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큰사진보기 ▲상당산성에 핀 억새청주 상당산성에도 가을은 깊숙히 자리 잡았다. 잔잔한 호수에도 가을이 왔고, 나직한 산자락에도 억새와 갈대가 일렁이며 가을임을 알려준다. ⓒ 박희종 관련사진보기

큰사진보기 ▲감나무와 가을붉은 감이 수없이 달려있다. 가을이 왔음을 알려주는 감나무, 오래전의 추억을 주는 그림이었다. 초가지붕 위에 늘어져 있던 감나무, 몇 개남은 까치밥이 일렁이는 풍경은 잊을 수 없다. 청주 상당산성에서 만난 감나무에 수 많은 감이 열려 있다. ⓒ 박희종 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을이 찾아 온 낙사산청주 낙가산에도 가을이 찾아왔다. 인간이 만들어 낼 수 없는 아름다운 색깔, 울긋불긋하게 물든 단풍이 골짜기마다 아름다움을 주고 있다. ⓒ 박희종 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

세월은 삶의 모습을 바꾸어 놓았다. 삶의 모습이 변했고, 생활의 방식도 변했다. 오래도록 굳건한 듯 보였던 관혼상제의 모습은 하루가 다르게 변하고 있다. 당연하게 주례의 긴 이야기가 오가던 결혼식은 현란한 춤과 흥겨움으로 변했고, 긴 조문행렬이 일상이던 상갓집도 조문 없는 장례가 일상으로 다가오고 있다.지난해 이맘때 장모님이 돌아가셨다. 오랫동안 요양원을 전전하셨던 장모님, 전화를 하면 전화해 줘서 고맙다며 다시 전화해 달라는 말이 귀에 선하다. 장모님이 돌아가시고 일 년, 처가의 일이니 관망하는 것에 제일 좋다.아내의 전언, 간단히 납골당에서 예만 갖춘다고 한다. 시대의 흐름이니 그러려니 하며 찾아 나선 청주 목련공원이다. 봄이면 목련이 흐드러지게 피는 공원묘지, 입구부터 붉은 단풍이 절정에 달했다. 시골에 자리를 잡고 도심을 오가면서 수없이 지나는 곳이다.가끔 장모님이 생각나면 들러 보는 곳, 언제나 단풍이 아름답다. 봄이면 아름다운 목련이 피고, 여름이면 녹음이 절정을 이루다 가을을 만난 것이다. 인간이 만들어 낼 수 없는 천연의 색깔, 감히 인간이 근접하기 힘든 단풍의 색깔이다. 시간이 되어 형제자매들이 모였다.납골당에 들러 간단히 묵념을 하고 그들의 삶을 되돌아보는 시간이다. 어린 자식들도 고희를 넘겼고, 환갑을 지난 어르신들이 되었다. 희끗희끗한 머릿결을 쓰다듬으며 지난날을 돌아보는 하루, 조촐하게 제단에 술을 올리고 음복을 한다. 많은 음식이 아니라 간단히 입만 축이는 의식이지만, 쉬이 만날 수 없는 의식이다. 아름다운 목련공원의 납골당에서 장인, 장모님을 기억해 보는 의식이 끝났다.오랜만에 만난 형제자매들이 점심이라도 해야 하지 않겠나? 청주 하면 찾아갈 곳은 상당산성이다. 청주시민의 휴식공간이기도 한 상당산성은 많은 사람들이 찾아오는 유명 관광지다.청주시 상당구 산성동에 있는 성곽으로 백제시대 토성을 조선시대에 개수한 것이 지금까지 이어져 오는 곳이다. 보존 상태가 매우 좋은 편인 상당산성의 상당(上黨)은 청주의 옛 지명이다. 