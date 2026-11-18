큰사진보기 ▲11월 17일 충남도의회 행정문화위원회의 한국유교문화진흥원 감사에서는 한옥연수동 가동률이 8%에 그친다는 지적이 나왔다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남도의회와 서산시의회의 올해 행정사무감사에서 공공시설의 낮은 숙박 가동률과 공간 활용 편차, 작은도서관의 이용자 분석 미흡이 드러났다. 시설 운영 실태를 취재하는 과정에서는 선출직 인사들의 시설 공약도 주민 수요와 예산의 우선순위를 따져 신중하게 추진해야 한다는 주민 의견이 나왔다.지난 17일 충남도의회 행정문화위원회의 한국유교문화진흥원 감사에서는 한옥연수동 가동률이 8%에 그친다는 지적이 나왔다. 감사에서는 교육·연수 프로그램 운영 횟수와 참여 인원이 제한적이라며, 이용자 수요에 맞는 프로그램을 발굴하고 숙박과 연계해 활용도를 높이라는 요구가 나왔다.이에 대해 진흥원 관계자는 18일 기자와의 통화에서 해당 수치는 올해 9월 30일까지의 숙박 가동률이라고 설명했다. 당일형 교육 프로그램의 참여 실적과는 구분된다는 것이다.이 관계자는 "교육 숙박만 가능한 지금 상황"이라며 현재 교육·연수 참가자의 숙박만 허용되고 있다고 밝혔다. 한옥연수동에서 한 번에 숙박할 수 있는 인원은 32명이라고 설명했다.관계자는 당일형 프로그램은 활발하게 운영되고 있지만 1박 2일 이상의 숙박형 프로그램 운영은 상대적으로 적었다고 말했다. 올해는 12월 중순까지 숙박 교육이 예정돼 있다고 덧붙였다.일반 이용객의 숙박을 허용하는 방안도 검토되고 있다. 이 관계자에 따르면 해당 시설은 논산시 소유로 진흥원이 위탁 운영하고 있으며, 논산시는 숙박시설 전환을 위한 도시관리계획 변경 용역을 진행 중이다. 관계자는 일반 숙박 문의가 이어지고 있다면서도 관련 평가 절차에 따라 용역 일정이 늦어질 가능성이 있다고 전했다.서산시의회에서도 문화시설의 활용 문제가 감사 대상에 올랐다. 지난 9월 8일 행정문화복지위원회 감사에서는 문화원과 번화로 문화잇슈, 생활문화센터 등을 놓고 일부 공간의 낮은 체감 이용률과 유휴공간 발생에 대한 대책을 물었다.김기윤 문화예술과장은 "공간이 잘되는 곳은 아주 잘되고 안 되는 곳은 비어 있는데"라고 답했다. 이어 다양한 장르의 대관을 늘리고 시설 관리 주체와 협의해 활용도를 높이겠다고 밝혔다.문화공간의 이용 방식에 대해서는 문화예술단체의 발표회가 가장 많고, 시민 대상 강좌와 체험행사, 동호회 모임 등에도 활용된다고 설명했다. 감사에서는 활성화 계획의 실행 여부를 시설별 이용 현황으로 점검하고, 특정 단체에 이용이 편중되지 않도록 일반 시민의 접근성을 넓히라는 주문이 나왔다.같은 달 15일 감사에서는 고북·성연 작은도서관의 이용 실적이 다뤄졌다. 박지현 시립도서관 운영팀장은 고북 작은도서관의 당시 하루 이용자가 10명 미만이라고 밝혔다. 성연 작은도서관도 2023년 7월 개관 초기에는 호응이 있었지만 이후 이용자가 조금씩 줄고 있다고 설명했다.시설별 이용 차이를 인구와 접근성, 운영 시간, 주민 수요 등을 바탕으로 분석했느냐는 질문에 박 팀장은 공립 작은도서관별 운영 추이를 매월 보고하고 있지만, 이용자 만족도나 지역 인구 대비 이용률을 자세히 조사한 적은 없다고 답했다.박 팀장은 농촌의 고령화와 농번기, 낮 시간대 주민들의 생업 등을 이용 부진의 배경으로 설명했다. 주민 연령과 선호에 맞춰 장서와 프로그램을 보완하고, 고북 작은도서관은 인근 학교와 연계한 쉼터·문화공간 활용도 검토하겠다고 밝혔다.감사에서는 평일 운영일을 조정해 주말 이용을 늘리고 가족 프로그램을 확대하는 방안도 제안됐다. 이에 도서관 측은 교대 인력 부족과 주말 근무 인력 확보의 어려움을 설명하며 운영 방안을 검토하겠다고 답했다.성연 작은도서관과 별도 시설인 성연행운드림센터에 대해서도 공간별 이용 상황이 다르다는 설명이 나왔다. 성연면의 한 주민은 18일 본지와의 통화에서 센터 헬스실을 하루 38명가량이 이용하고, 고고장구·건강체조 프로그램과 색소폰 동아리 활동, 봉사단체 대관 등이 이어지고 있다고 말했다.이 주민은 2층 독서 공간에는 책을 갖춰 놓았지만 책을 읽으러 오는 사람은 적다고 설명했다. 다만 센터는 주민들의 문화생활을 위해 마련한 공간으로, 수익사업을 목적으로 조성한 시설은 아니라는 점도 강조했다.그는 선출직 인사들의 시설 사업 추진 방식에 대해서는 신중한 판단을 주문했다. 주민들이 필요한 시설을 논의하고 요구한 사업과, 다른 지역의 시설을 본 정치인이 공약으로 내걸고 추진하는 사업은 과정부터 다르다는 것이다.이 주민은 공약에 따라 예산을 확보해 시설을 짓더라도 그만큼 다른 긴급한 곳에 쓸 재원이 줄어들 수 있다고 지적했다. 주변 인프라를 갖추는 일도 주민들에게 도움이 되지만, 한정된 예산을 어디에 먼저 쓸지 따져야 한다고 말했다.그는 "일단 민생하고 직결된 부분부터 예산을 나눠 쓰는 것이 올바르다고 생각한다"며 "먹고 사는 민생하고 직결된 부분부터 예산이 조정됐으면 좋겠다"고 강조했다.