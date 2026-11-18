큰사진보기 ▲대학수학능력시험(수능)이 이틀 앞으로 다가온 17일 서울 성북구 강북종로학원에 다 쓴 수험서들이 쌓여있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표한성숙 국무총리가 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 수능 부정 행위 대응 관련 대국민 담화문 발표를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

사교육 시장에서 대학수능학능력시험(수능) 문제풀이 등으로 유명해진 이른바 '일타강사'들이 첨단기기 시험부정 불안 사태 속에서 '수능 연기'를 줄줄이 주문하고 나섰다. 이를 상당수 신문과 방송이 그대로 보도해 수험생들의 불안이 더 커지고 있다는 지적이 나온다.18일, 문턱 없는 교육 세상을 목표로 설립된 사단법인 '무의'의 홍윤희 이사장은 "온라인 상거래 회사를 운영하는 이들이 가장 효과적으로 생각하는 방법은 바로 공포 마케팅"이라면서 "지금 일타강사들이 수능 관련 한마디씩 한 것들이 어마어마하게 기사화되었다. 해결책이 있는 것도 아닌데, 이렇게 '수능 연기' 등을 내세운 것은 특정 목적을 위해 남의 관심을 끌기 위한 일종의 어그로"라고 짚었다.엄민용 경기 공립 전곡고 교장도 <오마이뉴스>에 "지금 일타 강사들이 수능 연기하라고 떠들고, 이를 언론들이 그대로 받아쓰고 있는데 그 입을 닫는 것이 우리 교육과 수능생들에게 도움을 주는 것"이라면서 "수능 연기가 학원 시간 조정하는 것과 같으냐? 이런 비상 상황에서 이런 사교육업자들의 행동 때문에 우리 아이들이 더욱더 혼란에 빠지고 있다"라고 우려했다.서울 지역 한 공립고 교장도 <오마이뉴스>에 "일타강사들 상당수가 수능 문제풀이 강사이지, 수능 감독을 직접 해온 사람들은 아니지 않느냐? 그런데 마치 수능장의 모든 것을 아는 것처럼 행동하고 말하는 것은 안 된다"라면서 "이들의 목소리를 비판 없이 대변하는 한국 언론들은 학생들과 수능 감독교사들의 처지를 좀 생각해 줬으면 한다"라고 말했다.서울대에서 사회언어학 등을 가르치는 김성우 작가는 페이스북에 올린 글에서 "이런 국면에서 사교육 강사들 TV 출연 시켜주고 무슨 대단한 의견인 양 논의하는 것은 좀 그만하면 안 되느냐"라면서 "입시로 가장 큰 수혜를 입는 사람들이 입시에 대해 공적으로 이야기하는 기회를 줄이는 것, 교사와 학생의 이야기를 더 많이 들리도록 하는 것(이 필요하다 )"라고 지적했다.AI 전문가인 박태웅 작가도 페이스북에 쓴 글에서 "일타강사들은 그 분야의 전문가들이 아니라 이해당사자들"이라면서 언론의 무비판적인 일타강사 발언 인용 보도에 대한 우려를 나타냈다.안민석 경기도교육감도 페이스북에서 "확인되지 않은 이야기로 불안을 키우는 일은 함께 삼가 주시기 바란다"라면서 "교육청은 필요한 정보와 조치가 현장에 정확하게 전달되도록 할 것"이라고 밝혔다.한편, 유명 수학·사회 등의 수능 강사들은 사회관계망서비스 등에 글을 올리는 방식으로 수능 연기론을 펼쳤다.한 강사는 지난 16일 인스타그램에 올린 글에서 "저는 이미 일주일 전에 스마트 안경을 이용한 부정행위가 수능 시험 자체를 흔들고 있다는 영상을 올리고 그것이 수백만 뷰가 나왔던 적이 있다"라면서 "시험의 공정성을 보장할 수 있는 최소한의 안전 조치조차도 확보되지 않았다면 정부는 연기를 포함한 비상 대책까지 책임 있게 준비해 달라. 시험을 예정대로 치르는 것보다 중요한 것은 시험이 공정하게 치러지는 것"이라고 주장했다.