눈이 부시도록 아름다운 목력공원의 단풍길을 지나 상당산성으로 향하는 길은 완전히 가을길이었다.곳곳에 지고 있는 산국이 가을이 가고 있음을 알려주고, 곳곳에 흐느끼는 하얀 억새가 가을과 함께하고 있다. 얼마 전에 말끔히 정리된 산성으로 향하는 길을 따라 가을 속으로 들어섰다. 호젓하게 앉아 있는 산성 내의 호수는 아직도 가을이 머물러 있다.평일인데도 많은 사람들이 산을 오르고, 음식점을 찾아 하루를 즐기고 있다. 산성까지 찾아온 갈대와 억새와의 어울림은 그대로 가을이었다. 바람결에 부딪치는 잎새소리는 어느 것이 억새소리이고 갈대소리인지 알 수 없다.호수 주변을 돌며 귀한 풍경을 만났다. 붉은 감이 달린 감나무, 오랜만에 만나는 추억이다. 커다란 감나무가 초가지붕을 지키고, 몇 개의 붉은 감이 달려있는 모습은 잊을 수 없는 풍경이었다. 붉은 감이 일렁이고 지나는 까치가 매달려 바람그네를 타는 풍경, 오래전 고향집에서의 풍경이다. 붉은 감이 수 없이 달린 감나무가 아직도 산성을 지키고 있다. 혹시 떨어진 홍시라도 만날 수 있을까 서성여도 감나무는 대답이 없다. 추억의 붉은 감이 상당산성에 내린 가을의 맛을 제대로 보여주고 있다.잔잔한 호수가 있고, 갈대와 억새가 흐느끼며 붉은 감이 정점을 찍었다. 어디서도 만날 수 없는 가을 풍경을 돌아가신 장모님 덕에 만났다. 봄이면 어김없이 자전거 길을 나서는 호숫가는 여전히 아름답다. 가끔은 도라지 껍질을 벗겨 팔고, 뻥튀기를 팔던 아주머니는 보이지 않는다. 가을의 서늘한 바람이 관객을 줄게 했으니 자연스러운 삶이 아닌가도 생각한다.자전거를 타고 올라 호숫가에서 아침을 먹던 기억, 올해도 어김이 없었던 곳이다. 잠깐의 거닐음이 준 지난날의 추억을 뒤로 하고 식당으로 향했다. 향토 음식이 주를 이루는 식당가에는 평일인데도 사람들이 붐빈다. 갖가지 나물이 주를 이루는 점심상, 먹음직한 토종닭이 앞장을 섰다.각종 나물이 있고, 먹음직한 두부가 있으며 토실토실한 토종닭은 맛을 논할 것이 없다. 무한정으로 들어갈 수 없는 배를 탓하며 푸짐한 점심상을 정리해야 했다. 오랜만에 만난 발걸음, 쉬이 헤어지긴 섭섭한듯하니 찾아가는 곳은 카페다.당연한 코스인 듯이 찾아간 카페엔 조용함이 있고 맛이 있었으며, 주변에 가을이 가득히 앉아 있다. 겨울을 준비하는 나무는 붉게 물들여 잎을 떨구었고, 곳곳에 겨울준비가 한창인 나무들로 둘러싸인 카페다. 돌아가신 장모님 덕에 만나게 된 형제들, 세월의 탓이 아니라 건강하게 살아갈 이야기가 등장했다. 세월이 알려준 삶의 방식은 건강한 세월이었다.환갑을 넘기고 고희를 훌쩍 넘긴 자손들, 오래 전의 기억을 추억하는 자리다. '벌써'라는 말을 수 없이 되뇌며 다시 돌아온 주제는 또, 건강이었다. 어떻게 건강한 삶을 유지할 수 있을까? 나름대로의 방법이 있고 살아온 패턴이 있으니 누구를 탓할 수도 없고, 나만의 삶을 살아가야 하는 세월이다. 굳건했던 젊음은 사라지고 이젠, 푸석해진 몸이 된 어르신들이다. 나름대로의 삶의 방식으로 건강한 삶을 기원하며 돌아가신 어른을 추억해 보는 하루가 끝이 났다. 가을로 한없이 깊이 들어가는 11월의 하루였다.