당 공동운영위원장도 SNS를 통해 오 의원의 일부 표현에 아쉬움을 표하면서도 "실명 요구를 '인격권 모독'으로 규정하며 현수막 여론전을 펼치는 노조의 행태는 행정감사를 거부하는 모습"이라고 비판했다.장성유 전 공무원노조 충북본부장 역시 "불법 행정에 대한 반성 없이 조합원이라는 이유로 무조건 감싸는 것은 사회적 동의를 받기 어렵다"고 쓴소리를 더했다.오 의원은 "책임자가 밝혀지는 선례가 쌓여야 무리한 지시를 막고 실무 공무원을 지킬 수 있다며, 끝까지 따지겠다"고 밝혔다.