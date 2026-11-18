큰사진보기 ▲충남도의회 농수산해양위원회 행정사무감사가 지난 17일 농수해위 회의실에서 진행되고 있다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲최경환 부위원장(태안1)이 기후위기에 대비한 우수 바지락 품종 연구와 노로바이러스 사전 차단 시스템 구축을 당부하고 있다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김은나 위원장(천안11)이 교육 형평성을 위한 졸업앨범비 전액 지원 검토와 디지털기기 과의존 및 딥페이크 범죄에 대한 실효성 있는 예방 대책을 당부하고 있다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲최연숙 부위원장(당진2)이 도정 핵심 가치인 충·효·예 확산을 위해 한국유교문화진흥원의 적극적인 공모사업 발굴과 청소년 인성교육 등 실효성 있는 정책 전환을 당부하고 있다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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충남도의회 농수산해양위원회, 교육위원회, 행정문화위원회는 제372회 정례회 기간 중인 지난 17일 소관 실·국 및 산하 기관을 대상으로 '2026년도 행정사무감사'를 일제히 실시하고, 도정 및 교육행정 전반에 대한 강도 높은 점검을 진행했다.이날 3개 상임위원회 소속 위원들은 기후위기 대응과 어민 생존권 보호, 교육 격차 해소 및 학생 안전, 공공기관의 투명한 예산 집행 등 도민의 삶과 직결된 주요 현안을 날카롭게 짚어내며 집행부의 무사안일한 태도를 질타하고 실효성 있는 대안 마련을 강력히 촉구했다.먼저 농수산해양위원회(위원장 지정근)는 충남도 수산자원연구소와 해양수산국 대상 '2026년도 행정사무감사'를 실시했다. 위원들은 집행부의 부실한 자료 제출과 안일한 답변 태도를 엄중히 질타하며 책임감 있는 행정을 요구했다. 특히 고수온 등 기후 변화에 따른 어업 피해를 우려하며, 단순한 사후 처방을 넘어 어민 생존권을 지킬 수 있는 선제적이고 실효성 있는 수산 대책 마련을 촉구했다.지정근 위원장(천안9·더불어민주당)은 행정사무감사에 임하는 집행부의 안일한 태도와 전반적인 준비 부족을 강도 높게 비판했다. 지 위원장은 "의회에 제출된 기본적인 심사 자료의 상태가 턱없이 부실할 뿐만 아니라, 위원들의 날카로운 질의에 대한 답변 내용 역시 핵심을 파악하지 못한 채 겉돌고 있어 상당히 미흡하다"고 지적했다.이어 "회의 과정에서 과장 혼자 위원들의 모든 세부적인 질의에 완벽하게 대응하는 것이 현실적으로 벅차다면, 뒤에 배석한 팀장들을 비롯한 실무진들과 적극적으로 소통하고 긴밀하게 보조를 맞춰 답변을 준비해야 하는 것이 당연하다"고 강조했다.그러면서 "그럼에도 불구하고 부서 내 기본적인 업무 공유나 핵심 실무 파악조차 제대로 되어 있지 않아 수시로 답변이 막히고 있다"며, "이러한 무책임한 대처와 소통 부재로는 도민을 위한 원활하고 생산적인 회의 진행이 도저히 불가능하다"고 엄중히 질타했다.최경환 부위원장(태안1·국민의힘)은 기후 변화로 인해 날로 심각해지는 어업 현장의 어려움을 언급하며, "고수온에 강한 바지락 품종을 개발하는 것이 현실적으로 매우 까다롭고 어려운 연구 과제라는 점은 깊이 공감한다"고 밝혔다. 이어 "하지만 어민들의 생존권이 직접적으로 걸린 중요한 문제인 만큼, 우리나라와 해양 환경이 비슷한 선진국의 우수 품종을 적극적으로 도입해 교배하는 등 기존의 한계를 극복할 수 있는 심도 있는 연구에 더욱 매진해 달라"고 거듭 주문했다.또한, 어가 소득과 직결되는 해산물 위생 문제에 대해서도 철저한 관리를 요구했다. 최 부위원장은 "최근 소비자들의 식탁 안전을 위협하고 불안감을 증폭시키는 심각한 바지락 노로바이러스 사태에 대해서도 각별한 주의가 필요하다"며, "문제가 발생한 이후의 단순한 사후 조치에만 그칠 것이 아니라, 생산 및 유통 단계에서부터 원인을 차단할 수 있는 선제적인 예방 시스템을 구축하고 체계적인 대응 방안을 조속히 강구해 달라"고 당부했다.이어진 교육위원회(위원장 김은나)에서는 충남도교육청 대상으로 '행정사무감사'를 실시해 교육정책 추진 현황과 행정 전반의 개선 방안을 점검했다. 위원들은 예산 집행, 교육 격차 해소, 학생 안전 등 주요 현안을 다각도로 확인하고, 급변하는 교육 환경에 발맞춘 실효성 있는 대안을 함께 제시하며 감사를 진행했다.김은나 위원장(천안11·더불어민주당)은 "현재 학교마다 천차만별인 졸업앨범 가격으로 인해 학부모들의 경제적 부담이 가중되고 있다"고 지적하며, "교육의 형평성을 제고하고 모든 학생이 소외됨 없이 뜻깊은 추억을 남길 수 있도록 교육 당국 차원에서 졸업앨범 구입비를 전액 지원하는 방식을 적극적으로 검토해야 한다"고 제안했다.또한, 최근 교육계 안팎으로 큰 우려를 낳고 있는 사이버 문제와 관련해 "학생들의 스마트폰 등 디지털기기 과의존 현상을 해소하는 것은 물론, 갈수록 교묘해지는 딥페이크 성범죄로부터 우리 아이들을 안전하게 보호하기 위한 근본적인 접근이 시급하다"고 강조했다. 이어 "단순한 일회성 안내에 그칠 것이 아니라, 학생들의 정보통신 윤리의식을 높일 수 있는 체계적인 교육과 현장에서 즉각적으로 체감할 수 있는 실효성 있고 강력한 예방 대책을 마련해 달라"고 당부했다.편삼범 위원(보령2·국민의힘)은 지역 간 교육 격차 해소를 위해 교육혁신선도지역 미선정 지역에 대한 세심하고 선제적인 지원책 마련을 강력히 촉구했다. 편 위원은 "해당 지역들이 소외감이나 박탈감을 느끼지 않도록 전문 TF를 조속히 구성해 미선정 원인을 객관적으로 분석해야 한다"며, "이를 바탕으로 맞춤형 컨설팅을 적극적으로 제공하여, 향후 추가 선정 시에는 해당 지역들이 반드시 포함될 수 있도록 철저히 대비해 달라"고 주문했다.이어 편 위원은 '섬 인식 이끎학교' 프로그램이 임해 지역에만 지나치게 편중되어 운영되는 점을 날카롭게 지적하며, 지리적 여건과 무관하게 내륙 지역 학생들의 참여율을 대폭 끌어올릴 실효성 있는 방안을 강구할 것을 제안했다. 또한 "교육 효과를 현장에서 극대화하기 위해 기존의 단순한 종이 책자 배포 방식에서 벗어나, 학생들의 접근성과 흥미를 자연스럽게 유발할 수 있는 다채롭고 입체적인 디지털 학습자료와 미디어 콘텐츠 개발을 적극 확대해 달라"고 당부했다.끝으로 행정문화위원회(위원장 김복만)는 한국유교문화진흥원과 충청남도체육회를 대상으로 '행정사무감사'를 실시했다. 위원들은 각 기관의 주요 사업 추진 현황과 예산 집행의 투명성을 면밀하게 살피고, 도민을 위한 발전적인 조직 운영을 당부하며 강도 높은 점검을 진행했다.최연숙 부위원장(당진2·더불어민주당)은 한국유교문화진흥원이 도정의 핵심 가치를 실현하는 데 더욱 중추적인 역할을 해야 한다고 지적했다. 최 부위원장은 "현재 민선 9기 충남도정이 '충(忠)·효(孝)·예(禮)'를 도정의 핵심 가치로 내세우고 있는 만큼, 진흥원이 그 중심에서 주도적인 역할을 수행해야 한다"며 "그러나 다른 출연기관들과 비교해 볼 때 공모사업 발굴이나 국비 등 예산 확보에 다소 소극적인 모습이 보여 아쉽다"고 꼬집었다.이어 최 부위원장은 유교적 가치의 대중화를 위한 정책적 전환을 촉구했다. 그는 "충·효·예라는 중요한 가치가 학술대회나 일회성 행사 등 학술적인 영역에만 머물러서는 안 된다"고 강조하며, "청소년들의 올바른 가치관 형성을 돕는 인성교육 프로그램이나, 세대 간 단절을 극복하기 위한 소통형 정책 등 도민들이 일상생활에서 직접 피부로 체감할 수 있는 실효성 있는 신규 사업 발굴에 진흥원이 더욱 적극적으로 앞장서 달라"고 당부했다.박상선 위원(비례·국민의힘)은 한국유교문화진흥원의 부실한 복무 관리를 지적했다. 박 위원은 "현재 진흥원 내부에는 외부강의 횟수를 제한하는 자체 규정이 전무하다"며, "최근 2년간의 자료를 면밀히 보면 기관 본연의 업무에 막대한 지장이 우려될 정도로 외부강의에 빈번하게 나서는 직원도 있다"고 꼬집고 업무 공백 방지를 위한 관련 규정의 조속한 마련을 주문했다.또한 충청남도체육회를 향해서는 불투명한 계약 관행을 비판했다. 박 위원은 "같은 시기에 발주된 유사한 성격의 용역 2건을 각각 계약한 두 업체의 대표가 부부 관계로 의심된다"고 지적하며, "도민의 소중한 세금으로 운영되는 공공기관은 투명하고 공정한 경쟁을 통해 좋은 품질의 서비스를 합리적인 가격에 확보할 엄중한 의무가 있는 만큼, 향후 계약 관리에 각별히 철저를 기해 달라"고 강력히 요구했다.